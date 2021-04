Chlupatá psí plemena, která nelínají a neznečistí byt chlupy

Línání k psímu životu přirozeně patří a většina majitelů je s obměnou srsti svých čtyřnohých parťáků smířená. Přesto existují psí plemena, která nelínají, ačkoliv je jejich srst hustá a bohatá. Přinášíme vybranou pětici plemen, z kterých si vybere každý, kdo touží po psím společníkovi, jehož chlupy ale nebudou všude.

Jak uvádí na svých stránkách například brněnský veterinář MVDr. Boris Seman, „línání je u zvířat zcela přirozeným procesem obnovy srsti, které probíhá v průběhu celého roku. Nejmarkantnější je línání sezonní, které probíhá dvakrát ročně, a to na jaře, kdy líná zimní srst, a na podzim, kdy je letní kožich nahrazován delším a hustším kožichem zimním“. Nicméně není třeba zoufat, skutečně existují plemena, která z různých důvodů nelínají. Neznamená to ale, že je jejich srst bezúdržbová, často právě naopak. Mohou si je ale dovolit i ti, kterým představa bytu zasypaného záplavou chlupů není zrovna příjemná, a to i ze zdravotních důvodů, třeba alergici. Kteří pejsci v tomto ohledu nezklamou?

Bišonek

Drobný společenský psík připomínající běloučký nadýchaný obláček je oblíbeným společníkem všech páníčků, díky své přátelské, nekonfliktní a učenlivé povaze se hodí i pro začátečníky, dobře vychází s dětmi a je milým a oddaným společníkem seniorů. Nemá rád samotu, zato ocení nejrůznější hry a zábavu, důležitá je pro něj socializace. Jeho srst nelíná, naopak stále roste. Daní za čistý byt ale je časté česání a také stříhání, nezbytností tedy budou návštěvy psího salonu.

Coton de Tulear pochází z ostrova Madagaskar Zdroj: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Coton de Tulear

Tento malý bílý chundeláč, jehož maximální hmotnost je šest kilogramů, pochází z ostrova Madagaskar, kde odjakživa plnil úlohu společníků vyšších vrstev. Do Evropy se dostal až v 70. letech 20. století a dnes je nejrozšířenější v Belgii a Francii. Jedná se o přátelské, hravé a inteligentní psy, kteří milují své pány, ovšem když odhalí nějakou jejich slabůstku, neváhají ji využít ve svůj prospěch. Je ale těžké se na takového milého filutu zlobit. Jejich srst nemá podsadu, takže nelíná, navíc má do určité míry samočisticí schopnost. Časté kartáčování je ale potřeba, aby se zamezilo vzniku chuchvalců.

Vyjít s pudlem není těžké ani pro majitele nováčka Zdroj: Lim Tiaw Leong / Shutterstock.com

Pudl

Populární plemeno s typickou kudrnatou srstí za svou oblibu vděčí nejen svému vzhledu, který se může díky různým střihům pohybovat od sportovního kudrnáče po poněkud přejemnělého aristokrata, ale i inteligentní, přátelské a mírné povaze. Vyjít s pudlem není těžké ani pro majitele nováčka. Ač tomu jejich vzhled někdy nenapovídá, jedná se o aktivní, zdravé a dlouhověké plemeno, které miluje psí sporty a vodu. Jejich typická srst nelíná, a pokud nějaký chlup vypadne, zachytí se v ostatních kudrlinkách, váš byt proto zůstane prakticky bez poskvrnky. Je ale nutné pudla vyčesávat a také pravidelně stříhat, čehož se nejlépe zhostí v psím salonu.

Kromě příjemného vzhledu mají bolonky milou, vyrovnanou a hravou povahu Zdroj: karegg / Shutterstock.com

Ruská barevná bolonka

Toto velmi mladé plemeno, nazývané také ruský barevný boloňský psík, se začalo vytvářet v ruském Leningradě (dnes Petrohrad) v 50. letech 20. století. Jedná se o malého psa s dlouhou, sametově lesklou srstí různých barev, nejžádanější jsou bolonky celočerné a celohnědé. Kromě příjemného vzhledu mají bolonky milou, vyrovnanou a hravou povahu, velmi přilnou ke svým pánům a jsou bystré a učenlivé. Jejich atraktivní srst nelíná, ale vyžaduje časté pročesávání a také občasný střih.

Irský teriér je temperamentní a hravý pes Zdroj: otsphoto / Shutterstock.com

Irský teriér

Tento vitální, temperamentní a hravý pes je stále využíván ve své původní funkci, tedy jako lovecký, ale stále častěji se stává oblíbeným společníkem především aktivních pánů. Díky své vrozené neústupnosti a odvaze je také výborným hlídačem. Přesto je to pes vhodný do rodiny, výborně vychází i se staršími dětmi a dokáže se své rodině přizpůsobit. Jeho typická ryšavá, poněkud rozježeně působící hrubší srst nelíná, ale je nutné ji pravidelně kartáčovat a párkrát do roka trimovat, tedy odstraňovat přestárlou, odumřelou srst i s kořínky.

