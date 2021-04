Jak založit chytré pařeniště, aby bylo praktické a krásně vypadalo

Začínáte zahradničit, ale nejste si jistí, jak se vám to bude dařit a zda vás to bude vůbec bavit? Pak je asi zbytečné vynakládat velké investice na budování skleníku. Mnohem levněji pořídíte pařeniště.

Ať už se rozhodnete koupit pařeniště hotové a nebo se pustíte do vlastní výroby, máte šanci si parádně prodloužit zahradní sezónu. Na jaře vám umožní snadnější předpěstování sazenic, na podzim ochrání vegetaci před přízemními mrazíky. Pěstování rostlin v pařeništi bez problémů zvládnou i zahradníci – začátečníci. Výborným řešením jsou pařeniště i do zahrádek, kam by se klasický skleník z nějakého důvodu nevešel nebo nehodil. Výhodou některých typů je i poměrně snadné přestěhování. Zvážit bychom však měli i určité nevýhody, které přináší potřeba pařeniště v horkých dnech větrat a v těch chladných naopak zavírat.

DIY pařeniště

Plánů na výrobu zahradního pařeniště je na internetu celá řada. Množství inspirace nabízejí videa v angličtině. Stačí na youtube.com zadat slovní spojení Cold Frame. Na zbudování jednoduchého pařeniště svépomocí můžeme využít snadno dostupný materiál.

Na zakrytí pařeniště můžeme využít vysloužilá okna. Zdroj: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Dřevěný rám pařeniště je vhodné chránit např. impregnací nebo jej opálit, někdo dává přednost rámu z betonu či cihel. K zakrytí se nejčastěji používají stará okna, popř. průhledné polykarbonátové desky.

Nač dát pozor při výběru pařeniště

Ať už budeme pařeniště budovat svépomocí a nebo se rozhodneme pro nákup hotového výrobku, měli bychom zjistit, jakým způsobem je řešené větrání. Pokud si chceme péči o rostliny usnadnit, můžeme se poohlédnout po pařeništi opatřeném automatickým otvíráním oken.

Pařeniště může být pohlednou součástí zahrady Zdroj: Shutterstock.com / Marbury

Neméně důležité je, aby šla okna otevírat snadno a po otevření je bylo možné ve zvolené poloze dobře fixovat. Námahu se zálivkou nám pomůže ušetřit průsaková hadice, kterou uložíme do půdy.

Stará okna vs. polykarbonát

Tradiční provedení pařenišť využívalo vysloužilá okna. Skleněné tabulky však mnohdy poškodilo první krupobití. Moderní pařeniště nejčastěji používají na horní část 4 cm silný dutinkový polykarbonát. Výhodou tohoto materiálu je ochrana rostlin před UV zářením i běžným krupobitím. Další možnost představuje speciální lité sklo o síle 4 mm, které vlivem lomu světla chrání rostliny před účinky UV záření a není potřeba jej nijak více stínit ani barvit.

Pokud umístíme pařeniště na chráněné místo, zelenině v něm se bude skvěle dařit. Zdroj: Paul Maguire / Shutterstock.com

Kam s ním?

Pro umístění pařeniště se nejlépe hodí místo, které je po většinu dne vystaveno slunci a je dobře chráněné před větry.

To bývá nejčastěji zeď domu s jižní orientací. Výhodou takového umístění bývá, že nemusíme kvůli větrání běhat přes půl zahrady.

I užitková zahrada může působit elegantně. Zdroj: AC Rider / Shutterstock.com

Pařeniště můžeme elegantně umístit i v okrasné části zahrady. V takovém případě je vhodné se poohlédnout po pařeništích, která se nabízejí jako nadstavba k vyvýšeným záhonům. Nejen, že se nám budou snadněji rostliny opečovávat, ale v dřevěném provedení bude takové pařeniště i atraktivním prvkem zahrady.

