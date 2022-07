Jak pěstovat okurky ve starých nádobách. Je to snadné a výnosy jsou obří

Víte, že sudů a velkých nádob můžete využít i jinak? Osázení takových nádob je chalupářskou klasikou, ale záleží i na tom, čím sud naplníte. Právě vrstvy materiálu uvnitř sudu jsou pro růst okurek důležité. A narostou v nich okurčičky radost pohledět!

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, hobby.blesk.cz

Zasaďte do sudů třeba okurky!

Máte v garáži několik starých sudů a nevíte co s nimi? Můžete je v aukci dobře prodat, anebo použít na vlastní zahradě. Sudy rozhodně nemusejí být starožitné. V podstatě jde jen o to, aby to byly dostatečně velké nádoby. Zda jsou dřevěné s kovovými obručemi, plastové či plechové už není tak důležité.

Právě sudy a podobné nádoby jsou vhodné k pěstování okurek, ale také například rajčat. Pokud máte omezený prostor, a přesto toužíte po vlastních okurkách či jiných plodech, takovéto velké nádoby mohou být právě tím, co potřebujete. Navíc velikost takových sudů přímo vybízí k využítí i vrstvení materiálů uvnitř sudu, což se přímo odrazí v pěstování teplomilných okurek.

Pěstování v sudu je nejen dekorativní. Vyzkoušejte hlavně vrstvení různých materiálů uvitř. Zdroj: joyfuldesigns / Shutterstock.com

Sudy můžete osázet okurkami ještě teď

Pokud se chystáte na výsadbu až nyní v červenci, pak jsou sudy vhodné také proto, že přirozeně vytvoří rozestupy, které jsou při pozdější výsadbě lepší. Rozestupy by měly být při červencové výsadbě větší, aby měly rostliny dostatek světla až do doby, kdy budou plodit. Vrstvením materiálu uvnitř navíc získá pěstování v sudu oproti jiným způsobům nečekanou výhodu.

Sud není jen velká nádoba, využijte jeho hloubky a naplňte jej správně. Zdroj: Elena karetnikova / Shutterstock

Okurky čeká v sudu velké překvapení

Pro pěstování okurek se báječně hodí namíchat vlastní směs namísto zeminy, respektive vytvořit vrstvy. Drenážní vrstvu, která by měla zaplnit sud do jedné třetiny, namíchejte ze sena, pilin a slepičinců. Další vrstvu by měl tvořit kompost. První dvě třetiny plní v sudu hned dvě funkce. Jsou důležité nejen co se týče živin, ale také pro tvorbu tepla. Rozklad použitých surovin vytváří teplo odspoda, které okurkám prospívá. Vrchní třetina může být klasickou zeminou smíchanou s pískem. Mělo by jít o substrát vhodný k pěstování zeleniny.

Při pozdní výsadbě je vhodné použít do sudu jen dvě sazenice, jinak se běžně vysazuje 3-5 sazenic. Pravidelná zálivka je nutností, stejně jako budoucí častá sklizeň. Nezapomeňte, že okurky není vhodné nechat přezrávat, což je častý nešvar. Malé, šťavnaté a křupavé okurky jsou velmi chutné a skutečně lahodné. Sklízejte v pravidelných intervalech, častým sběrem podpoříte další kvetení a plození.