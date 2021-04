Připravte si kmínovou vodu. Pijte ji každý den a za 30 dní se dostaví výsledky

Kmín není jen koření naprosto běžně používané v kuchyni. Je to obdivuhodná léčivka, která pomáhá s velkou řadou potíží. Kromě toho dokáže nastartovat metabolismus a urychlit spalování tuků. Podpořte hubnutí kmínovou vodou a kila půjdou rychle dolů. Za třicet dnů můžete očekávat výsledky.

Jedna z nejlepších věci, které můžete udělat pro své zdraví, je shodit nadbytečné kilogramy. Kdy jindy se do toho pustit než na jaře, kdy nás sluníčko nabíjí energií, hezké počasí umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a do jídelníčku můžete zařadit mnoho druhů čerstvé zeleniny. Když navíc metabolismus podpoříte nějakou bylinkovou kůrou, nestačíte se divit, jak půjde hubnutí snadno. Vyzkoušejte kmínovou vodu, její příprava je snadná a účinky obdivuhodné.

Pomalý metabolismus zhubnutí nenahrává Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Léčivé vlastnosti kmínu

Kmín se hodí nejen při přípravě brambor Zdroj: JIANG HONGYAN / Shutterstock.com Kmín kořenný (Carum carvi) je dvouletá rostlina z čeledi miříkovitých. Lidové léčitelství kmín používá na celou řadu neduhů. Obsahuje antioxidanty, má protizánětlivé účinky a funguje dobře v boji proti patogenním bakteriím i parazitům. Kmínový olej ulevuje od bolesti, odvar z kmínu se doporučuje jako lék při poruchách trávení, při nadýmání nebo žaludečních a střevních problémech, tlumí žaludeční křeče, ulevuje od kašle, zklidňuje dýchací cesty a pomáhá při nadýmání. Ostatně odvar z kmínu využívají matky nejen pro zklidnění bříška miminek, ale také pro podpoření tvorby mateřského mléka. Obdivuhodných účinků kmínu využíváme denně, aniž bychom to věděli. Do jídel ze zelí a kapusty se přidává kmín a snižuje tak nadýmavé účinky těchto pokrmů. Stejně jsme si zvykli přidávat kmín do brambor. Nejen kvůli příjemné chuti, ale účinné látky v kmínu působí proti jedovatému solaninu, jehož podíl se v hlízách zvyšuje právě na jaře v době klíčení.

Může vás zajímat Zdraví Snídaně je při hubnutí důležitá: Co tedy snídat, když chcete zhubnout? Zdraví Hubnutí chůzí: Kolik kroků denně potřebujete ujít, abyste zhubli a byli zdraví?

Voda na hubnutí

Na kmínovou vodu použijte celá nebo pomletá semínka Zdroj: beta7 / Shutterstock.com Kmín navíc patří mezi potraviny, které mají stimulující účinky na metabolismus. Podle studie provedené na univerzitě v Íránu se při jeho pravidelné konzumaci podaří efektivněji redukovat hmotnost. S jeho pomocí se v těle zrychlí látková výměna, spalování tuků a shazování kilogramů se pak určitě podaří. Úplně jednoduše kmínovou vodu připravíte tak, že zalijete semena kmínu vodou a necháte přes noc vylouhovat. Na 250 ml vody použijte asi lžíci kmínu. Kmín použijte klasický, případně římský, je možné semena předem rozemlít. Pokud pospícháte, zalijte kmín horkou vodou, nechte asi deset minut vylouhovat a pak přeceďte, nechte vychladnout. Takto připravenou hubnoucí vodu pijte alespoň třikrát denně, je možné ji popíjet po celý den. Pravidelná konzumace kmínové vody pomůže se shazováním kil, snížením toxinů, posílení imunitního systému, zlepší spánek a optimalizuje trávení.

Pro lepší chuť zázvor a citrón

Výrazná chuť kmínu nemusí vyhovovat všem Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com Nechutná vám kmínová voda? Zkuste hubnoucí nápoj z kmínu, zázvoru a citrónu. Další použité ingredience mají na metabolismus také příznivý vliv a podpoří látkovou výměnu. Kromě toho, že nastartuje hubnoucí proces, nabízí tento nápoj i další nesporné výhody. Citrónová šťáva dodá tělu potřebnou dávku vitamínu C, zázvor díky svým protizánětlivým a antibakteriálním účinkům posílí váš imunitní systém. Do malého hrnce nalijte asi 5 lžic vody, přidejte lžičku mletého kmínu a půl lžičky nastrouhaného čerstvého zázvoru. Zahřejte a nechte přejít varem, potom odstavte. Do vychladlé směsi přidejte šťávu z půlky citrónu. Asi 20 minut před každým jídlem během celého dne si dopřejte lžičku připravené směsi. Už za pár týdnů se vaše tělo promění a kila půjdou dolů, zvlášť pokud hubnoucí nápoje zkombinujete s úpravou jídelníčku a přiměřeným pohybem.

Zdroj: plantmedicines.org, vitalitis.cz