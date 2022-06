3 nejlepší přírodní hnojiva na rajčata, která najdete na zahradě či v kuchyni

Chcete přihnojovat rajčata a mít ty nejkrásnější plody, ale bez chemie? I to je možné. A sice s přírodními hnojivy, kterých je poměrně dost. Tři nejlepší přírodní hnojiva vhodná pro pěstování rajčat najdete doma. Víte, kam po nich sáhnout?

Která přírodní hnojiva jsou ta nejlepší na rajčata?

Rozhodně je možné, že máte ty nejlepší zkušenosti s jinými typy hnojiv, nicméně tato tři patří mezi špičku a oblíbené přípravky, které zahrádkářům pomáhají k těm nejlepším výsledkům už léta. Vyzkoušejte přihnojit kvasnicemi, popelem nebo slepičinci. Za úvahu rozhodně stojí také jód, kopřivy, vaječné skořápky či banánové slupky. Jak si tedy připravíte tři nejlepší přírodní prostředky k pohnojení vašich rajčat?

Rajčata patří k nejoblíbenějším doma pěstovaným plodům. Naučte se je vhodně přihnojovat. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní hnojivo na rajčata z kvasnic

Hnojivo z kvasnic není těžké připravit, stačí jen nezapomenout a koupit kostku pekárenského droždí. Rozhodně je možné použít i balíček sušených kvasnic. Balíček droždí nasypejte do jednoho litru vody a nechejte den kvasit při pokojové teplotě. Pamatujte, že by neměla být nádoba uzavřená. Vzniklou tekutinu je nutné ještě ředit vodou v poměru 1:3. Toto hnojivo bohaté na železo, měď, vitamíny D i skupiny B a další látky je vynikající nejen pro rajčata, ale i další zeleninu a ovoce i okrasné květiny.

Obyčejné čerstvé či sušené droždí je skvělé na výrobu hnojiva pro rajčata. Zdroj: Fascinadora / shutterstock.com

Popel je skvělé hnojivo na rajčata i jinou zeleninu

Pokud máte krb, kamna nebo prosté ohniště, pak vás potěší, že i dřevěný popel je skvělým hnojivem. Obsahuje velké množství draslíku a je ideální v kombinaci s humusem nebo kompostem, který si také můžete připravit doma v bytě či na zahrádce. Kompost už dávno není jen ohrazený kus pozemku, ale také různé kompostovací nádoby či bytové vermikompostéry. Směs stačí promíchat a přidat k rostlinám. Dřevěný popel rajčatům zajistí dostatek vápníku, draslíku, hořčíku i fosforu.

Dřevěný popel lze do půdy zapracovat jen tak, ale ještě lepší je smíchat ho s kompostem. Zdroj: shutterstock/NordHelena

Jedno z nejskvělejších hnojiv na rajčata je ze slepičinců

Fantastické je rozhodně také přihnojování slepičinci či zákvasem ze slepičinců, ale bohužel to není nejvhodnější materiál k použití na balkoně a v malých prostorách. Ve městě je také problém získat slepičince. Nicméně pokud se vám naskytne možnost, rozhodně vyzkoušejte i toto nesmírně účinné a zcela přírodní hnojivo. Do uzaviratelné nádoby v odlehlé části pozemku nasypejte do třetiny slepičince, zalejte je vodou a měsíc uzavřené nechejte odstát. Takový zákvas je nutné před použitím ředit vodou 1:10. Jde totiž o velmi agresivní nálev a jeho příprava je jen pro otrlé. Slepičince však rostlinám přispějí velkým množstvím dusíku, draslíku, fosforu i vápníku.

Extra tip

Podobně jsou na tom také rybí zbytky. Hlava či jiné části ryby mohou posloužit také velmi dobře, ale zde jsme rozhodně limitováni materiálem, který není běžný. Pokud vám nevadí, že bude přírodní hnojivo kupované, pak jej můžete také pořídit v granulované formě či jako rybí moučku.