Co na kousnutí hmyzem: Lepší než prostředky z lékárny, je domácí tinktura

Léto, slunce, voda či les! Ano, jsou tu prázdniny a všichni trávíme mnohem více času na čerstvém vzduchu. Jenže k tomuto času patří i komáři, vosy, včely a mnohé další otravné mušky. Každý z nás měl už tolikrát v životě nepříjemný a svědivý štípanec. Víte, co je na kousnutí hmyzem úplně nejlepší? Olivový olej a aloe.

Bodnutí od hmyzu pro někoho z nás nic není, ale v každém ohledu to není nic moc příjemného. U druhého může ovšem vyvolat i silnou alergickou reakci. Každý jsme jiný a nikdy dopředu nevíte, jak bude vaše tělo reagovat na další štípnutí.

Proč po nás hmyz lační a pak i štípe?

Buď se živí krví, anebo se jednoduše brání, protože se oháníme rukama, utěrkou, plácačkou, a tak jej vylekáme a rozdráždíme. Kdyby nás hmyz pouze bodl nebo nám vysál trochu krve, patrně bychom nic moc necítili. Jenže během štípnutí hmyz vyloučí do našeho těla různé látky. Jedná se vlastně o obranný jed a látky proti srážlivosti krve. A právě ty způsobují nepříjemné a nebezpečné alergické reakce s nepříjemnými projevy. Díky cizím sloučeninám, které hmyz do našeho těla vylučuje, nám místo bodnutí bezprostředně zarudne, pak svědí, bolí nebo se objeví otok, případně i vyrážka.

Kdy je bodnutí nebezpečné?

Většina štípnutí a bodnutí hmyzem není nebezpečná a reakcí je jen svědivý pupínek, který do pár dnech zmizí. Pokud je však napadena včelou, vosou či sršněm osoba, která je na jejich jed alergická, měla by mít u sebe buď potřebné léky nebo urychleně navštívit lékaře. V případě, že se po bodnutí u dotyčného začne projevovat dušnost, nevolnost, mdloba, závrať, úzkost či otok rtů nebo dutiny ústní, je nutné povolat lékaře okamžitě.

Proč hmyz otravuje a na koho má obzvlášť chuť

Hmyz je vytrvalý a dovede bez přestání létat až čtyři hodiny, rychlostí přes kilometr v hodině. Krev teplokrevných živočichů, včetně člověka, sají jen samičky. Na své oběti číhají hlavně ráno a v časném večeru, kdy je dostatečně teplo a vlhko. Láká je k nám oxid uhličitý, který vydechujeme, stejně jako intenzita a pach našeho potu. Přitahuje je i vůně a vzhled, což se týká převažující barvy, kterou na sobě v daný čas máme.

Více poštípaní bývají lidé s rychlejším metabolismem, ale i těhotné ženy a lidé s nadváhou. Vydechují totiž o hodně víc oxidu uhličitého. Lákadlem pro hmyz je i kyselina mléčná, kterou lidské tělo produkuje při fyzické námaze a při cvičení. Reagují i na aceton a estradion, který vzniká při rozkladu estrogenu. Také se ví, že přitažlivost pro komáry máme zřejmě už v genech, ale potvrzena byla i stará dobrá pravda, že jsou přitahováni k těm, kteří se napili piva.

Jak předcházet štípnutí hmyzem

Existuje pár dobrých rad, které nám mohou při pobytu venku usnadnit problém s dotěrným hmyzem. Je vhodné se vyvarovat žluté barvy oblečení, případně i barevných květinových vzorů, které hmyz velmi přitahují. Pokud ve vaší blízkosti poletují vosy nebo sršni, vyvarujte se prudkých máchavých pohybů. Protože je vábí i vůně ovoce a různých nápojů, mějte je raději od sebe v dostatečné vzdálenosti. A víte, co pomůže nejlépe? Ochránit se tak, že se potřete zaručeným prostředkem, který obsahuje látky, jež je odpuzují. Na trhu je v současné době mnoho chemických přípravků, ale proč na ně nepoužít něco přírodního a vlastnoručně doma vyrobeného. Ověřený a zaručený tip máme!

Olivový olej a aloe vera je jistota

Pokud hledáte účinné řešení, které vás ochrání před otravnými štípanci, vyzkoušejte směs olivového oleje a aloe vera.

Aloe vera

Je to doslova zázračná rostlina, která se po staletí využívá v kosmetice i k detoxikaci organismu. Její gel obsahuje mnoho minerálů, vitamínů, ale i enzymy a další prospěšné látky, které mají dezinfekční, chladící či hojící účinky. Je známá svými protizánětlivými a uklidňující vlastnostmi, a proto se uplatní i po bodnutí hmyzem.

Olivový olej

Olivový olej obsahuje více než 200 různých chemických sloučenin, které uklidňují poštípanou a svědivou pokožku. Podílí se na tom hlavně oleocanthal a jeho enzymy COX-1 a COX-2, které pomáhají zmírnit zánět a bolest.

Hydrofilní fenoly jsou nejhojnější antioxidanty olivového oleje. Mají antioxidační a protizánětlivé vlastnosti vyšší než u vitaminu E. Proto je nejlepší pravidelně olivový olej zahrnut do stravy a aplikovat i na pokožku.

Příprava účinného krému proti hmyzu

Vezměte dva větší listy aloe vera a vymačkejte z něho všechen gel. Do misky si připravte 200 ml panenského olivového oleje a pečlivě do něj vmíchejte připravený gel tak, aby vznikla hladká pasta. Dejte připravenou směs ztuhnout do ledničky. A máte zbraň proti hmyzu vždy po ruce. Namažte si celé tělo, protože kromě toho, že si vás hmyz nevezme do parády, budete mít pokožku jemnou a krásně hydratovanou.