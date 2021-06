Je lepší muchovník nebo kanadská borůvka? Co s nimi udělat právě nyní

Kdo by nechtěl jedlý živý plot, jehož plody můžete sbírat celé léto a dávat si je na zmrzlinu? To je jedna z výhod muchovníku a kanadské borůvky. Obliba těchto keřů stále roste. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak se o ně starat?

Zdroj: zahradnidenik.cz, www.floranazahrade.cz, hobby.instory.cz

Kanadská borůvka

Rostlina patří do čeledi vřesovcovitých a pochází ze severní Ameriky. Původně ji pěstovaly indiánské kmeny. Potřebuje vyšší vlhkost vzduchu, ale zároveň slunné stanoviště. Bez dostatečného slunečného záření sice rostlina přežije, méně však plodí a pokud plody dozrají, nejsou sladké. Borůvkám se daří v propustné, lehké a kyselé půdě. Tu požaduje po celý rok, takže je nezbytné pravidelné hnojení organominerálními hnojivy na borůvky a brusinky. Aby rostlina dobře plodila, je nutné provést jarní řez. V 6–7 roce po výsadbě by měl mít keř 7–12 výhonků různého stáří, žádný z nich by však neměl být starší než 4 roky. Pokud chcete chutné plody, budete muset vysadit alespoň 2 různé odrůdy. Rostlina je totiž cizosprašná. Plodit začíná 4 rokem.

Borůvka chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), známá jako kanadská borůvka. Zdroj: Shutterstock.com / Krzysztof Slusarczyk

Muchovník

Muchovník je oproti kanadské borůvce nenáročný. K nejznámějším druhům patří muchovník kanadský, muchovník oválný či olšolistý nebo muchovník Lamarkův. Ty se od sebe liší především vzrůstem a velikostmi plodů. Rostlina je otužilá a můžete ji vysadit na slunce, do stínu i polostínu. Zvláštní půdu nevyžaduje, bude však ráda za pravidelné hnojení kompostem. Bude lépe plodit. Muchovník není třeba prořezávat, pokud však dbáte na estetiku, můžete ho vytvarovat do podoby stromku. Pokud nemáte za zahradě místo, nevadí. Rostlina je samosprašná, takže se dokáže opylovat sama. Pro zvýšení produktivity plodů je však lepší mít keře dva. Plodí již od druhého roku po výsadbě a zakořenění.

Jak hnojit

Aby rostliny bohatě plodily, je vhodné je pravidelně hnojit. Kanadské borůvky jsou náročnější a je nutné je hnojit vícekrát za vegetační období. Začíná se v první polovině května a pokračuje se po dvou týdenních intervalech až do druhé poloviny června. Od druhé poloviny léta potřebují lehkou změnu a přípravu na přezimování. Aplikuje se tedy hnojivo s draslíkem. Muchovníku můžete dopřát kompost, a to dvakrát do roka. Na jaře a na podzim.

Muchovník je oproti kanadské borůvce nenáročný. Zdroj: aquatarkus / Shutterstock.com

Péče o rostliny v létě

Náročnější kanadská borůvka i skromný muchovník potřebují v létě vydatnou zálivku. Díky tomu budou bobule „nacucané" a šťavnaté. Nepravidelné zavlažování odstátou, nejlépe dešťovou vodou, by mohlo způsobit scvrkávání plodů a jejich padání.