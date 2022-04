Jak se šikovně vyhnout jojo efektu: Jezte a hubněte pomalu a navždy

Jojo efekt není nic nového, ale ani překonaného. Stále trápí ty, kteří rychle zhubli. Jojo efekt je přirozený, tělo jej vyžaduje a mozek obhajuje. Víte, jak hubnout, abyste se ubránili jojo efektu a kilům navíc?

Zdroje: www.coopclub.cz, www.webmd.com

Jojo efekt je přirozená reakce

Pokaždé když zhubnete rychle, vaše tělo je první, kdo si všimne a s novou realitou se nechce jen vyrovnat, ale přímo proti ní bojuje. Tělo neví, že pár kilo navíc si nepřejete, a tak vyburcuje celý organizmus k tomu, aby příjmem energie ztrátu na váze rychle pokryl.

Jak to funguje? Překvapivě přesně, asi jako švýcarské hodinky.

Nezačínejte žádné diety! Změňte životní styl! Zdroj: Creativa Images / Shutterstock.com

Jak dochází k jojo efektu

Zásadní informací je, že naše vlastní tukové buňky disponují hormonem zvaným leptin. Přítomnost leptinu dává tělu najevo, kolik máme uloženého tuku, a to je pro něj zásadní informace pro přežití. Musí přežít zimu, ale také nálety kobylek na jaře, letní sucha a možný špatný podzim. Tuk je tělu obranou a doslova nárazníkem před tím, než začne organizmus skutečně strádat a než bude vydán na pospas (ne)přízni osudu. Bohužel leptin se neohlíží na dostatek potravy v ledničce, ani na širokou nabídku supermarketů. Leptin začne tělo děsit nedostatkem pokaždé, když zhubnete.

Druhým a neméně významným faktem je, že tělo během hubnutí některé procesy zredukuje. Začne šetřit energií a ani to není dlouhodobě žádoucí.

Hubnutí a jojo efekt

V okamžiku, kdy skončíte dietní režim, se zaradujete vy i tělo! Přežili jsme! Je čas doplnit stavy! To přesně si říká tělo. Obdaří vás proto nejen chutěmi, ale i pocitem nezasycenosti. Organizmus je navíc stále v módu šetření energie, takže to, co zkonzumujete, po ukončení diety jen tak nespálíte, ale spíš hned zase uložíte do zásob. Prostě přesně tak, jak to tělo potřebuje. Jeho mechanizmus funguje skvěle. Bohužel kila jsou zpět a často i nějaká navíc. Co kdyby náhodou zase přišel nedostatek?!

K tomu všemu se navíc ještě přidává psychika. Nejenže můžeme mít pocit vítězství a domnívat se, že se vás omezování jídelníčku už netýká, ale jednoduše lze sklouznout také k odměňování se.

Jak to udělat, aby se hubnutí a přibíraní nedostalo do neslavného jojo cyklu a zcela mimo vaši kontrolu?

Jojo efekt zařídí, že budete mít ještě větší problémy s váhou než na počátku. Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Jak hubnout bez jojo efektu?

Změna spočívá především v samotném přístupu. Pokud bojujete s váhou, pak je něco špatně ve vašich stravovacích návycích v kombinaci s životním stylem, pohybem atd. Místo diety přijměte dlouhodobé změny. Důležité je přemýšlet o udržení nebo snížení váhy v horizontu týdnů a měsíců.

Zjednodušeně lze říci, že hubnutí 0,5 až 1 kg za týden je dostatečné a udržitelné. Neklaďte si zbytečně vysoké cíle ať už v redukci příjmu kalorií, tak ani ve fyzických výkonech. Nový životní styl nezačíná permanentkou do fit centra, ale spíš pravidelnými procházkami, které mohou přecházet do rychlé chůze či dokonce běhu. Není potřeba spěchat. Olympijské rekordy netrhají denně ani olympionici!

I změny v jídelníčku jsou lepší pomalé a dobře promyšlené. Velmi důležité je, aby se cítil člověk dobře a byl pozitivně naladěn. Také ve stresu produkovaný kortizol je zabijákem hubnutí.

Jak shrnout váš nový přístup k jídlu?

Nepodnikejte krátkodobé rychlé diety, ale spíš změny životního stylu.

Změny v jídelníčku promyslete a dělejte je pomalu.

Nehladovte. Nahraďte nezdravé potraviny, za kvalitnější a nutričně lepší alternativy.

Myslete pozitivně a nestresujte se, odpočívejte.

Každý pohyb se počítá. Aby měl smysl a budoucnost, musí vás bavit.

Udělejte takové změny, abyste byli spokojení. I dobrá nálada je pro hubnutí důležitá. Zdroj: Pormezz / Shutterstock.com