Vynikající, ale u nás neznámá zelenina, kterou můžete pěstovat na vaší zahradě

Máte chuť ochutnat netradiční chutě zeleniny, jež nabízí většinou pouze dovolenkové resorty? Není problém. I na české zahradě si dokážete vypěstovat potraviny, které často nenajdete ani v obchodech.

Netradiční druhy zeleniny sice vypadají a chutnají exoticky, své zavedené zahradnické zvyky kvůli nim však měnit nemusíte. Jejich výhodou je, že jsou často přešlechtěné, ale za to odolné. Navíc váš záhon bude připomínat kousek botanické zahrady.

Topinambur

Tyto hlízy jsou oblíbené u diabetiků, jelikož obsahují méně škrobu než běžné brambory. Sem tam je tedy uvidíte i v obchodech. Po uvaření mají mírně nasládlou chuť a kouřovou vůni.

Topinambur na jaře vysadíte a od podzimu sklízíte Zdroj: LianeM / Shutterstock.com

Jelikož jsou rostliny topinamburu vysoké až 2,5 metru, je lepší je vysadit na okraji pozemku. Potřebují totiž dost místa a vlhčí půdu. Topinambur je nejlepší pěstovat jako obyčejnou zahrádkářskou plodinu. Tedy, že jej na jaře vysadíte a od podzimu sklízíte. Pozor však na skladování hlíz. Na rozdíl od brambor je nemůžete jen tak uložit do stodoly nebo sklepa. Hlízy topinaburu totiž nemají tak silnou slupku a rychle vysychají. Nejlepší je skladovat v pařeništi pod listím.

Česnekopažitka

Správný název této sestry od naší pažitky je pažitka čínská. Pyšní se plochými listy, které mají výrazné česnekové aroma a sklízí se postupně. Často se pěstuje jako okrasná rostlina, protože při mírných zimách je zelená až do prosince. Obsahuje však spoustu vitamínu C, takže je vhodná do salátů i jen tak na chleba s máslem. Dorůstá do výšky cca 40 cm.

Vodnice má svěží chuť připomínající ředkvičku Zdroj: Cary Bates / Shutterstock.com

Vodnice

Tato staročeská zelenina byla z talířů našich předků vytlačena především bramborami. Byla by však škoda na ní zapomenout. Má totiž svěží chuť připomínající ředkvičku a kedlubnu. Je tedy vhodná do salátů nebo jako dietní příloha. Brukev řepák vodnice je nenáročná zelenina, kterou můžete sklízet postupně celé jaro a léto. Potřebuje slunný a otevřený prostor a hlinitopísčitou půdu. Vysévejte ji nejlépe v červnu až srpnu. Svěží plody si dopřejete v říjnu a listopadu.

Může vás zajímat Domov a bydlení Přisypte lógr z kafe do truhlíků s květinami. Bude to mít dvojí efekt Domov a bydlení Přesaďte orchideje do dřevěného květináče. Tento trik zajistí úžasné květy

Čínské zelí

Orientální odrůdy čínského zelí Mizuna a Mibuna můžete pěstovat doslova kdekoli. Na zahradě, na balkóně, ale i za oknem. V kuchyni využijete jednotlivé listy i celé růžice, které odstřihnete cca 5 cm nad zemí. Čínské zelí je bohaté na vitamín C, draslík a vápník. Vysévat jej můžete až do dalších mrazíků. Snáší totiž teploty kolem mínus 5 stupňů Celsia.

Jedlá chryzantéma

Speciálně vyšlechtěná kopretina věncová, chrysanthemum coronarium, má velice příjemnou chuť i vůni. Dá se pěstovat i v květináčích, proto ji můžete sklízet celoročně. Má vysoký obsah provitaminu A minerálních látek a je vhodná do salátů. Mladé květy ho totiž nádherně oživí. Rostliny lze sklízet čtyři až pět týdnů od výsevu nebo počkat až vyrostou do výšky 15 cm a seříznout je. Chryzantémy opět obrostou a můžete je sklízet opakovaně.

Jakon

Janon neboli plodina Inků je vytrvalá jednoletka, z níž se konzumují kořenové hlízy. Jíst se dají syrové i vařené. Hlízy mají šťavnatou chuť připomínající jablka s exotickým nádechem ananasu. Hlízy se vysazují v polovině května a sklízejí se po prvních mrazících. Rostlině vyhovuje lehká hlinitopísčitá půda, kterou je nutné v období sucha zalévat. Jakonové hlízy se uchovávají nejlépe ve zvlhčeném písku. Prohloubíte tak jejich vůni a sladkost.

Zdroje:

https://www.floranazahrade.cz/pestujeme-netradicni-zeleninu/

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-chutna-jedla-chryzantema

https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vodnice-jak-pestovat-staroceska-zelenina-zahon-balkon