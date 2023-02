Rakovina slinivky bývá rychlá a fatální. Tyto bylinky jsou nejlepší prevencí

Rakovina slinivky bývá velmi obávanou diagnózou. Jak můžete (alespoň částečně) snížit riziko, že se bude týkat právě vás?

Slinivka břišní (říká se jí také pankreas) je jedním z nejdůležitějších orgánů v těle. Spadá do trávicího ústrojí, kde vylučuje enzymy, které pak rozkládají potravu ve střevech. Slinivka má ale ještě jeden důležitý úkol – produkuje hormon inzulin, který zachovává správnou hladinu cukru v krvi.

Není divu, že špatně fungující slinivka pak nabourá důležité procesy v těle. Nejenom, že nemocný nemá šanci pořádně vstřebat všechny vitaminy a minerály ze stravy, ale zoufale hubne. Často se mohou objevit i bolesti břicha nebo zvracení. Podráždění či zánět slinivky se dá medicínsky řešit. Ale v případě rakoviny není léčba vůbec snadná a často má fatální následky.

Slinivka je důležitý orgán. Zdroj: Profimedia

Prevence s bylinkami

Podle statistik rakovina slinivky nejčastěji postihuje lidi ve věku kolem 65 let. V počátečním stádiu se nádor nijak neprojevuje, proto je někdy těžké ho včas zachytit. Varovným signálem mohou být bolesti břicha, podbřišku či zad. Alarmující bývá i nažloutlá kůže, cukrovka či časté depresivní stavy.

Abyste se problému (alespoň částečně) vyvarovali, snažte se jíst zdravě, dostatečně se hýbejte a nekuřte. Další možností je používání bylinek. Podle vědců některé léčivky působí blahodárně na stav a funkci slinivky. Využijte toho a zahrňte je do svého jídelníčku a pitného režimu. A které to jsou?

Podívejte se na video, kde se dozvíte, jaké bylinky na podporu zdraví slinivky užívat podle tradiční čínské medicíny:

Měsíček lékařský

Najdete ho na každé venkovské zahradě. Kvete žlutě, oranžově a bylinkáři ho používají jako přírodní lék proti různým zánětům, bolestivé menstruaci, ale má také protinádorové účinky.

Použití: Uvařte si z měsíčku čaj. Stačí pár čerstvých květů měsíčku zalít vroucí vodou a nechat 15 minut louhovat. Ke každému hlavnímu jídlu denně si dopřejte 1 velký šálek!

Měsíčkový čaj působí protizánětlivě. Zdroj: Profimedia

Pampeliška

Na jaře zaplaví louky. Využijte toho a natrhejte si pořádnou náruč pampelišek. Bylinka má protinádorové účinky a dokonce údajně dokáže obnovovat slinivkové tkáně.

Použití: Na čaj můžete použít jak kořen, tak pampeliškové listy. Pokud se rozhodnete použít spodek rostlinky, vařte čaj o trochu déle. Pijte tři šálky denně – ráno, v poledne a večer. Jen si nedávejte nápoj na noc, pampeliška je totiž močopudná a budila by vás ze spaní.

Pampeliška dokáže obnovit slinivkové tkáně. Zdroj: Profimedia

Oregano

Má spoustu přírodních antioxidantů, které chrání tělo proti poškození a stárnutí. Oregano je navíc podle bylinkářů ideálním přírodním lékem při zánětech slinivky, cukrovce či hyperglikemii.

Použití: Oregano je voňavé a chutné koření. Můžete jím okořenit pizzu, těstoviny, rajčatovou omáčku, zeleninové saláty či bramboráky.

Oregano je přírodním lékem proti zánětu slinivky. Zdroj: Profimedia

Kurkuma

Má výrazně žlutou barvu a je součástí kultovního koření karí. Podle asijských lékařů je kurkuma jedno z nejzdravějších koření. Podporuje enzymatickou činnost slinivky a redukuje hnilobné procesy v trávicím ústrojí. Navíc je protizánětlivá a zpomaluje nádorové bujení.

Použití: Můžete ji přidávat do všech slaných pokrmů. Ideální je do omáček, polévek a těstovin. Ale hodí se i k rybám či grilovanému masu. Můžete ji také použít při nakládání masových kousků. Jak na to: Smíchejte kurkumu se zakysanou smetanou (pokud nemáte, můžete použít bílý jogurt) a do výsledné směsi naložte maso. Bude krásně křehké a šťavnaté.

Kurkuma zpomaluje nádorové bujení. Zdroj: Profimedia

Přeslička

Bylinka sice nepůsobí jako krasavice, ale pro slinivku je požehnáním. Je protizánětlivá a dokáže slinivku výborně regenerovat.

Použití: Uvařte si přesličkový čaj. Stačí, když lžičku přesličkové natě zalijete šálkem vroucí vody a necháte 10 minut louhovat. Hotový nápoj sceďte a popíjejte jednou denně. Ideální doba je ráno a nalačno!

Přeslička podporuje rychlejší regeneraci slinivky. Zdroj: Profimedia

