Plíseň nehtů: Jak proti ní správně použít jedlou sodu a česnek

Plíseň nehtů dokáže bezesporu potrápit. Víte, které domácí prostředky mohou pomoci? Proti urputné plísni na nohou a nehtech pomáhá i ocet, soda nebo česnek. Umíte je použít?

Plísním se daří na nohou a nehtech

Trápí vás plíseň nehtů? Bohužel plíseň na nehtech nohou není nic neobvyklého, zároveň jde o problém dlouhodobý. Zbavit se takové plísně je otázkou týdnů, měsíců i let, podle toho, jak silně je nehet zasažený a zda se plíseň rozšířila celým nehtem i do lůžka. Nenechejte dojít plíseň až tak daleko a zasáhněte co nejdříve.

Plíseň na nehtu nemusí být vždy dobře vidět. Zdroj: Profimedia

Rizika infekcí na nohou nepodceňujte

Pokud se rozšíří i na další prsty, nehty zbytní, změní barvu na bílou či žlutou. Nehtová hmota se může drolit a po nalakování se často také oddělí od lůžka a celý nehet odpadne. Mykóza se také někdy léčí užíváním léčiv vnitřně. Především je to nutné u osob trpících diabetem či poruchami prokrvení končetin. U těch může znamenat plíseň mnohem větší problém kvůli špatnému hojení a možnosti infekce.

Proti plísni na nohou můžete použít i lázeň s octem. Zdroj: RasaSopittakamol/Shutterstock.com

Domácí prostředky proti plísni nehtů

Na potírání plísní nohou je možné použít docela obyčejné domácí prostředky, jakými jsou ocet, soda nebo česnek V případě octa se často doporučuje jablečný ocet, nicméně není důvod proč nepoužití razantnější a u nás typický ocet lihový. V octové lázni můžete máčet celá chodidla a prsty nohou. Příprava spočívá v naředění octa vodou 1:2. V takovém roztoku můžete nohy máčet, anebo tamponkem ošetřit jen konkrétní místa.

Další oblíbenou a multifunkční surovinou je soda. Jedlá soda se používá ve formě pasty. Do lžičky sody kápněte jen tolik vody, aby bylo možné rozmíchat prášek do pasty. Tou pak potřete nehty, okolí nehtu a místa mezi prsty, kde se také plísním daří. Nechejte čtvrt hodiny působit a opláchněte čistou vodou.

Česnek funguje i proti plísním. Zdroj: Profimedia

V případě česneku musíte být opatrní. Česnek sice obsahuje látky působící silně antimykoticky, ale silice jsou natolik silné, že mohou jemnou kůži až popálit. Na místě pak vznikne puchýřek, který se naplní tekutinou a několik dnů trvá, než se kůže vespod obnoví a puchýřek vysuší. S česnekem proto buďte opatrní, naříznutým stroužkem potírejte jen nehet a blízké okolí lůžka a nehtu. Česnek nenechávejte na kůži přiložený, či dokonce přilepený náplastí.