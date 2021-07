Zahradní květiny pro nešikovné pěstitele. Tyhle neumoříte, ani kdybyste chtěli

I když jste zahradník-začátečník, nemusíte sousedům závidět pěstěné záhony. I vy můžete mít podobné. Stačí, když si vyberete skromné květiny, které mají téměř stejné nároky na stanoviště, půdu, sluneční svit a množství zálivky.

Rozkvetlá a pěstěná zahrada nemusí stát mnoho času a energie. Ať už si chcete založit záhon u domu nebo na chalupě, vyberte si takové rostliny, které dokáží žít tzv. vlastním životem a nevadí jim, když je sem tam zanedbáte.

Nenáročné cibuloviny

Cibuloviny jsou prvními posly jara. Navíc, snadno se pěstují a často nepotřebují ani speciální péči v podobě hnojení či zálivky. Mezi nenáročné květiny patří například lilie, tulipány, narcisy, krokusy nebo modřenec. Stačí je vysadit na slunné místo chráněné před průvanem.

Česnek obrovský (Allium Giganteum)

Dalším zajímavým zástupcem je česnek obrovský. Fialová kulovitá květenství oživí každý záhon. Česnek potřebuje pouze dobře propustnou půdu a slunné stanoviště. Nenáročná cibulovina dosahuje výšky až 1,75 metru. Vysazujte ho v listopadu.

Dlouhověké trvalky

Mezi nejméně náročné rostliny patří trvalky. Bez zásahu lidské ruky dokážou žít po celá desetiletí. Kupte si však nejobyčejnější odrůdy. Právě ty jsou nejodolnější. Jaké si pořídit?

Podzimní astra, hvězdnice (Aster)

Podzimní astry kvetou nádhernými barevnými květy od fialové po růžovou. Daří se jim v jakékoli půdě, na slunci nebo v polostínu. Jediná péče, kterou si zaslouží, je kontrola před padlím. Napadené rostliny je potřeba ostříhat a zlikvidovat. Vysazujte ji na jaře.

Podzimní astry kvetou nádhernými barevnými květy od fialové po růžovou. Zdroj: Zhukovskaya Elena/Shutterstock.com

Ostrožka stračka (Delphinium)

Vysoká trvalka kvete téměř celé vegetační období v tom samém roce, co byla vyseta. Stačí ji po prvním jarním odkvětu seříznout. Na podzim se tak můžete těšit z dalších květů v odstínech bílé, modré, fialové a růžové. Ideální je slunné stanoviště chráněné před větrem.

Kakost (Geranium)

Barevný kakost se hodí do jakéhokoli záhonu. Záleží na odrůdě. Vybrat si můžete rostlinu na vlhčí místo, do mokřadu, na suchou zídku, skalku, suchou stráň, nebo kamenitou zem. Jeho výhodou je, že kvete od května do října. Během vegetace jen odstraňujte suché a odumřelé výhonky a listy.

Kamzičník (Doronicum)

Brzy na jaře kvete žlutý kamzičník. Dorůstá do výšky 40 až 50 cm. Zasaďte jej na podzim do těžší, humóznejší půdy s dostatečnou vlhkostí, nejlépe do polostínu.

Brzy na jaře kvete žlutý kamzičník. Zdroj: imageBROKER.com/Shutterstock.com

Bohyška (Hosta)

Bohyška neboli funkie patří mezi nejméně náročné trvalky vůbec. Vyhovuje ji stinné až polostinné místo a vlhčí půda. Nízké odrůdy mohou lemovat záhony, vyšší zase mohou sloužit jako drobný živý plot. Mají zajímavě zbarvené listy a drobné fialové květy objevující se od května do srpna. Nejlepším časem pro sadbu je období po 15. květnu.

Zdroj:

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/nenarocny-kakost-se-hodi-do-zahrad-i-na-balkony

https://www.magazinzahrada.cz/co-vysadit-do-kvetinoveho-zahonu-pro-zacatecniky/

https://www.ceskestavby.cz/rostliny/ostrozka-delphinium-stracka.html

https://living.iprima.cz/zahrada/dlouhoveke-trvalky-zahrada-bez-udrzby

https://living.iprima.cz/zahrada/okrasna-zahrada/nenarocne-kvetiny-trvalky-letnicky-chata-chalupa

https://living.iprima.cz/zahrada/okrasna-zahrada/bohyska-nenarocna-trvalka-pestovani