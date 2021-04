Začněte psovi do jídla přidávat česnek, výsledky budou blahodárné

Že je česnek neopomenutelnou součástí naší kuchyně s mnoha pozitivními dopady na lidské zdraví, víme asi všichni. Ale udělá stejně dobrou službu i psům? Tady názory zdaleka tak jednoznačné nejsou, ale podle nejnovějších informací může být česnek přínosný i pro naše čtyřnohé parťáky. Musíme ale dodržet určitá pravidla, jen v takovém případě bude mít pes z konzumace česneku opravdu užitek.

Většina majitelů psů má zakódováno, že česnek do psí stravy rozhodně nepatří. V tom smyslu se vyjadřuje i mnoho na internetu volně dostupných zdrojů, které česnek uvádějí mezi potravinami, které jsou pro psy toxické, a měly by být proto z jejich krmení vyloučeny. Na rozdíl od lidí, jimž pomáhá při nachlazení, snižuje krevní tlak a je účinnou prevencí při chorobách kardiovaskulárního systému, psům látky v česneku obsažené mohou přivodit nejen zažívací problémy, jako je zvracení, průjem a bolesti břicha, ale i poškodit červené krvinky a způsobit takzvanou hemolytickou anémii. To je závažný stav, při kterém se kvůli poškozeným červeným krvinkám psí organismus dostatečně neokysličuje. Důsledkem je rychle dýchající apatické a slabé zvíře, mezi další příznaky hemolytické anémie patří bledé dásně a sliznice či tmavá moč. Tento stav vyžaduje neodkladnou návštěvu u veterináře, který se bude snažit nalézt příčinu a navrhne vhodnou léčbu.

Velké množství česneku je skutečně pro psy toxické a velmi nebezpečné. Zdroj: Maya Shustov / Shutterstock.com

Není proto divu, že majitelé psů nechtějí riskovat a potenciálně nebezpečný česnek ze stravy svého miláčka raději striktně vynechávají. Kontroverzí kolem česneku se zřejmě zalekli i výrobci krmiv, kteří raději česnek do svých produktů nepřidávají. To je ale možná škoda, protože česnek není jednoznačným psím nepřítelem, naopak dokáže psům i velmi prospět. Naprosto zásadní je ale jeho množství.

Velké množství česneku je skutečně pro psy toxické a velmi nebezpečné. Takové množství ovšem znamená zhruba tři a více stroužků na kilogram tělesné hmotnosti. Znamenalo by to, že například dvoukilová čivava by musela zkonzumovat šest stroužků, což je opravdu úctyhodné množství, které by nejenže pes patrně nepožil, ale soudný majitel by nikdy nic takového zvířeti nepředložil. U větších plemen by šlo ještě o mnohem vyšší počty. Navíc by se takové dávky musely podávat dlouhodobě.

V malém množství je naopak česnek opravdu dobrý sluha. Má antibakteriální účinky a působí i velmi dobře proti plísním, takže prospěje všem psům, kteří mají antibakteriální nebo plísňovou infekci. Snižuje u psů hladinu cukru a množství cholesterolu v krvi, a dokonce pomáhá zlepšovat hybnost kloubů, což ocení hlavně naši stárnoucí čtyřnozí kamarádi. A jaké množství je prospěšné, účinné a zároveň skutečně bezpečné i pro každodenní dlouhodobou konzumaci? Je to jeden stroužek na 10 kg tělesné hmotnosti. Samozřejmě musíte také vypozorovat, zda pes nemá na česnek alergii nebo mu nezpůsobuje zažívací potíže. Ale pokud proti česneku v krmení pes nic nenamítá, jí s chutí a jeho organismus se nijak nebouří, v tomto malém doporučeném dávkování můžete bez obav pokračovat. Zdraví vašeho psa to jednoznačně ocení.

Zdroje:www.whole-dog-journal.com a cz.point.pe