Jak množit pivoňky? Není to těžké, ale pozor na zbytečné chyby, ať je nezničíte

Máte vlastní pivoňky a chcete si jich užít z vlastních zdrojů ještě více? Propojte zákoutí zahrady krásnými pivoňkami, které si můžete sami rozmnožit. U pivoněk se nabízí hned několik možností, nicméně není to vždy jednoduchá práce. Záleží také na tom, které pivoňky chcete množit.

Množení a přesazování pivoněk

Pivoňky jsou krásné rostliny, které zdobí v zahradách i předzahrádkách. Máte-li vlastní pivoňku a chcete-li ji rozmnožit, pak je nutné vědět následující. Pivoňky nesnášejí manipulaci. Můžete je rozmnožit několika způsoby, ale jeden až pět let po přesazení nepokvetou nebo jen málo. Nelekejte se proto, když následující rok zahlédnete jen listy, i to je známka toho, že je rostlina v pořádku a zdravá.

Pivoňky jsou krásné a vlastní rostliny můžete zkusti rozmnožit. Zdroj: Tatyana Bakul / Shutterstock.com

Pivoňky lze množit několika způsoby podle druhu

Způsob množení se liší podle druhu pivoňky. Základní rozdělení je na dřevité a bylinné druhy.

Bylinné pivoňky jsou trsy rostlin, které narůstají maximálně asi do metrové výšky, rostlina se na podzim celá zatáhne, listy odumřou a na jaře zase vypučí. U přesazování si dejte pozor na pupeny na dužnatých kořenech ne nutné do půdy posadit tak, aby byly pod povrchem, ale jen pod velmi tenkou vrstvou. Doporučuje se asi jen 3 cm pod povrchem.

I když jsou dřevité pivoňky jiné, i u těchto až dva metry vysokých rostlin s dřevnatým stonkem, které jsou roubované je nutné myslet na správné sázení. V tomto případě musí být pod povrchem roub, který najdete na stonku podle srůstu. Toto místo by mělo být až 15 cm v zemi, jinak hrozí, že rostlina bude vyrážet výhony z podnože, a ne z roubu.

Od přesazených pivoněk spíš květy nečekejte. Zdroj: Dzuba Pavel/Shutterstock.com

Množení bylinných pivoněk

Bylinné pivoňky je možné dělit trsem či kořenovými řízky. V obou případech je nutné rostlinu opatrně celou vykopat, očistit a rozdělit podle toho, jak je narostlá kořenová část. Dělení trsu je poměrně jednoduché a získáte jím kvalitní start pro pěstění na novém místě. Očištěnou rostlinu rozdělte tak, aby měla alespoň jeden dužnatý kořen a tři pupeny. Řez je vždy vhodné ošetřit dřevěným uhlím nebo mletou skořicí, případně samozřejmě práškovým fungicidem.

Bylinné pivoňky lze také namnožit řízky z kořene. V tomto případě není nutné hledat pupeny. Z kořene nařežte asi deseticentimetrové části, které ošetřete stejně jako v prvním případě fungicidem, skořicí či dřevěným uhlím. Nechte nařezaný kořen několik dnů zaschnout a sázejte do skleníku či pařeniště do písku asi 4 cm hluboko. Řízky z kořene je nutné udržovat vlhké, ale ne přemokřené, nicméně s tím pomůže písek.

Nejsnazší je dělení trsu bylinných pivoněk. Zdroj: Tetiana Dollezhal/Shutterstock.com

Dřevité pivoňky jsou na podnoži

Dřevité pivoňky je možné množit, ale jde o mnohem náročnější úkol a díky tomu jsou i v zahradách méně časté. Sazenice lze získat dělením trsu či hřížením, ale také řízkováním stonků a roubováním. Ke snadnějším způsobům patří rozhodně rozdělení rostliny, ale musíte si dát pozor na to, aby šlo o rostlinu s mnoha výhony z roubu. Pokud ji rozdělíte nevhodně můžete přijít o podnož či o roub v obou případech Mateční rostlina by měla být vzrůstu keře a mělo by jí zůstat alespoň 5 výhonů, nové sazenice musí mít 2 až 3 větve s dostatečně vyvinutými kořeny.

Hřížení je sice možné a poměrně jednoduché, ale samozřejmě vznikne sazenice jen z roubu a rostlina ztratí výhody podnože. Delší postranní větve přichyťte k zemi kolíkem nebo skobou a v nejnižším místě přihrňte půdou. Za dva roky by měla mít tato část rostliny dostatečně vyvinuté kořeny, aby mohla být oddělena a přesazena.

Dřevitá pivoňka je vytrvalý opadavý keř s dřevnatými větvemi. Zdroj: shutterstock.com

Také řízkováním stonku můžete vypěstovat sazenice z dřevnatých pivoněk, ale i v tomto případě nebudou mít k dispozici podnož, a navíc jde o způsoby s velmi špatnými výsledky. Řízky odebíráme během srpna a první poloviny září. Po ošetření fungicidem či stimulantem růstu sázíme do písku či perlitu a udržujeme jej vlhký.

Poslední možností je roubování, do kterého se však málo kdo vloží díky jeho náročnosti. Nicméně v tomto případě u dřevitých pivoněk docílíte kvalitní sazenice se všemi atributy původní matečné rostliny, nebo ještě lepšími podle výběru podnože, respektive kořenů. Roubování se provádí na přelomu srpna a září, kdy jsou rostliny dostatečně vyspělé. Jako podnož se nejčastěji používá pivoňka čínská a různé bylinné druhy. Rouby by měly být silné s dvěma očky, bez listů, nebo jen s jejich částí. Kořeny je vhodné očistit a dezinfikovat, stejně jako v předchozích případech. Kořeny by měly být alespoň 10 cm dlouhé a 2 cm silné. Roubujeme do rozštěpu nebo klínku. Spoj ovážeme roubovací páskou, zatřeme voskem a zasadíme do směsi písku a hlíny v poměru 3:1.