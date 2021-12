Babské rady, jak bělit stařecké skvrny. Napadlo by vás, že pomůže mrkev?

Objevují se vám na těle nevzhledné kožní skvrny a rádi byste se jich zbavili? Máme pro vás nejlepší babské rady, jak si s nimi poradit!

Občas se objevují na kůži jisté nedostatky, které nikoho z nás netěší. Od jistého věku jsou to i stařecké skvrny, které se na pokožce nejspíš nikomu nelíbí. Jsou však součástí procesu stárnutí. Pokud jste se často opalovali, mohlo dojít v některých místech kůže k nahromadění hnědého pigmentu. Většinou se tyto skvrny objevují na místech, která se před UV zářením obtížně chrání. Nejčastější je jejich výskyt na obličeji a rukou. Naštěstí je můžete jednoduše a přirozeně odstranit.

Zázrak z mrkve, petržele a olivového oleje

Vezměte si k ruce pár přírodních ingrediencí a zázrak je na světě. Tento jednoduchý přípravek vám na skvrny určitě zabere. Stačí si jen vyrobit vlastní domácí sérum.

Co budete potřebovat:

3 loupané mrkve

hrst petrželky

2 šálky za studena lisovaného olivového oleje

Do skleněné nádoby vložte oloupanou a na kousky nakrájenou mrkev, petrželku a zalijte olivovým olejem. Zdroj: profimedia.cz

Postup:

Do skleněné nádoby vložte oloupanou a na kousky nakrájenou mrkev, petrželku a zalijte olivovým olejem. Uzavřete a nechejte macerovat na tmavém místě, kam nedopadnou sluneční paprsky. Každý den misku protřepejte, aby se všechny ingredience dobře smíchaly. Po týdnu tuto směs slijte a každý den vmasírujte do místa, kde chcete skvrnky odstranit. Opakujte každý den až do doby, než skvrny zcela zmizí.

Jak lék funguje?

Olejový výluh je vysoce účinný, ale neočekávejte výsledky už po pár dnech. Buďte trpěliví a uvidíte, že pomůže. Mrkev je bohatá na betakaroten, což je přírodní antioxidant, který pomáhá chránit pokožku před oxidačním poškozením stejně jako petržel a olivový olej. Tyto další dvě přísady mají vysoce výživné a zvlhčující účinky, které pomáhají zabránit nejen stárnutí buněk, ale zároveň potlačují vrásky, redukují kožní skvrny a zlepšují celkový vzhled pokožky.

Další účinné tipy - citron, podmáslí nebo aloe

Bělicí účinky na stařecké skvrny má také například citron a neředěný jablečný ocet. Naneste je na skvrnu, nechte 15 minut působit a smyjte. Aplikujte 2x denně po dobu dvou měsíců.

Bělicí účinky na stařecké skvrny má také například citron. Zdroj: profimedia.cz

Vatovým tamponem naneste na zasažená místa podmáslí smíchané s pár kapkami rajčatové šťávy a nechte 10 minut působit. Kůže by se měla po čase odlupovat.

Odlomte z aloe vera list a jeho šťávou potřete postižené místo. Nesmývejte asi 30 minut. Opakujte 2x denně, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

Vyrobte si cibulovou masku

Cibuli nakrájejte na kousíčky a rozmělněte na kaši, ke které přilijte ocet tak, aby z této směsi vznikl krém. Nanášejte 2x denně a nechte vždy působit po dobu 15 minut. Výsledek se nedostaví hned, ale až tak po třech měsících.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.zdravopedia.sk