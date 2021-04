Psí plemena, která vás nepokoušou, i kdybyste jim sebevíc ubližovali

Existují psí plemena, která vás nepokoušou, kdybyste jim sebevíc ubližovali? Otázka, kterou zkušený majitel psa nikdy nepoloží. Ví totiž, že pes má jedinou možnost jak se bránit, a tou je kousnutí. Cílem ideálního vztahu se psem, ať už tím naším nebo cizím, je nevystavovat ho situacím, kdy by musel tento způsob obrany použít.

Psi neútočí bez varování

Každé problémové chování se dá řešit i bez nátlaku a trestů. Bohužel to každý neumí, a tak se kromě hodných a vychovaných psů setkáváme i se psy problémovými. Žádný pes nezaútočí bez varování, ale často se stává, že lidé nepochopí řeč psího těla a nepoznají, že je pes varuje.

Francouzský buldoček Zdroj: Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com

Z bázlivého psa pes agresivní

Z bázlivého psa se snadno stane pes agresivní v rukou nezkušeného majitele nebo nekompetentního výcvikáře. Často za to mohou nepříjemné podněty, vycukání, vyvěšení nebo převrácení a zalehnutí. Dalším prvkem nepochopení psa je to, že pracujeme pouze se symptomy chování psa, tedy s vnějšími projevy a nikoli s hledáním skutečných příčin.

Záleží na výchově, výcviku a genech

Stejně, jako existují psi, kteří mohou být agresivní, tak existují i psi, kteří jsou mírní a zvláště k dětem se dokážou chovat velmi něžně. Nelze to však generalizovat a říct, že některé plemeno je nebezpečné a jiné ne. Vždy záleží na výchově a výcviku a také na genech konkrétního psa. Lze však obecně stanovit, která plemena se díky svým vlastnostem dají zařadit mezi psy, kteří nekoušou. Pokud bychom jim však ubližovali, budou se i oni bránit.

Zlatý retrívr Zdroj: LightField Studios / Shutterstock.com

Plemena, která nekoušou

K plemenům s mírnou povahou, vysokou inteligencí a skvělou úrovní trénovatelnosti patří zejména labradorští retrívři, zlatí retrívři, bíglové, mopsi, irští setři, francouzští buldočci, buldoci, novofundlandští psi, bruselští grifonci a kolie. Tato plemena jsou považována za psy s vysokou mírou trénovatelnosti, vstřícné psy, kteří jsou právem považování za ideální domácí mazlíčky.

Mops Zdroj: gp88 / Shutterstock.com

Čím přispějeme ke klidnému vztahu mezi psem a dítětem

Naučte děti, že nesmí hledět psovi do očí! Období, kdy děti začínají chodit je nebezpečné právě z hlediska nedorozumění. Pro psa je to nepříjemné, ocitne-li se dítě ve výšce jeho očí. Psi se často cítí pohledem dítěte ohrožení. I když se batole bude ke psu chovat hezky a bude mu chtít prostě jen dát pusu nebo ho obejmout, může to mít fatální důsledky, pokud bude psovi hledět do očí. Jakmile zjistíte, že se dítě dívá psovi do očí, okamžitě zasáhněte. Dítěti vysvětlete, že to psi nemají rádi. Klidně si s dítětem zahrajte hru a zkuste si společně koukat po nějakou dobu do očí. Každé i malé dítě tak velmi brzy zjistí, že je to nepříjemné a pochopí to. Zjištění dítěte, jaký pocit má pes v takovém případě je pro vzájemné pochopení dítěte a psa opravdu velmi důležité.

Bígl Zdroj: Miroshnikova Arina / Shutterstock.com

Rodiče mají jít dětem příkladem

Bez ohledu na to, jaké psí plemeno vlastníme, je nutné se ujistit, že se vaše děti k němu budou umět správně chovat. Dětem je třeba ukázat a vysvětlit, jak se mají ke psu chovat, jak s ním komunikovat a jak si s ním hrát nebo ho venčit. Je nutné jít dětem příkladem. Jestliže se budou rodiče chovat ke svému psu příkladně a budou o něj svědomitě pečovat, naučí se to i dítě. Díky harmonickému vztahu mezi dítětem a psem se pak splní i rodičům jejich přání – nastolit mezi dětmi a psem přátelský vztah.

Buldok Zdroj: Stratos Giannikos / Shutterstock.com

Šťastní psi žijí déle

Šťastní psi žijí déle, stejně jako šťastní lidé. Budeme-li se s našimi mazlíčky vzájemně respektovat, zcela jistě se nám podaří nastolit vztah plný lásky a harmonie, kde žádný útok nebo pokousání psem nebude hrozit.

