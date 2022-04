Jak jednoduše rozlišit samce a samici rakytníku: Právě teď jsou vidět rozdíly

Oranžové bobulky rakytníku řešetlákového jsou už po staletí považovány za vitamínový zázrak. Pokud máte na zahradě pár keříků, které jste teprve před časem vysadili, je nutné zjistit, zda jsou samčí či samičí.

Proč je tak důležité tuto informaci mít a jak s ní naložit? Možná, jste to dosud netušili, ale rakytník řešetlákový patří k větrosnubným keřům. V praxi to znamená, že jej neopyluje hmyz, ale vítr. Musíte tak vysazovat samčí i samičí rostliny, ideálně na jednu samčí tak tři samičí. Navíc samčí keř, který je tím opylovačem, by měl být z návětrné strany. Pokud vám tuto zásadní informaci nesdělili v zahradnictví, kde jste keře kupovali, musíte se pokusit sami určit, o jaké pohlaví se u vašeho keře jedná.

Jak poznat samce od samice?

Na keřích jsou v tomto období pupeny, které připomínají miniaturní šištičky. Samičí rostliny je mají zcela nevýrazné a mnohem menší. Samčí pupeny jsou dvakrát až třikrát větší. Samičí pupeny jsou navíc jednoduché, zatímco samčí jsou členité a vypadají jako malé „hrozny".

Samčí květy rakytníku jsou velké, členité a vypadají jako malé „hrozny". Zdroj: Shutterstock

Lepší než pomeranč

Bobulky rakytníku se používají odjakživa v lidovém léčitelství, mají mnohem více vitamínu C než pomeranč a obsahují i spoustu jiných vitamínů. Proto rakytník pomůže při mnoha zdravotních potížích, jako jsou žaludeční problémy, virová a infekční onemocnění, během rekonvalescence po prodělané nemoci, pomůže i proti jarní únavě. Na posílení imunity je rakytník to nejlepší, co můžete svému tělu dát, zejména pokud procházíte i dlouhodobým stresovým obdobím.

Samičí květy rakytníku jsou malé a jednoduché. Zdroj: Shutterstock

Způsoby zpracování

Z bobulek rakytníku se připravují sirupy, džemy, likéry, marmelády, vynikající je rakytníkový olej i tinktura nebo čaj. Plody můžete i sušit, mrazit či zavařovat.



Zdroje:www.zahrada-centrum.cz,www.odpovedi.cz