Starodávná bylina nejen na perfektní imunitu: Šišák bajkalský snadno vypěstujete

Znáte šišák bajkalský? Rozhodně to není bylinka, kterou byste mohli běžně potkat na louce či v háji. Šišák bajkalský je doma především v Asii, ale díky svým léčivým schopnostem se pomalu začíná objevovat i v českých zahrádkách. Co byste měli vědět o šišáku bajkalském?

Šišák bajkalský může růst i u nás

Významná bylina je jednou ze základních léčiv v čínské tradiční medicíně, a to už něco znamená. Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) je v Asii dobře známý, neboť odtud pochází. V Koreji, Číně, Mongolsku, na Sibiři i asijském Rusku na něj běžně narazíte.

Šišák bajkalský - sušený kořen. Zdroj: Shutterstock.com / Slawomir Zelasko

Je to rostlina, která dobře čelí mrazům, ale miluje slunce. Snáší i chudší půdy a občasná sucha, ale jen když je dobře zakořeněná. U nás se tato bylina hodí na skalky a poroste skoro všude, ani vysoká nadmořská výška jí nevadí. Můžete si ji vypěstovat ze semen, která se sejí do konce června, takže máte ještě možnost vypěstovat si šišák letos. Anebo si kupte předpěstované sazenice, které je třeba vysadit v 40 cm rozestupech.

Šišák bajkalský je zimovzdorná trvalka. Zdroj: Shutterstock.com / agatchen

Šišák je vytrvalý a běžně narůstá do výšky 30 cm, ale může být i vyšší. Je to pěkná rostlina s fialkovými květy, které vykvétají postupně od nejspodnějších na stonku. Jako okrasná květina působí šišák spíše obyčejně, ale to nevadí, jeho kouzlo totiž spočívá v léčivých účincích. Jak šišák použít a posilnit vlastní zdraví?

S čím vám pomůže šišák bajkalský?

Šišák vám pomůže relaxovat, jelikož je to mírné sedativum. Působí však nejen na psychiku, ale také posiluje organizmus. Významný jen nejen jako léčivka podporující obranyschopnost těla, ale také bylina zklidňující projevy alergií. Používá se při ekzémech, senné rýmě, kopřivce ale také dýchacích problémech a astma. Také pomáhá čelit civilizačním chorobám jako je cukrovka i srdeční a oběhová onemocnění. Zkoumá se pro potřeby boje s rakovinou, výsledky jsou zatím slibné, ale ne dostatečně prokazatelné. Běžně se však podává při nachlazení, zažívacích obtížích, horečkách či bolesti hlavy.

Květy šišáku bajkalského. Zdroj: Profimedia

Šišák užívejte s přestávkami

Z rostliny se používají kořeny, respektive tinktura z kořenů či odvar. Použitelná je však i nať. Čím starší rostlina tím lépe a obecně se doporučuje sběr kdykoli před nebo po květu. Šišák se smí používat v omezeném množství, tj 10 g denně maximálně 1 měsíc. Nebo 1 kapku tinktury na 1 kg váhy pacienta. Před dalším užíváním byste si měli udělat čtyřtýdenní pauzu. Užívání šišáku bajkalského raději vždy konzultujte se svým lékařem.