Plastová nádrž na vodu: Chytré triky, jak ji zamaskovat, aby nehyzdila zahradu

Nádrže, sudy či barely jsou potřebnou součástí zahrad. Díky nim můžeme zachytávat dešťovou vodu, ušetřit tak vodu pitnou a mít zálivku stále po ruce. Plastové nádoby jsou však nevzhledné a kazí dojem ze zahrady. Jak je nejlépe zamaskovat?

Existují možnosti, jak ošklivé, často výrazně barevné sudy skrýt nebo umístit do zahrady tak, aby nebyly na očích a nerušily upravenou a stylovou zahradu. Nejjednodušší je pokrýt barel popínavými rostlinami. Postavte kolem nádrže konstrukci s pletivem a zasaďte stálezelenou popínavku. Zvolte tu, která poměrně rychle roste, například břečťan kavkazský nebo jeho odolnější příbuzný břečťan popínavý, který odolá mrazům a snese i stinná stanoviště.

Vzrostlé rostliny sud s vodou částečně zakryjí. Zdroj: Shutterstock

Sud od vína nebo rákosová rohož

Vyrobte nádobě obal, ideálně ze dřeva, to je materiál, který se do zahrady na rozdíl od plastu hodí. Spojte k sobě dřevěné desky a nezapomeňte je natřít, aby obal odolal větru, dešti i mrazům. Sežeňte třeba starý dřevěný sud od vína a plastovou nádobu o něco menší, kterou vložte do sudu. Poměrně levnou variantou je rákosová nebo bambusová rohož, kterou plastový sud obalte. Počítejte s tím, že vydrží asi dvě sezóny, tento materiál není příliš odolný.

Starý sud skryje popelnici i nádobu na dešťovou vodu. Zdroj: Profimedia

Zídka a barva

Trošku dražší a časově náročné, zato stálé řešení je zídka, kterou postavte u domu. Můžete za ní skrýt i hadice, konve a další pomocníky pro zalévání. Kolem sudu s dešťovkou můžete rozestavět i nádoby se zasazenými vzrostlejšími stromky, které ho částečně zakryjí. Nádobu můžete i natřít na hnědou nebo zelenou barvu, která není v zahradě tolik nápadná a zasaďte kolem nádoby do záhonu rostliny vyššího vzrůstu.

