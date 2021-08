Přišel čas namnožit pivoňky: Kompletní přehled způsobů jak to udělat

Tyto rostliny dělají parádu díky svým velkým, nádherně vonícím květům a pohledným listům. Ať už máte bylinné nebo dřevité pivoňky, můžete si je zkusit namnožit. Zdarma tak získáte další krásné společnice.

Pivoňky se dělí na bylinné a dřevité. Dožívají se patnácti a více let. Za tu dobu by měly být na jednom stanovišti alespoň 4 roky. Nesnášejí totiž přesazování. Pokud však pivoňky plánujete přesadit nebo je rozmnožit, zvolte si k tomuto úkonu období pozdního srpna. V tu chvíli jsou již odkvetlé a sílu vrací do kořenů.

Bylinné pivoňky

Bylinné pivoňky se řadí mezi klasické trvalky. Oproti dřevitým jsou menší a na zimu se stříhají úplně u země. Na jaře raší nejprve tmavě červené výhonky, na kterých se objevují listy a potom pupeny květů. Je vhodné je pěstovat s oporou a vyvazovat je, aby se stonky s mohutnými květy nezlomily. Kvetou na přelomu května a června. Na zahradách se pěstují nejčastěji pivoňky bělokvěté neboli čínské (Paeonia lactiflora).

Bylinné pivoňky lze lehce množit. Nejsnazším a nejčastějším způsobem množení je dělením trsů. Rostliny vykopávejte na konci vegetačního období, od poloviny srpna do poloviny září.

Množení dělením trsů

Nejprve ostříhejte stonky zcela u země. Poté vykopejte celou mateční rostlinu. Rýčem postupujte po obvodu a opatrně ji nadzvedněte. Nikdy se z trsu nesnažte odkopnout pouze část. Mohli byste poranit kořeny a pupeny. Rostlina by pak mohla shnít. Díru od vykopané pivoňky zasypte dřevěným popelem, který funguje jako dezinfekce. Z vykopaného trsu odstraňte rukou zeminu a odřízněte jednotlivé sazeničky. Každá by měla mít alespoň tři světle zelené pupeny a jeden kořen. Řezné rány zasypejte dřevěným uhlím a nechte jeden až dva dny zaschnout.

Rýčem postupujte po obvodu a opatrně mateční rostlinu nadzvedněte. Zdroj: Agnes Kantaruk/Shutterstock.com

Jak vysadit bylinnou pivoňku

Dceřinou rostlinu umístěte do předem vykopané jámy. Tu vystelte kompostem a pískem v poměru 1:1. Pivoňky vysazujte mělce. Hloubka by neměla být větší než u původní jámy. Vrchol pupenu musí být maximálně 3-5 cm pod povrchem půdy. Stanoviště označte. Rostliny by měly začít kvést již další léto.

Dělení kořenovými řízky

Tato metoda není stoprocentní. Pokud však máte starou a košatou pivoňku, můžete ji zkusit. Ze silnějších kořenů odřežte 8-10 cm kusy. Ty zapíchněte do záhonu s dobře prokypřenou půdou, do které jste nasypali trochu kompostu. Vrchní část řízků by měla být na úrovni půdy. Na povrchu kořene se začnou tvořit nová očka. Během nejmrazivějších dní záhon zakryjte mulčem.

Dřevité pivoňky

Pivoňka křovitá (Paeonia suffruticosa) potřebuje vlhčí humózní půdu a místo na plném slunci. Kvete pouze dva až tři týdny a poté slouží jako bohaté zelené pozadí. Namnožit si ji můžete několika způsoby.

Dělením trsů

Opatrně vykopejte celé rostliny a odstřihněte z nich sazenice s 2 až 3 větvemi s dostatečně vyvinutými kořeny. Matečné rostlině by měl zbýt minimálně dvojnásobek výhonů. Rány ošetřete dřevěným popelem. Sazenice vysaďte na nové stanoviště.

Řízkování

Procento zakořeněných řízků je poměrně malé. Máte-li ale dostatečné množství pivoněk, můžete tuto metodu otestovat. Řízky odebírejte těsně před kvetením nebo v druhé polovině srpna. Ošetřete je kořenovým stimulátorem a vysaďte do čistého písku nebo perlitu do skleníku nebo pařeniště.

Řízky odebírejte těsně před kvetením nebo v druhé polovině srpna. Zdroj: zhugher/Shutterstock.com

Hřížení

Hřížení je osvědčený, ale zdlouhavý způsob, jak si dřevité pivoňky namnožit. Vhodné mladé větve ponořte kolem keře do vyrytých rýh. Přimáčkněte je k zemi a zasypte kyprou humózní půdou do výšky 15 cm. Během vegetačního období zeminu přisypávejte do výšky až 30 cm. Po dvou letech by měly větve zakořenit.

Roubování na kořeny

Nejčastějším způsobem množení křovité pivoňky je roubování na kořeny bylinných pivoněk. Kořeny by měly být cca 10 cm dlouhé a v průměru široké 2 cm. Nejdřív je omyjte a vydezinfikujte slabým roztokem hypermanganu. Nachystejte si rouby s 1-2 očky a se zkrácenými listy nebo zcela bez listu. Roubujte buď na klín nebo do rozštěpu. Ovažte roubovací páskou, zatřete štěpařským voskem a roubovance zasaďte do hlinitopísčitého substrátu v poměru 1:3. Tuto metodu provádějte na přelomu sprna a září. Rouby pivoněk přirostou v uzavřeném pařeništi za 4 – 6 týdnů.

Zdroj:

izahradkar.cz, www.youtube.com, www.floranazahrade.cz, prima-receptar.cz, www.denik.cz, www.zahradaweb.cz