Namočte kořeny orchidejí do roztoku z kvasnic a cukru. Osypou se květy

Na jaře se probouzí všechny rostliny, včetně oblíbených a jemně krásných orchidejí. Svými bohatými květy ve tvaru panenek dokáží potěšit i toho, kdo nemá k pěstování vztah. Navíc jsou na péči nenáročné. Stačí jim pravidelná zálivka a levné hnojivo.

Zázračné droždí

Droždí dokáže probudit k životu jakoukoli mouku. Tato směs mikroskopických organismů je nejen prospěšná pro naše tělo, ale také pro rostliny. Především pro jejich kořenový systém, který jejich prostřednictvím dostane vitaminovou bombu. Aby se živé buňky kvasinek druhu Sacharomyces cerevisie mohly rozmnožovat, potřebují cukr. Proto i toto přírodní hnojivo připravíme pomocí cukru a horké vody.

Droždí je nejen prospěšné pro naše tělo, ale také pro rostliny Zdroj: iva / Shutterstock.com

Jednoduchý recept

Připravte si:

10 g droždí

1 polévkovou lžíci cukru

I litr horké vody

větší misku

5 l barel

Do čisté misky rozdrobte droždí, přidejte cukr a vše zalijte horkou vodou. Důkladně promíchejte a nechte vychladnout. Po vychladnutí roztok zřeďte v poměru 1:5. Zředěné hnojivo přelijte do konvičky a použijte k zalévaní tak, jak jste zvyklí. Orchideje vyjměte z ochranného obalu a i s průhledným květináčem je vložte do hrnce nebo mísy, v níž je hnojivo již nalité. Nechte je hodinu až dvě v klidu. Poté je nechte důkladně okapat a vložte zpátky do kontejneru. (Zdroj: chalupari-zahradkari.cz)

Mohou se objevit usychající listy směrem od špičky ke středu Zdroj: Julia Cherk / Shutterstock.com

Vitaminová bomba

Jelikož je toto hnojivo bohaté na různé vitamíny a minerály, používejte ho v létě a na jaře maximálně jednou za dva týdny. V zimním odpočinkovém období rostliny zalévejte jednou za měsíc. Jak poznáte, že jste orchideje přehnojili? Mohou se objevit:

bělavé krusty na květináči

zčernalé kořeny

usychající listy směrem od špičky ke středu

I když je kvasinkovo-cukrové hnojivo čistě přírodní, všímejte si reakce rostliny. Je možné, že jednou za měsíc budete muset průhledný květináč důkladně propláchnout velkým množstvím vody, aby se odstranili veškeré nahromaděné soli z hnojiva. (Zdroj: careforyourorchids.com)