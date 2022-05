Oleandr musí mít hlavu na slunci a nohy ve vodě. Pak vám pokvete jako šílený

Pěstujete vlastní oleandr, ale nevede se mu nejlépe? Nebo toužíte zasadit krásný keř, aby vám připomínal dovolené ve Středomoří? Vypěstujte si půvabné oleandry. Péče o ně není náročná, stejně však mnozí tápou. Naučte se správně pečovat o svůj keřík a odvděčí se vám nádhernými květy.

Oleandry vám připomenou letní dovolenou

Oleandry jsou krásné a jedovaté. Někdy se to docela hodí. Třeba, aby vám je nespásly kozy a ovce, které dobře vědí, že by jim oleandr nechutnal. Oleandry jsou teplomilné, bohatě kvetoucí keře, které lze pěstovat i u nás v nádobách, aby bylo možné jejich přezimování uvnitř. A to i když mohou teoreticky zvládnout mrazíky až do -10 stupňů Celsia.

Nerium oleander čili oleandr obecný je jediným zástupcem svého druhu. Je to keř se zelenými či panašovanými lístky, který kvete nejčastěji růžově, ale existuje celá řada variant od žluté, po lososovou či bílou. Oleandrům se výborně daří na severu Afriky, ale i v Portugalsku a jinde ve Středomoří.

Oleandry mohou být i plnokvěté. Zdroj: Shutterstock.com / oksana2010

Naučte se pečovat o teplomilné oleandry

Oleandry můžete v jižních krajích najít kdekoliv kolem cest, či vysazené v zahradách. Jsou to oblíbené keře nebo stromy, které obvykle dosáhnou výšky okolo 2,5 metru, starší rostliny v dobrých podmínkách mohou být až šestimetrové. Pěstování v nádobě je však limituje.

I panašované oleandry zvládají dobře plné slunce, vhodné je umístění na stanovišti s alespoň 6 hodinami přímého slunečního svitu. Na půdu jsou nenáročné a zvládají růst dobře i v písčitých chudých půdách. V dobré a na živiny bohaté zemině bude i oleandr výborně prospívat, potřebuje však, aby byla propustná s dobrou drenáží.

Další podmínkou dobrého růstu je pravidelná zálivka. Oleandr zvládá i delší období sucha, ale pokud je pěstovaný v nádobě, nedokáže s vodou dobře hospodařit. Během letnění zalévejte oleandr tak, aby půda neprosychala. Ideální je častá a hojná zálivka, která může odtékat. V době kvetení přihnojujte minerálními hnojivy typu „květ a plod“.

Oleandry lze úspěšně pěstovat i v nádobách. Zdroj: Profimedia

Pečujte o svůj oleandr a pokvete jako šílený

Abyste docílili bohatého kvetení, seřízněte na konci sezony vždy staré výhony až o polovinu, ale řiďte se pravidlem zachování tří přeslenů. Přeslen je místo, kde vyrůstají na výhonu tři listy ze stejného místa. Seříznutý výhon by měl mít alespoň tři přesleny. Rostlina podrazí a bude kvést na nových výhonech. Někdy se stane, že starý výhon docela uschne a jednoduše jej na začátku nové sezony vylomíte ven.

Oleandr obecný (Nerium oleander) je dekorativní keř až strom a jediný zástupce rodu oleandr (Nerium). Zdroj: photoPOU / Shutterstock.com

Vypěstujte si vlastní sazenice oleandrů

Množení oleandrů je možné řízkováním. Uřízněte zhruba 10 až 15 cm větvičky, důležité je, aby byl řez ještě na zeleném nedřevnatém stonku. Řízky zasaďte do směsi rašeliny a písku. Abyste udrželi vhodnou vlhkost, zabalte řízky i s květináčem do igelitového sáčku.

Ještě jednodušší je kořenění v PET lahvi. Udělejte si několik delších řízků, zbavte je spodních listů a vhoďte do PET lahve, do které nalijete jen tolik vody, aby nesahala až k prvním listům. PET lahev umístěte na světlé místo, může být vystavena i slunci, ale nezapomeňte případně doplňovat vodu. Na kořenící řízky dobře uvidíte a ty budou mít dostatek vlhkosti a to i vzdušné.