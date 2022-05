Muškáty zalévejte jedlou sodou a droždím: Sousedé vám budou závidět bohaté květy

Nejoblíbenější balkonové květiny? Rozhodně muškáty. Dokáží rozzářit každé okno, balkon, terasu či verandu. Máme pro vás rady, díky kterým budou muškáty nádherně kvést.

Pokud jste právě v těchto dnech vysázeli sazenice muškátů do truhlíků, je také čas se připravit na to, že rostliny musíte během celé sezony hnojit. Chcete se vyhnout chemickým přípravkům? Existují přírodní hnojiva, která dodají muškátům živiny pro bohaté květenství. Rozhodně stojí zato je vyzkoušet.

Blahodárný lógr

Jednou z nejdostupnějších možností je využití kávové sedliny, nebo chcete-li lógru. Vždy když si z mleté kávy budete připravovat svůj oblíbený horký nápoj, lógr rozhodně nevyhazujte a usušte ho, nejlépe na pečicím nebo novinovém papíře. Poté stačí jen sedlinu rozsypat kolem rostlin a pak ji smíchat se zeminou. Muškátům postačí hnojivo v podobě kávové sedliny jednou za půl roku.

Kávovou sedlinu nikdy nevyhazujte a usušte ji. Zdroj: Profimedia

Ochrana před škůdci

Byl by to dlouhý seznam, na co všechno v domácnosti je skvělá jedlá soda. Tenhle doslova zázračný prášek může ochránit i vaše muškáty před škůdci, jako jsou mšice, mravenci nebo slimáci. Rostliny ochrání i před nejrůznějšími plísněmi a hnilobou. Stačí dvě lžíce jedlé sody rozsypat do truhlíku jednou za měsíc.

Voda z brambor

Vaříte brambory k obědu? Tentokrát vodu v hrnci nesolte a nepřidávejte žádné koření, bude se vám hodit právě na muškáty. Jakmile budou brambory uvařené, vodu nevylévejte a nechte ji zcela vychladnout. Přidejte ji jednou týdně do zálivky, muškátům tím dodáte spoustu živin.

Muškáty pravidelně zalévejte a přihnojujte. Zdroj: Profimedia

Droždí pro růst

Čas od času můžete svým balkonovým kráskám dopřát i droždí, které obsahuje cytokininy, které mimo jiné podporují růst rostlin. Jak hnojivo z droždí připravit? Převařte litr vody, nechte ji mírně vychladnout, aby byla teplá, a potom v ní rozmíchejte kostičku droždí. Nádobu nezakrývejte a hnojivo nechte kvasit asi 14 dní. Následně směs zřeďte třemi litry teplé vody a muškáty roztokem zalijte.

