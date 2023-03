Lichořeřišnice je zdravotní zázrak: Vypěstujte si ze semínek vlastní antibiotika

Víte, že už v březnu si můžete lichořeřišnici předpěstovat doma a od poloviny dubna ji můžete vysévat přímo do záhonu nebo venkovní nádoby? Vitální a atraktivní rostlinka je nejen na pěstování nenáročnou letničkou, ale také opomíjenou léčivkou. Lichořeřišnice čili kapucínek je velice zajímavá rostlinka, která potěší majitele hned několikrát.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, youtube.com, www.skrblik.cz, www.bylinkyprovsechny.cz

Lichořeřišnice letnička i bylinka

Když se řekne lichořeřišnice, znalí si představí záplavu zelených lístků připomínajících roztažená paraplíčka a nádherné kvítky teplých barev. Směs žlutých, oranžových až ohnivě červených květů je pro lichořeřišnice typická. Právě ve směsce vypadají různé barevné varianty nejlépe a krásně se doplňují. Lichořeřišnice rozhodně není jen jedna, známá je téměř stovka druhů.

Lichořeřišnice je krásná, jedlá i léčivá. Zdroj: Shutterstock.com / SANLYN

Léčivá lichořeřišnice

Ač je to rostlina zdobná a pěstovaná jako jednoletka pro svůj vzhled, používá se také v léčitelství a není to bylina ledajaká. Podívejte se na toto krátké video Lichořeřišnice účinky - Zdraví z přírody, kde se dozvíte nejen o tom, co léčí, ale i spoustu dalších zajímavostí.

Krásná letnička má podle vědeckých studií silně antibiotické účinky, které dokáží působit i na taková bakteriální onemocnění jako je salmonela, streptokok či zlatý stafylokok. Její užívání je však mnohem širší a rostlina je výjimečným přírodním léčivem také při problémech s močovými cestami a ledvinami, při dýchacích obtížích a užívá se i zevně. Oplachy z lichořeřišnice pomáhají s hojením různých kožních problémů celého těla, včetně skalpu. Lichořeřišnice se proto používá také při lupech a jako podpora růstu vlasů, respektive proti vypadávání.

Rostlina je celá jedlá a lze ji užívat čerstvou i sušenou. Nejenže si můžete uchovat její listy, květy či semena na později a užívat je během roku, lichořeřišnici lze také použít do salátů.

Lichořeřišnice je okrasná rostlina, která je nejen atraktivní dekorací, ale má i pestré využití v kuchyni a významné léčivé účinky. Zdroj: shutterstock.com

Jak pěstovat lichořeřišnici

Překvapila vás tato zdánlivě obyčejná rostlina a chcete ji pěstovat i na své zahradě nebo balkonu? Je to docela jednoduché. S předpěstováním rostliny ze semen se začíná už v březnu v domácích podmínkách. V dubnu až červnu ale můžete vysévat přímo do záhonu. Už za dva týdny rostlinky klíčí.

Předpěstované sazenice se vysazují do sponu 20 x 20 cm na velmi osluněné stanoviště s dobře propustnou půdou. Lichořeřišnice zvládá dobře i polostín, ale plné slunce jí zcela vyhovuje. Na květy se můžete těšit v červenci a srpnu a je jen na vás, jaké budou.

Tropaeolum peregrinum je také druh lichořeřišnice ač podle květů a listu byste ji nepoznali. Zdroj: Profimedia

U nás si můžete běžně vybrat mezi popínavými i nízkými druhy. Mimo zmíněné typické barvy se můžete setkat i s bílými, lososovými, růžovými a různě žíhanými květy. Některé druhy mají i panašované listy. Lichořeřišnice Tropaeolum peregrinum má navíc atypické květy i listy, které ji mezi lichořeřišnicemi prozradí.