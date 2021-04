Slupky od banánu nevyhazujete. Udělejte z nich čaj. Má skvělou chuť a čistí cévy

Vyhazujete banánovou slupku? Do koše nepatří, má překvapivé využití. Z banánových slupek lze připravit čaj, který poskytne tělu další porci živin navíc. Kromě toho pomůže s nespavostí, vysokým tlakem a vyladí trávení.

Sladké banány jsou jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce. Z banánů získá vaše tělo mnoho živin. Kromě lahodné chuti nabízejí i pořádnou porci vlákniny a důležité látky jako draslík a hořčík. Jenže i banánová slupka je zdrojem cenných látek a je škoda, aby končila v koši nebo na kompostu.

Banán je nejen chutný, ale i zdravý

Nejchutnější jsou plně vyzrálé banány. Zdroj: Shutterstock.com / PTstock Plod banánovníku je nutričně bohaté jídlo, které se na jídelníčku objevuje v mnoha podobách. Čerstvý banán ke svačině, nakrájený do jogurtu, rozmačkaný do kaše, k přípravě pečiva a dokonce i slaných jídel. Samotné ovoce obsahuje ve 100 gramech až 2 gramy vlákniny, je důležitým zdrojem minerálů (hlavně draslíku, ve 100 g nalezneme 400 mg), ale i vitamínů (11 mg vitamínu C ve 100 g, dále hlavně vitamín B6 a vitamín E), je zdrojem antioxidantů. Obsahuje aminokyselinu tryptofan, která přispívá k tvorbě serotoninu, hormonu dobré nálady. Je energeticky vydatnější, v jednom kusu banánu o průměrné hmotnosti 90 g na vás čeká 85 kalorií. Ale za pozornost stojí i banánová slupka, která má také co nabídnout. Ačkoli u nás ji většinou vyhazujeme, v některých zemích se banány konzumují celé i se slupkou a připravují se z nich zajímavá vařená i smažená jídla.

Banánový čaj ze slupek

Čaj z banánových slupek můžete dochutit skořicí Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com Pro přípravu čaje využijte nejlépe slupky z bio banánů, které nejsou chemicky ošetřeny. Vybírejte ty zralé, s tenkou slupkou. Banány ještě před konzumací umyjte. Ze slupky odřízněte oba konce, dejte do hrnce s vroucí vodou a nechte asi deset minut probublávat. Ochutit čaj můžete svitkem skořice, který přidáte společně s banánovou slupkou do hrnce. Následně čaj přeceďte přes sítko, dochuťte medem, javorovým sirupem, případně citrónovou šťávou. Pokud nemáte banány v bio kvalitě, seškrabejte ze slupky vnitřní bílou část a vařte ji s kouskem plodu. Čaj lze připravit i ze sušených slupek.

Slupky od banánů dobře usušíme na slunci. Zdroj: Art_Pictures / Shutterstock.com

Cenné látky ve slupce

Banánové slupky jsou stejně bohaté na důležité živiny jako samotný plod, v některých ohledech ho dokonce předstihnou. Díky vysokému obsahu vlákniny příznivě působí na zažívání, navodí pocit sytosti a pomohou s hubnutím. Zdravý trávicí systém navíc přispívá ke zvýšení obranyschopnosti organismu a celkové pohodě a vitalitě. Dostatečný podíl vlákniny ve stravě omezuje vstřebávání cholesterolu a snižuje tak jeho obsah v krvi. Tím přispívá k prevenci onemocnění srdce a cév. Také vysoký obsah draslíku pomáhá snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, podporuje totiž činnost hladkého svalstva (tedy i srdce), reguluje krevní tlak a tím i zátěž cév. Antioxidanty zase pomáhají v preventivním boji proti rakovině. Díky tryptofanu se v těle zvedají hladiny serotoninu a dopaminu, hormonů, které mají vliv na spánek i náladu. Čaj z banánových slupek je tedy ideálním prostředkem ke snížení depresí, zlepšení kvality spánku a řešení nespavosti.

Slupka do koše nepatří

Banán můžeme využít i na přípravu pleťové masky. Zdroj: iva / Shutterstock.com Pro přímou konzumaci se banány dostupné v obchodech většinou nehodí, hlavně u nezralých plodů je slupka tlustá a tuhá. Přesto odpad, který zůstane po oloupání banánu najde mnoho využití v domácnosti. Pomocí banánových slupek se dají čistit boty, díky nim bez problémů naleštíte koženou obuv. Velmi chytré je používat slupky z banánu k přípravě hnojiva pro pokojové rostliny. Živiny ze slupky však můžete využít i pro sebe. Velké množství pektinů, vlákniny, vitamínů i minerálních látek prospěje tělu i pleti. Například obsažený lutein pomůže s redukcí vrásek a hojením akné. Stačí dvakrát až třikrát týdně provádět jemnou masáž obličeje banánovou slupkou, případně si z ní udělat obklad. Nebo si ze slupek připravte rovnou výživnou masku pro pleť. Rozmixujte slupky s trochou kokosového mléka, naneste na pokožku a nechte asi 15 minut působit. Poté opláchněte. Masku lze připravit také rychleji, jednoduše oškrábejte lžičkou vnitřní vrstvu slupky a smíchejte s trochou jogurtu, vejcem nebo citrónovou šťávou.

