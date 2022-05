Jak a kdy správně sázet brambory: Odborník radí, jak pro ně připravit půdu

Chcete si letos konečně vypěstovat vlastní úrodu brambor? Je to hračka, stačí jen dodržovat pár pravidel. Můžete se do toho s námi pustit.

Právě nyní v období od konce března do druhé poloviny května je ten nejvhodnější čas na výsadbu brambor. Vždy ji však přizpůsobte aktuálním teplotám a počasí. Teplota se týká nejen vzduchu, ale i půdy. Podle odborníků by měla mít půda v hloubce jednoho centimetru minimálně 7 °C. Navíc nesmí být moc vlhká. Nemusíte kvůli tomu dávat teploměr do hlíny, lze to poznat tím, že když půdu zmáčknete v ruce a uvolníte ji, rozpadne se a také se nelepí na nářadí. Pokud žijete ve výše položených oblastech, záhon nebo políčko, kde chcete brambory pěstovat, můžete prohřát fólií nebo netkanou textilií.

Kvalitní sadba

Při výběru sadby vám poradí každý zkušený pěstitel, nesázejí se konzumní brambory, ale sadbové. Určitě si zakupte kvalitní sadbové brambory s certifikátem, na výběr máte přes stovku druhů. Brambory určené pro sadbu už mají malé klíčky.

Půdu je nutné dobře nakypřit. Zdroj: Profimedia

Očko vzhůru

Jak připravit půdu? Rozhodně ji musíte odplevelit a zkypřit, a to do hloubky dvaceti centimetrů. Poté si připravte brázdy, vyoráte je snadno motykou. Někteří pěstitelé dávají přednost jamkám pro každou bramboru. Vzdálenost mezi brázdami bývá asi 50 cm. Hlízy sázejte asi 30 centimetrů od sebe a dejte pozor, jak hluboko je sázíte. Stačí tak o dva centimetry hlouběji, než je výška brambory, a vrcholové očko musí vždy směřovat vzhůru. Následně je zahrňte, zalijte a udržujte zeminu vlhkou, aby brambory mohly rychle klíčit. Jakmile se objeví první rostlinky, ještě kolem nich nahrňte půdu.

Pokud máte větší políčko, vyplatí se brázdy udělat pomocí mechanizace. Zdroj: Profimedia

Hnojiva a plevel

Během růstu brambor nezapomínejte na organická i minerální hnojiva, ideálně v podobě granulí. V každém obchodě pro pěstitele vám rádi poradí, jaké produkty jsou vhodné. Dejte pozor i na plevel, jeho růstu předejdete pravidelným kypřením.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, izahradkar.cz