Přesadili jste už pokojovky? Většina lidí neví, jak na to, a dělá chyby. Co vy?

Změna je život! To platí i pro pokojové rostliny, které zoufale volají po přesazení. Jak poznáte, která to potřebuje? A co dělat, aby přesazení proběhlo správně?

Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat! Většina rostlin se také "nestěhuje" ráda a o přesazení začíná prosit až v momentě, kdy už jí v květináči není dvakrát dobře. Jak to poznáte?

Podle odborníků jde o takovou rostlinu, která už má po obvodu kompaktní kořenový bal, ze kterého trčí spousta malých kořínků. Zemina v letitých květináčích již žádnou výživu neposkytuje, je vyčerpaná a nemá co zeleni nabídnout. Takovou rostlinu je třeba přesadit. Nebude vám to trvat dlouho, ale vaše pokojovky díky tomu chytnou druhý dech.

Na videu uvidíte postup, jak správně přesazovat pokojové rostliny:

Každá květina chce něco jiného

Než se pustíte do přesazování, připravte si vhodné květináče a zeminu. Ale pozor, každá rostlinka má jiné nároky! Pokud máte doma kvetoucí pokojovky, jako jsou africká fialka nebo kalanchoe, určitě se jim zavděčíte klasickým substrátem pro pokojové rostliny. Pěstujete spíš „bytovou zeleň“ s výraznými listy? Pak sáhněte raději po substrátu pro palmy a zelené rostliny. Kaktusy a sukulenty si budou hezky hovět, když jim přichystáte speciální směs z písku, štěrku a dalších příměsí.

Přesazují se i „nováčci“

Podle odborníků byste měli do přesazování zahrnout i „nováčky“, které jste si koupili v obchodě nebo květinářství. Jsou to sice už rostliny zasazené v hlíně, ale ve většině případů jde o rašelinový substrát, který není pro jejich růst zrovna ideální volbou. Proto přesaďte i všechny kytky z obchodu a vyberte jim nejen větší květináč, ale i zeminu, která je podpoří. A ještě něco: někteří šetřílkové používají pro přesazování klasickou půdu ze zahrady. Vy to ale nedělejte. Hlína (byť z vašeho pozemku) může obsahovat choroboplodné zárodky nebo málo živin. Proto neriskujte a raději do substrátu pro pokojovou zeleň investujte.

Květináč vyberte jen o pár centimetrů větší. Zdroj: Profimedia

Květináč na míru

Nevíte, jaký květináč vybrat? Každopádně velikost nepřehánějte. Podle odborníků by měla být nová nádoba jen o pár centimetrů větší než ta původní. Pokud byste dali zeleni větší prostor, je docela možné, že by si budovala svůj kořenový systém a do kvetení (či růstu) by se jí dvakrát nechtělo. Proto vybírejte květináče s rozvahou a rozumem.

Pro azalky, bonsaje nebo kaktusy jsou ideální mělké nádoby. Palmy si zase potrpí na hlubší a úzké květináče.

Je úplně jedno, jestli vsadíte na levný plast nebo si pořídíte keramické květináče. Důležitější než materiál je pro rostlinky odtokový otvor na dně nádoby. Jím totiž odchází přebytečná voda a kořeny pak nezahnívají. Pokud byste na tenhle detail zapomněli, je docela možné, že by vám v uzavřené míse zahynula většina vaší pokojové vegetace.

Jak na přesazování

Rostlinku opatrně vyjměte z květináče, abyste nenarušili její kořenový systém. Pokud to nejde, můžete plastový obal klidně rozříznout. Odstraňte z rostlinky svrchní vrstvu zeminy a uvolněte spodní kořeny. Pokud jste narazili na nějakou uhnilou nebo poškozenou část kořenového balu, odstraňte ji. Na dno nové nádoby nasypte drenáž. Můžete použít písek, keramické střepy nebo keramzit. Pokud ani jedno nemáte, poslouží vám i nalámaný polystyren.

Pak už stačí použít trochu substrátu, na něj položit celou rostlinku a postupně ji po krajích zasypat zeminou. Novou zeminu kolem rostliny pečlivě upěchujte. Pak rostlinu zalejte. Voda vytlačí škodlivý vzduch od kořenů. Počítejte s tím, že se nová zemina slehne. Navršte ji kolem kořenového balu. Po několikaterém zalití se povrch zeminy srovná s úrovní květináče.

Každá rostlinka potřebuje specifický druh substrátu. Zdroj: Profimedia

Malá údržba nakonec

Při přesazování zeleně se postarejte i o její vzhled. Starší rostliny seřízněte (vždy nad listem nebo pupenem). Přesazené pokojovky pravidelně zalévejte a chraňte před přímým sluncem. S hnojením začněte nejdříve až za pár týdnů. Do té doby si květina na nový květináč zvykne a pořádně se v něm zabydlí.



