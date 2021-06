Chcete mít živý plot co nejrychleji: Tyto rostliny rostou bleskově

Většina z nás chce mít na zahradě soukromí, proto volí živý plot. Nikomu se však nechce čekat léta, než stromky dorostou do takových rozměrů, aby vás ochránily před nepříjemnými pohledy sousedů. Existují však takové rostliny, které vyrostou dostatečně raz dva. Jaké to jsou?

Většina z nás řeší ochranu a oplocení svého příbytku pletivovým plotem, za který vysadí stromky, a pak už jen čeká, až vyrostou a nebude přes ně vidět. Bohužel se však nejedná o čekání v rámci měsíců, ale mnoha let. Pojďme si tedy vybrat takové stromky, které budou dostatečně husté, neprostupné a navíc porostou tak rychle, že se nebudete stačit divit a vysněný živý plot bude na světě.

Živý plot chrání před hlukem a zadržuje prach

Kromě soukromí má za úkol živý plot mnoho dalších důležitých věcí. Nejen, že chrání před hlukem, ale navíc zadržuje prach, který se tak na vaši zahradu nedostane. Kromě rychlosti, hustoty a snadné údržby vybírejte rostliny pro živý plot také podle toho, jakou máte na zahradě půdu.

Na výsadbu dbejte nejvíce, je pro správný růst naprosto nezbytná. Podle typu rostliny volte čas sázení i rozestupy, které by měly být cca půl metru od sebe a půl metru od pletiva. Se vším vám poradí prodejce nebo lístek, který se většinou nachází u každé sazenice. Kdyby náhodou u stromku nebyl, na internetu naleznete také dostatek informací k tomu, aby vše dopadlo dobře a živý plot vám vzkvétal.

Myslete také na své sousedy, kterým prorůstá váš plot na zahradu Zdroj: ingehogenbijl / Shutterstock.com

Nepočítejte se zázrakem na počkání

Ani rychle rostoucí sazenice však neumí zázraky, počítejte, že vyrostou tak maximálně o metr a půl za rok. Také nezapomeňte plot každý rok ostříhat, což je velmi důležité. Pokud byste to neudělali, další rok by na vás čekalo monstrum, na které byste potřebovali křovinořez nebo možná řetězovou pilu. Navíc rychle rostoucí rostliny požadují stříhání častěji než jednou ročně.

Myslete také na své sousedy, kterým prorůstá váš plot na zahradu a domluvte se s nimi na jeho pravidelné údržbě. Proto je nutné myslet na dostatečnou vzdálenost od pletiva, která by měla být minimálně již zmíněného půl metru. Pokud nemáte dobré vztahy se sousedy, rozhodně si nechte místa víc!

Jaké druhy rostlin se hodí na živý plot a rychle rostou

Nejrychlejším stromem, který ocení váš živý plot, je jilm sibiřský. Ideální je pro jeho výsadbu podzim, sazenice sestříhejte na výšku 30 centimetrů. Do zimy zakoření a na jaře vyrazí do výšky. Za rok se pak vytáhne o více než metr do výšky i šířky. Za dva roky tak budete mít krásný hustý plot, přes který nebude vidět. Navíc se dá velmi dobře tvarovat, tudíž je jeho údržba poměrně snadná.

Většina z nás chce mít na zahradě soukromí, proto volí živý plot Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

Další rostlinou je neopadavý bambus, který je u nás oblíbený až v posledních letech. Přišel k nám z japonských zahrad, dobře se mu na českých zahradách daří a nevyžaduje žádné speciální podmínky. Jeho štíhlá žlutozelená stébla dorůstají do výšky až tří metrů, dá se ale dobře stříhat a bujně se rozmnožuje i do šířky. Vysaďte ho zkraje podzimu, kdy je ještě teplo a připravte mu dobře prohnojenou půdu. Už v prvním roce může mít klidně dva metry, musíte ho tedy důkladně zastřihnout, aby byl hustý už od země.

Oblíbenou klasikou je ptačí zob, který je stále zelený, dobře snáší řez a je odolný vůči nízkým teplotám. Také není náročný na půdu. Na co je ale náročný, tak je prořezávání. Pokud tedy chcete, aby byl hustý, musíte to dělat pravidelně. Ptačímu zobu nevadí městský znečištěný vzduch, tudíž vám i v ruchu velkoměsta připraví takovou soukromou zelenou oázu klidu.