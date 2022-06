Kdy a jak sklízet brambory: Sledujte bramborovou nať a počasí

Zasadili jste si na zahradě brambory, ale nevíte, kdy je ten správný čas je vykopat a užít si první sklizeň nových brambor? Tady je malá nápověda…

Brambory hrají v českém jídelníčku důležitou roli. Ročně jich každý z nás sní až 65 kg! A není divu. Brambory jsou skvělým zdrojem živin a vitaminů (hlavně vitaminu C), nasytí a nestojí „majlant“. Můžete z nich udělat klasickou bramboračku, placky, zapečené pokrmy nebo dokonalé přílohy k jídlům (bramborovou kaši, hranolky, krokety nebo americké brambory).

A aby toho nebylo málo i voda z uvařených brambor se dá využít! Naše babičky ji používaly k čištění připálených hrnců, jako hnojivo pro rostliny nebo leštičku skla. Zkrátka brambory jsou poklad. A obzvláště v případě, když si ho vykopete na vlastní zahradě!

Brambory jsou skvělým zdrojem živin a vitaminů (hlavně vitaminu C). Zdroj: Profimedia

Rozklíčujte odrůdy brambor

Domácí brambory jinak voní a chutnají. Pokud se vám letos podařilo zasadit várku brambor, máte vyhráno. Teď už jenom, abyste dokázali odhadnout ten správný čas sklizně. S našimi tipy se vám to podaří.

Předně si je třeba uvědomit, co jste vlastně zasadili. Rané brambory vyzrávají od 90 do 110 dnů, pozdní odrůdy potřebují být v zemi déle. Většina zahradníků pěstuje oba druhy brambor. Ranné na rychlou spotřebu, pozdní k uskladnění na zimu. Aby ve sklízení neměli „hokej“, obě odrůdy pěstují v oddělených záhonech. Udělejte to také tak, budete mít lepší přehled.

Odrůdy brambor se dělí na:

velmi rané (90 až 110 dní)

rané (110 až 120 dní)

polorané (120 až 130 dní)

polopozdní (130 až 145 dní)

pozdní (nad 145 dní)

Kdy sklízet rané brambory?

Pokud jste zasadili rané brambory, čas jejich sklizně se blíží. U kvetoucích druhů můžete sklízet první brambory již po odkvětu, kdy jsou jejich listy ještě zelené. Tyto brambory se sklízejí s typickou tenkou, ještě nevyzrálou slupkou hlíz. Rané brambory obsahují méně škrobů a více vody. Jsou vhodné k pěstování na menší ploše, protože se nedají dlouhodobě skladovat.

Zhodnoťte podnebí a počasí

Přestože jsou hlízy brambor dobře ukryté pod zemí, na jejich dozrávání má vliv podnebí i momentální počasí. Obecně platí, že ve vyšších polohách zrají brambory déle a doba sklízení se protáhne. Naopak v nížinách, kde je klima příznivější, můžete sklízet dříve.

Ve vyšších polohách zrají brambory déle a doba sklízení se protáhne. Zdroj: Profimedia

Pozorujte bramborovou nať

Podle barvy (a stavu) bramborové nati poznáte, co se děje s úrodou pod zemí. Proto ji bedlivě pozorujte, a jakmile zjistíte, že polehává nebo je žlutá, suchá či dokonce „okousaná od mandelinky bramborové“ na nic nečekejte a kopejte! Nať je totiž pro brambory totéž, co pro embryo placenta. Jakmile je ve špatném stavu, může ohrozit i kvalitu hlíz, které se mohou začít kazit. Tak pozor na to!

Mandelinka bramborová umí brambory rychle ničit. Zdroj: Profimedia

Nať nechte uschnout a spalte

Při sklízení brambor spousta zahradníků řeší dilema, co s natí. Je totiž dost riziková – může obsahovat nemoci či choroboplodné zárodky. Zároveň je jedovatá a nehodí se jako potrava pro zvířata. Navíc se i dost špatně rozkládá, takže do kompostu jednoznačně nepatří. Nakonec nejbezpečnějším řešením je nechat ji uschnout a spálit.

Nať brambor je jedovatá. Nedávejte ji zvířatům, ani na kompost. Raději ji nechte uschnot na slunci a pak vyhoďte. Zdroj: Profimedia

Brambory uskladněte v chladu

Ať už sklidíte rané nebo pozdní brambory, nechte je proschnout. Poté hlízy přeberte a roztřiďte podle kvality. Nahnilé nebo „ťuklé“ kousky bez milosti vyhoďte. Zbytek uskladněte do prodyšných bedýnek a postavte do sklepa, kde je teplota nižší než 15 °C.

Pozor!

Nikdy nedávejte přepravky s bramborami přímo na zem, raději je vypodložte cihlami!

