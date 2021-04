Dieta podle horoskopu: Co pomůže zhubnout právě vašemu znamení?

Každé znamení má svá specifika – povahová, zdravotní, fyzická… a podobně je to i s dietami. Ne každá dieta se hodí pro všechny. Dokonce můžeme každému podle data narození doporučit to nejlepší stravování, aby se mu podařilo dostat se na ideální váhu. Paleo, dělená strava, stravování podle krevních skupin, či flexiteriánství... Jak byste nejlépe zhubli?

Zhubnout je skutečně někdy těžké, hlavně s přibývajícím věkem, nebo jste-li nějak nemocní. I když na nás nejrůznější návody na hubnutí a rozličné diety křičí ze všech stran, je jich tolik, je je ještě složitější si vybrat. Není totiž hubnutí jako hubnutí.

Individuální hubnutí

To, co funguje na jednoho, nemusí fungovat obecně. I když se snažíte a cvičíte s kamarádkou stejné cviky, jíte stejná jídla, a de facto jste se rozhodly spolu zhubnout, neznamená to, že vám to půjde oběma stejně a dosáhnete stejného výsledku. Na vině je i to, že každé z vás by vyhovovalo něco jiného. Ani pomoc výživových specialistů nemusí být zaručená, protože nezohledňuje vaši individualitu.

To, co funguje pro vaši kamarádku, nemusí zaručeně fungovat u vás. Zdroj: profimedia

Hubnutí podle Vah, Ryb, či Střelce? Jak je libo.

Plavková sezona se blíží a všichni se budeme snažit vypadat v plavkách dobře, a to bez rozdílu pohlaví nebo věku. Takže je na čase myslet na dietu. Nejlepší je taková, která bude v souladu s vašimi stravovacími návyky, typem a rychlostí metabolismu, ale třeba i povahou, temperamentem – a znamením, k němuž ve zvěrokruhu patříte.

I když jste o dietě či spíše stravování podle horoskopu neslyšeli, zkuste jej. Mohlo by fungovat. Každé znamení totiž nese určité charakterové vlastnosti, jimiž se dá přiřadit i k tomu, jak přistupuje k jídlu. A nejen jemu, ale i vaření, stravování, a dokonce i k přístupu k hubnutí nebo ke cvičení. Dlouhodobé hladovění neprospívá nikomu a často se dostavuje i jo-jo efekt. Vše může souviset s tím, jste-li Váha nebo Střelec. Horoskop může pomoci najít tu nejlepší cestu ke zhubnutí, protože respektuje jedinečnost každého z nás.

Znamení zvěrokruhu podle živlů:

Velkou roli zde hrají i čtyři živly, které jsou s jednotlivými znameními spojené.

ohnivá – beran, lev, střelec

– beran, lev, střelec vzdušná – blíženci, váhy, vodnář

– blíženci, váhy, vodnář vodní – rak, štír, ryby

– rak, štír, ryby zemská– býk, panna, kozoroh

Mužská a ženská znamení horoskopu a živly

Ohnivá a vzdušná znamení mají výrazný mužský náboj. Jsou aktivní, silná a dynamická, a pokud jde o jejich fyzický vzhled, jejich těla jsou svalnatá a atletická. Živel ohně se váže k aktivním lidem, ze kterých srší energie, optimismus a temperament. Mají většinou aktivní život, který si vychutnávají se vším všudy, takže ani zdravá životospráva jim moc neříká. Milují výzvy a stane-li se touto výzvou dieta, mají velkou šanci na úspěch.

Ohnivým znamením zpravidla nechybí odvaha a cílevědomost. Na druhé straně je definuje také malá dávka trpělivosti, to jim při hubnutí může činit potíže. Mají ale zase pozitivní vztah ke sportu a pohyb přímo potřebují k vybití energie. Milují hlavně adrenalinové sporty nebo výkonnostně orientované sporty. Jsou soutěživí a potřebují vidinu nějakého cíle.

Lidé ve vzdušném znamení jsou aktivní a zpravidla se nezaměřují na jednu věc, ale pouštějí se do různých oblastí. Inklinují k pohybu, a jsou od přírody štíhlí, proto nemusí moc často řešit nadváhu. Pokud již musejí hubnout, přijde jim vhod schopnost učit se i v této oblasti. Na druhé straně na sebe mají vysoké požadavky, což se jim u diety může vymstít. Při hubnutí by se tito lidé měli zaměřit na dílčí úspěchy a nebýt na sebe tak přísní.

Zemská a vodní znamení jsou spojena spíše s ženským charakterem, jsou spíše pasivní a klidná. Mají typicky ženské tvary a v porovnání s muži i více tuku.

Mezi lidmi ve vodních znameních najdeme především emotivně založené jedince. Vyznávají mezilidské vztahy, před rozumem upřednostňují intuici. Vodní znamení jsou znamení klidu, aktivita jim není vlastní. Nesvědčí jim příliš hrubý pohyb, naopak se pro ně skvěle hodí například tanec, který je nabitý emocemi. Inklinují k nadváze a k tendenci zajídat stres jídlem. Proto jsou jim užitečné při hubnutí deníky.

Zemská znamení jsou praktická. Stojí nohama pevně na zemi, je na ně spoleh a jsou to realisté a materialisté. I proto dokážou pečovat o své tělo, nemusejí mít problém se zdravou stravou a vyváženým jídelníčkem. Na druhé straně mohou mít sklony oslavovat úspěchy dobrým jídlem a sladkostmi. Jejich nešvarem může být i přejídání. Milují disciplínu, která se jim při hubnutí a budování kondice pochopitelně hodí.

Berany by více než proteiny měly zajímat karbohydráty. Mozek by pro ně měl být důležitější než zažívací soustava. Hodí se pro ně třeba jogurtová dieta, která je zdravá a dodá jim potřebné živiny pro všechny aktivity.

by více než proteiny měly zajímat karbohydráty. Mozek by pro ně měl být důležitější než zažívací soustava. Hodí se pro ně třeba jogurtová dieta, která je zdravá a dodá jim potřebné živiny pro všechny aktivity. Býci by měli odolat bílému cukru a eliminovat těžké pokrmy. Nejvhodnější je pro ně trvalá a dlouhodobá změna stravy, která je zároveň životním stylem. Ideální je tedy přechod na vegetariánství nebo veganství. Tyto diety jim odlehčí a zároveň probudí jejich trochu skrytou kreativitu, protože se budou muset naučit spoustu nových receptů.

by měli odolat bílému cukru a eliminovat těžké pokrmy. Nejvhodnější je pro ně trvalá a dlouhodobá změna stravy, která je zároveň životním stylem. Ideální je tedy přechod na vegetariánství nebo veganství. Tyto diety jim odlehčí a zároveň probudí jejich trochu skrytou kreativitu, protože se budou muset naučit spoustu nových receptů. Blíženci by měli jíst pomalu a fast foody nejsou pro ně. Neexistuje zde ani vhodný typ na konkrétní dietu, jelikož jejich povaha by omezení nesnesla. Nejlépe hubnou, když si dopřávají vše, co mají rádi, jen v omezeném množství a s rozumem. Mohou volit jídla, která se dají nahradit zdravějšími variantami, omezit by se měli v soli a cukru.

by měli jíst pomalu a fast foody nejsou pro ně. Neexistuje zde ani vhodný typ na konkrétní dietu, jelikož jejich povaha by omezení nesnesla. Nejlépe hubnou, když si dopřávají vše, co mají rádi, jen v omezeném množství a s rozumem. Mohou volit jídla, která se dají nahradit zdravějšími variantami, omezit by se měli v soli a cukru. Pro Raky je těžké vzdát se oblíbených pochoutek z dětství. Je pro ně nejvhodnější tzv. dieta podle krevních skupin, která vychází právě ze způsobů, jakými se stravovali naší prapraprapraprarodiče.

je těžké vzdát se oblíbených pochoutek z dětství. Je pro ně nejvhodnější tzv. dieta podle krevních skupin, která vychází právě ze způsobů, jakými se stravovali naší prapraprapraprarodiče. Lvům nejlépe vyhovuje populární paleo dieta, jež je založena na tepelně upraveném mase.

nejlépe vyhovuje populární paleo dieta, jež je založena na tepelně upraveném mase. Panny by měly dát přednost potravinám z organické produkce. Milují důsledné plánování jídelníčku a odměřování porcí, takže mohou vyzkoušet prakticky jakoukoliv redukční dietu. Doporučujeme tedy vyzkoušet dietářskou klasiku – tukožroutskou polévku!

by měly dát přednost potravinám z organické produkce. Milují důsledné plánování jídelníčku a odměřování porcí, takže mohou vyzkoušet prakticky jakoukoliv redukční dietu. Doporučujeme tedy vyzkoušet dietářskou klasiku – tukožroutskou polévku! Slabinou Vah jsou ledviny, kterým prospěje draslík, tedy banány, jogurty nebo ryby, které patří k významným zdrojům draslíku. Váhy při hubnutí často bojují s jo-jo efektem, protože jdou z extrému do extrému a nedokážou se rozhodnout, kterou cestou se vydat. Zkouší různé diety a když nevidí výsledek, vrátí se ke staré životosprávě. Proto by měly celkově změnit jídelníček tak, aby byl pro ně dlouhodobě udržitelný. Ideální je třeba středomořská dieta, která je inspirovaná životním stylem Francouzů, Italů a dalších národů proslulých šarmem, stylem a schopností užívat si života.

Jsou Váhy váhavé i pokud jde o dietu? Zdroj: profimedia.cz

Štíři by si měli dopřát potraviny bohaté na vlákninu. Pro Štíry se nejlépe hodí vitariánství, což je způsob stravování založený pouze na syrovém jídle.

by si měli dopřát potraviny bohaté na vlákninu. Pro Štíry se nejlépe hodí vitariánství, což je způsob stravování založený pouze na syrovém jídle. Střelci by měli omezit v jídelníčku sůl a tučné pokrmy, aby játra dělala svou práci. Měli by jíst méně nezdravých tuků, více ovoce a zeleniny, mít pravidelný pohyb a faldíky jsou rázem pryč.

by měli omezit v jídelníčku sůl a tučné pokrmy, aby játra dělala svou práci. Měli by jíst méně nezdravých tuků, více ovoce a zeleniny, mít pravidelný pohyb a faldíky jsou rázem pryč. Kozorohové by měli jídelníček obohatit vápníkem. Jakmile si toto znamení jednou vezme něco do hlavy, dotáhne to do zdárného konce. Skvěle by měla fungovat tzv. dělená strava, která spočívá v tom, že jeden den konzumujete jen potraviny z bílkovinné skupiny, druhý den zase ty ze sacharidové.

by měli jídelníček obohatit vápníkem. Jakmile si toto znamení jednou vezme něco do hlavy, dotáhne to do zdárného konce. Skvěle by měla fungovat tzv. dělená strava, která spočívá v tom, že jeden den konzumujete jen potraviny z bílkovinné skupiny, druhý den zase ty ze sacharidové. Vodnáři velmi škodí alkohol, jehož spotřebu by měli omezit. Vhodné je pro ně flexitariánství, neboli částečné vegetariánství, které je sice z většiny založené na rostlinné stravě, ale povoluje konzumaci masa, které pochází od farmářů nebo z bio chovů.

velmi škodí alkohol, jehož spotřebu by měli omezit. Vhodné je pro ně flexitariánství, neboli částečné vegetariánství, které je sice z většiny založené na rostlinné stravě, ale povoluje konzumaci masa, které pochází od farmářů nebo z bio chovů. Ryby by měly dodržovat hlavně dostatečný pitný režim, vhodné pro ně je snídat ovocná a zeleninová smoothies. Snadná a rychlá dieta je nijak neomezí a svede zázraky.

