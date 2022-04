Proč určitě mít na zahradě hmyzí hotel: Tipy, jak si ho snadno vyrobit

Přilákejte a udržte si na zahradě užitečný hmyz. Jak? Postavte mu hmyzí hotel. Je to snadné a stavbu můžete přizpůsobit nejen své zručnosti, ale také dostupnosti materiálu.

Slunéčka sedmitečná, škvoři, čmeláci, včelky samotářky, zlatoočka, ploštice, zlatěnky a desítky dalších druhů hmyzu můžete takovým hotelem udržet v zahradě. Odmění se vám opylováním květin, ovocných stromů či zeleniny a zneškodní hmyz škodlivý, například mšice. Hotel poslouží hmyzu jako skrýš, ale může v něm i naklást vajíčka a nechat je vyvinout v larvy. Hmyzí hotel může mít stovky podob, záleží jen na vás, jaký tvar, velikost a materiál zvolíte. Jedno pravidlo však platí, materiál musí být zcela přírodní. Naše další tipy vám výrobu a provoz hotelu mohou usnadnit.

Do kmínků vyvrtejte otvory, kam si hmyz zaleze. Zdroj: Profimedia

Přírodní materiál

Hmyzí ubytovna má většinou tvar domku či budky, korpus ze stabilního materiálu a stříšku, která ho ochrání před deštěm. Pokud má větší rozměry, bude potřebovat také patra. Ta posléze vyplňte nejrůznějším přírodním materiálem, který najdete venku v zahradě, v lese, v parku, u cesty či v okolí vašeho domu. Mohou to být šišky, klacíky, dřívka, kůra, suchá tráva, mech, žaludy, bukvice, rákos, dřevěné špalíky či kmínky, do kterých jste navrtali hlubší otvory, prázdné makovice a spoustu dalšího materiálu. Prostor jednotlivých pater či částí domečku by měl být zcela vyplněny a přírodniny nesmí vypadávat. Dejte si práci a pěkně domeček vycpěte. Vzniknou tak škvíry, mezírky a otvory, které hmyz ocení. Přední stěnu zajistěte třeba pletivem nebo vypleťte provázkem, abyste hmyz ochránili před ptáky, kteří by bez takové ochrany mohli hmyz snadno vyzobat.

Hmyzu můžete postavit i pořádný dům. Jako základ poslouží staré palety. Zdroj: Profimedia

Do zahrady

Kam hotel v zahradě umístit? Ideální je vybrat mu stanoviště v zarostlejším koutu zahrady, tam kde kvetou rostliny. Můžete ho natlouci na vysoký kůl, lze ho postavit i na zem, na kámen, opřít o strom či přibít na stěnu kůlny. Pokud nehrozí, že by do něho zatekla voda, bude mít brzy nové nájemníky. Domeček pravidelně kontrolujte, neměl by začít plesnivět, a i když se zdá být vše v pořádku, jednou ročně je vhodné vyměnit výplň. Polínka nebo cihly obměňte až za tři roky. To vše samozřejmě v období, kdy je hotel prázdný.

Pletivo dobře připevněte. Zdroj: Profimedia

