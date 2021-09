Jak vyléčit opar přes noc: Trik našich babiček zůstává stále nepřekonán

Častokrát se objeví, když to nejméně potřebujete. Nepříjemný a často bolestivý vřídek na rtu. Jak se zbavit rychle oparu a co pro to udělat? Čeká vás důležitá schůzka nebo rande a vy chcete vypadat opravdu dobře? Zachrání vás česnek!

Opar neboli herpes je jedno z nejrozšířenějších infekčních onemocnění. Malé vodnaté puchýřky se nejčastěji objevují v okolí úst a na rtech, nalézt je ale můžete například i na nose, v oku nebo na bradě. Opar způsobuje virus zvaným herpes simplex, který se může přenášet dotykem nebo kapénkovou formou a zůstává už navždy uvnitř těla.

Je uložen v nervových buňkách a většinou se objevuje v době, kdy máme oslabenou imunitu. Většinou to bývá v období chřipkových epidemií, při stresu a velké únavě, nebo po dlouhém pobytu na přímém sluníčku. Infekce se začne projevovat svěděním a po zarudnutí se objevují drobné puchýřky, které se naplní tekutinou. Když opar vyschne, vytvoří se strup. Většinou celý proces trvá týden, někdy i dva.

Česnek je bohatý na fytoncidy, jako je allicin, který se uvolňuje při drcení nebo mletí stroužků. Zdroj: profimedia.cz

Chcete se oparu zbavit co nejrychleji?

Nasaďte vitamín B, protože perfektně podporuje imunitní systém. Opar díky němu rychleji vyschne a mnohem rychleji se zahojí. Zařaďte do svého jídelníčku mnohem více mořských ryb, určitě i banány, droždí a třeba i brusinky. Preventivně, i v době, kdy opar nemáte, jezte hlívu ústřičnou, kromě vitaminů B obsahuje také riboflavin, díky němuž se vyhnete zánětům ústních koutků, rtů a jazyka. Pomoci může i lékořice, která obsahuje kyselinu glycyrhizinovou, která likviduje virové buňky, jež opar způsobují.

Babské rady nad zlato

Dejte na prověřené metody našich babiček, které používaly jednoduchý recept na rychlé zahojení oparu. Často jim pomohl obyčejný česnek, který stačí jemně nasekat či nastrouhat a poté přiložit na opar. Můžete použít i rozkrojený stroužek. V případě, že je opar velký, opakujte tento postup několikrát, vždy však s novým kouskem česneku. Nechte ho vždy působit tak deset minut, poté jej opláchněte vlažnou vodou. Sice vás to bude možná trošku pálit, ale všimnete si okamžité úlevy. V mnoha případech česnek zlikviduje opar okamžitě a postižené místo se přes noc zahojí.

Něco o blahodárném česneku

Česnek obsahuje dusíkaté látky, sodík, draslík, selen, vápník, hořčík, křemík, kyselinu sírovou, kyselinu fosforečnou, vitamíny řady C, D, B, fytosteroly a esenciální oleje. To je bomba, co?! A to není všechno! Navíc je česnek bohatý na fytoncidy, jako je allicin, který se uvolňuje při drcení nebo mletí stroužků. Právě allicin má silný bakteriostatický účinek, který pomáhá rychleji vyléčit infekci. Česnek dokáže také zasáhnout proti plísňové infekci, což z něj dělá mnohem cennější lék, než jsou mnohá antibiotika. Podobný účinek jako česnek má i cibule.

Na opar pomůže i led. Ten zmírní bolest a zkrátí dobu hojení. Zdroj: VALUA STUDIO/shutterstock.com

Další účinné metody

Docela jistě pomáhá opar i ledovat. Led zmírní bolest a zároveň zkrátí dobu hojení. Doporučovaný je i odvar z tymiánu, heřmánku nebo šalvěje. Pokud vám ale někdo poradí zubní pastu, rozhodně na jeho radu nedávejte. Opar se sice vysuší, ale bude praskat a krvácet. Podobně špatné doporučení je make-up. Opar sice nebude vidět, ale ani dýchat, takže se s ním budete trápit mnohem delší dobu a může se i zanítit.

