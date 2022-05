Hraboš dokáže udělat na zahradě paseku: Naše babičky ho vyháněly česnekem

Hraboš se u nás považuje za velkého škůdce. Není se čemu divit, jeho chuť k jídlu a rozmnožování je opravdu velká. Usídlení tohoto hlodavce na zahradě není rozhodně považováno za výhru. Jak se ho ale zbavit? Pár tipů bychom měli!

Užraná úroda, přemnožení a složité se ho zbavit. Řeč je o hraboši polním na zahradě. Pokud se na vaší zahradě objevil a líbí se mu tam, obrňte se trpělivostí a začněte jednat co nejdříve!

Hraboši dokážou zlikvidovat celou úrodu. Zdroj: Shutterstock.com

Hraboš polní

Hraboš představuje pro zemědělství velkou hrozbu. Jedná se o hlodavce velkého něco mezi 8 - 12 centimetry, jeho ocas dorůstá délky maximálně 3 cm. Rozeznat hraboše od myši můžete především podle jeho krátkého ocásku, hraboš je i zavalitější a má kulatější čumák.

Tento hlodavec žije v norách a ve většině případů rozhodně ne osamocen. Samice má mláďata třikrát až sedmkrát do roka a vyvede najednou 2 - 12 kousků. Celý jejich život mají důležitý cíl - co nejvíce se rozmnožit. Což se jim daří přímo exkluzivně, protože narozená samička se stane po třinácti dnech pohlavně dospělým jedincem.

Jsou to býložravci, kteří se živí zejména zelenými částmi rostlin, ale nepohrdnou ani kůrou stromů. V podzemí, zhruba 40 - 60 cm, vytvářejí rozsáhlou spleť chodbiček a nor. Nejenže škodí okusováním kořenů, ale svými architektonickými stavbami narušují celý kořenový systém rostlin. Hraboš za den zkonzumuje tolik potravy, co sám váží, ve výsledku je to ročně cca 1 kg obilí a 5 kg ostatních rostlin.

Jakým způsobem hraboše vyhnat

Jakmile na zahradě hraboše spatříte, neváhejte ani minutu a vymýšlejte strategii, jak ho vypudit. Nespoléhejte pouze na jednu vámi vybranou metodu, raději zkombinujte několik procedur naráz. Rozhodnout se můžete pro přírodní nebo mechanické odstranění. Lidé většinou začínají přírodními prostředky, ale pokud příroda selže, pokračují dále v boji mechanickou cestou.

Přírodní boj

Jestliže máte psa nebo kočku, s největší pravděpodobností se o hlodavce postarají za vás. Můžete se pokusit vypudit hlodavce i jinými ekologickými způsoby:

pokud znáte rozmístění nor, vsuňte jim do vchodu česnek, mátu nebo hořčici

vysaďte po zahradě aromatické rostliny, např. afrikány, mátu nebo pryšec

pravidelně se věnujte trávníku, krátký střih se hrabošům nelíbí, protože si rádi pochutnávají na dlouhé trávě. Odstraňujte i spadanou úrodu, co přistane na zemi ze stromů či keřů.

babský koktejl – smícháním dvou dílů syrovátky s jedním dílem podmáslí získáte dobrý základ pro odpudivý koktejl. Aby se dal tento lektvar použít, musí se nechat ještě asi 4 dny kvasit, až pak můžete do každé díry nalít alespoň půl hrnku této kvašené „dobroty“.

Použít můžete i pastičky s kouskem jablka. Zdroj: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

Mechanická výpomoc

Ultrazvukový odpuzovač - zafunguje například i na krtky a hryzce, pokryje plochu dle výběru, nezávadný pro člověka i domácí zvířata.

Pasti – nastražit lze i pasti, do kterých můžete nastrčit kousek jablíčka, ale tuto činnost provádějte v rukavicích, protože hraboši by vycítili z jablka váš pach a nevlezli by tam.

Kultivace půdy – do jisté míry může pomoci od hrabošů i pravidelná kultivace půdy, za zkoušku nic nedáte a navíc kultivací prospějete trávníku.

Rozhodně se vyhněte jakýmkoliv jedům! Ohrozili byste další živočichy žijící na zahradě, ale i mimo ni!

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.floranazahrade.cz, m.magazinplus.cz