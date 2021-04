Zkuste sedmidenní vaječnou kúru: 3 vejce denně vám pomohou nejen zhubnout

Velikonoce jsou skvělou příležitostí k tomu, abychom svému tělu naordinovali "vaječný týden". Pokud budete jíst po dobu sedmi dní tři vejce denně, měli byste zaznamenat nejen úbytek váhy, ale také nárůst fyzické i psychické síly, zpevnění nehtů a vlasů i zlepšení pleti.

Ještě nedávno se říkalo, že bychom neměli jíst více než jedno vejce denně kvůli cholesterolu obsaženému ve žloutku. Vědci ale toto tvrzení vzali zpátky, protože se ukázalo, že konzumace vajec sama o sobě ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi nevede a naopak nás chrání před rozvojem srdečních onemocnění. Novou bezpečnou hranicí jsou proto tři vejce denně. Proč ne více? Protože strava by měla být rozmanitá. Všeho moc škodí a nejen vejci živ je člověk...

Vejce bývají součástí redukčních diet, neboť zasytí, a přitom po nich nepřiberete na váze. V jednom středně velkém vajíčku se skrývá jen něco okolo 70 kalorií, takže je určitě lepší volbou sníst ke snídani krajíc chleba s vejcem natvrdo než třeba se salámem typu Vysočina, který při stejné gramáži cca 50 g obsahuje kalorií třikrát více.

Tři vejce denně dnes vědci považují za bezpečné množství. Zdroj: Shutterstock.com

Zdaleka to však není jen hubnutí, k čemu nám vejce pomáhají. Možná víte, že mnozí sportovci zahajují den omeletou z vaječných bílků. Dělají to kvůli proteinu, jenž hraje důležitou roli v růstu svalové hmoty. Při normálním stravování by však byla veliká škoda zpracovávat jen bílky; ve žloutku se totiž nachází celá řada cenných látek, o které rozhodně nechceme tělo připravit.

Může vás zajímat 15 Vaření a recepty Tipy na skvělé nedělní snídaně: v hlavní roli vejce Vaření a recepty Chytré triky, jak snadno a rychle oloupat vařené vejce

V první řadě jsou to vitamíny A, B, D, E a K, z minerálů je bohatě zastoupený vápník, draslík, fosfor a hořčík, a navíc tu najdeme také omega 3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro správnou činnost mozku, starají se o zdraví srdce a cév a přispívají k dobrému zraku.

Po týdnu se třemi vajíčky denně byste měli pocítit více energie, lepší koncentraci, a dokonce i větší psychickou pohodu. Určité aminokyseliny obsažené ve vejcích totiž působí proti stresu a úzkosti. Díky vápníku se vám postupně zpevní kosti a mix různých vitamínů a minerálů se podepíše také na stavu vaší pleti, vlasů a nehtů.

Vejce se hojně využívají v pleťových maskách a vlasových zábalech, protože vyživují kůži a pomáhají vlasům získat pevnost a lesk. Stejného efektu docílíte i v případě, že budete vejce užívat vnitřně; je to vlastně ještě výhodnější, jelikož prospěšné látky nebudou působit jen na povrch, ale na celé tělo i zevnitř.

Nezapomeňte ovšem, že efekt vajec nikdy nebude dokonalý, pokud budete zároveň zatěžovat tělo sladkostmi, tučným masem, uzeninami či alkoholem. Jídelníček je potřeba celkově odlehčit a dopřát tělu i nějaký ten pohyb na čerstvém vzduchu.

(Zdroj: www.medicalnewstoday.com/articles/283659#nutrition, www.healthline.com/nutrition/how-many-eggs-should-you-eat#TOC_TITLE_HDR_3)