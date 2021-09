Proč a jak pěstovat Jidášovo ucho: Je to zázrak a stačí vám k tomu pouze piliny

Chcete mít doma léčivou houbu? Pěstujte Jidášovo ucho. Je to totiž mimořádně trendy houba. Je nejen zdravá, ale zároveň i velmi chutná. Hodí se do salátů, polévek i pod maso.

Když Jidáš Iškariotský zradil za třicet stříbrných svého Mistra, Ježíše Nazaretského, oběsil se podle pověsti na větvích bezu. Na nich posléze začala růst houba, která lidem připadala jako boltec lidského ucha. Proto jí začali říkat Jidášovo ucho nebo také boltcovitka bezová. Všem známá legenda!

Jidášovo ucho (Auricularia auricula-judae)

Populární houba, která se v současné době dostává do popředí, patří mezi stopkovýtrusé houby a je jedlá. Díky svému exotickému vzhledu dokáže oživit kdejaký pokrm. Přestože je typická spíše pro asijskou kuchyni, pomalu si nachází své místo i v té české. Snadno ji najdete ve volné přírodě, protože je velmi rozšířená.

Ke sběru jsou vhodné jak čerstvé, tak i již suché plodnice, jen by neměly být napadeny žádnou plísní. Zdroj: profimedia.cz

Její plodničky rostou od března až do listopadu na odumřelých větvičkách černého bezu nebo jiných listnáčích, nejvíce po vydatných deštích. V případě mírné zimy se daří této houbě i v tomto období.

Houba, která je atraktivní

Ke sběru jsou vhodné jak čerstvé, tak i již suché plodnice, jen by neměly být napadeny žádnou plísní. Poznáte je velmi snadno, protože mají typický miskovitý až lasturovitý tvar bez nohy. Barvu mají červenohnědou až hnědou a během suchého období mohou být i černé. Bývají značně vypouklé a jejich spodní strana se vyznačuje poněkud světlejší barvou. Svrchní strana houby je sametově plstnatá a olysávající. Vnitřní strana je hladká a lesklá a právě zde se tvoří výtrusy. Výtrusný prach je bílé barvy. Dužnina nemá žádnou výraznou chuť ani vůni. Čerstvé a vlhké ucho je pružné, gelovité až chrupavčitě masité. Po vysušení je houba tuhá, ale po opětovném zvlhnutí se její pružnost plně obnoví. Plodnice rostou ve skupinách vedle sebe, osamocenou jen tak nenajdete.

Vypěstujte si ji doma

Nejde o nic složitého a zvládne to naprosto každý! V podstatě vám postačí jen drcené piliny, které můžete nahradit i kukuřičnými vřeteny nebo drcenou slámou. Výběr je na vašich možnostech a využijte to, co máte doma po ruce.

Příprava substrátu

Piliny ponořte do vody na 24 hodin. Materiál se lépe namočí, pokud ho na začátku zalijete horkou vodou. Druhý den nechte piliny okapat, nasypte je do 2/3 do plastových sáčků a zavažte. Následně je vložte do vody a tak 1 hodinu vařte. Potom sáčky z vody opatrně vyndejte a nechte zchladnout. Stejný postup varu opakujte ještě druhý a třetí den. Místo ve vodě můžete piliny v sáčku vařit také v páře zavařovacího hrnce, jen prodlužte dobu na 1,5 hodiny.

Sklízejte jen ty vyzrálé a můžete si je usušit nebo použít i jako čerstvé. Zdroj: profimedia.cz

Můžete začít sázet

Sadbu si jednoduše pořiďte v obchodě nebo i na internetu. Jen dejte pozor, ať není plesnivá či nahnilá. Houbovou násadu smíchejte s připraveným substrátem a řiďte se dle návodu na obalu, kde vždy bývá uvedena informace, s jakým objemem pilin se počítá. Sáčky poté z části uzavřete a uložte je na teplé místo s teplotou 25 °C na dobu 3 až 4 týdnů. V této fázi dochází k prorůstání podhoubí a Jidášovo ucho nepotřebuje ani dostatek světla, můžete vše tedy umístit na tmavé místo.

Jakmile tato doba uplyne, přesuňte sáčky na nepřímé světlo. Substrát by měl být už dobře prorostlý, takže ho můžete vyndat z obalu. Vše pak umístěte na místo s teplotou 25 až 30 °C a dbejte na vyšší vzdušnou vlhkost. Poskytne vám ji třeba skleník či fóliovník. A pak už se můžete těšit na plodnice, které by se měly objevit po několika týdnech. Sklízejte jen ty vyzrálé a můžete si je usušit nebo použít i jako čerstvé.

Zdroje: www.vitalia.cz, , www.primanapady.cz, , www.living.iprima.cz