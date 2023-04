Barvení vajec zelovou metodou: Úplně opačný postup, než jste zvyklí. Podívejte

Barvení vajec k Velikonocům neoddělitelně patří a jedná se o velmi fajn zábavu i pro děti. Prozradíme vám, co to je zelová metoda. Je velmi jednoduchá, a tak ji zvládne naprosto každý. Zkuste to letos jinak. Vaše vajíčka jistě ocení každý koledník.

Velikonoce symbolizují malovaná vejce, která jsou symbolem růstu a plodnosti. Kromě mnoha velikonočních duchovních tradic a zvyků je jedním z nich i darování zdobeného vajíčka. Životní síla, která je v něm obsažená, se tak má přenést na obdarovaného. Velikonoční vajíčka se zdobí od pradávna mnoha různými technikami. Vyzkoušejte to přírodní cestou, třeba pomocí zelové techniky. Jak zdobit vajíčka zelovou technikou můžete vidět na následujícím videu: Velikonoční koleda Tento oblíbený zvyk zná snad každý. Každé Velikonoční pondělí vyrážejí muži s pomlázkou na koledu, a to od několikaletých chlapců až po ty dospělé. Dívky mají vyšlehat, a pak od nich zpravidla dostávají odekorovaná vejce a často i něco dobrého na zub. Tyto vejce by vždy měla být vařená, kraslice by se měly využívat jen na výzdobu. Podle tradice přechází šleháním jarní míza z proutků na ženu, aby byla po celý rok zdravá, veselá a pružná, jako ty proutky. Základem je bílé vajíčko Pokud chcete dosáhnou ve výsledku většího kontrastu barev, využijte k této metodě raději vajíčka s bílou skořápkou. Pokud jsou na nich barevná razítka, řádně je odstraňte. Vajíčka omyjte nejprve pomocí jaru, odmastěte octem a nechte oschnout. Naplňte hrnec slupkami a povařte je samostatně asi tak 10 minut, pustí barvivo. Zdroj: Shutterstock Začněte cibulovými slupkami Ačkoliv se zelová metoda jmenuje podle zelí, jehož produkt využijete později, začnete metodou, kterou možná někteří důvěrně znáte. Vajíčka je totiž nejprve nitné obarvit. Pokud chcete jít přírodní cestou, využijte zbylé slupky od cibule. Vajíčka získají krásný sytý odstín, nepouští barvu a každé je úžasný originál, protože každá skořápka má odlišnou savost. Jak na to? Naplňte hrnec slupkami a povařte je samostatně asi tak 10 minut, pustí barvivo. Nechte vychladnout a vložte do cibulové barvy vejce, všechna by měla být zcela ponořená. Pro jistotu můžete přidat 1 kávovou lžičku soli, která zabrání případnému popraskání vajec. Dejte vařit na 10 minut a občas vajíčka opatrně protočte, aby měla jednotný odstín a nebyly na nich skvrny. Pokud máte málo slupek, nebo chcete výraznější odstín, přidejte do vody sáček černého čaje. Zelová metoda Budete potřebovat kyselé zelí, z něhož slijete vodu. Také si připravte tyčinky do uší nebo do šikma seříznuté ptačí brko a savý papír, například papírové utěrky. Kyselou zelnou šťávou pak budete skořápku vajíček naleptávat. Stačí zvolený nástroj namočit do zelné šťávy a následně jím vykreslit nebo spíš vyleptat náležitý ornament nebo obrázek. Pomocí ušních tyček se vám budou dělat dobře větší plochy, brkem zas snadno vytvoříte jemné čáry, tečky a motivy. Během leptání průběžně otírejte vajíčko savými ubrousky, aby zelná šťáva nepoleptala místa, která chcete uchovat obarvená. Čím déle budete náležité místo leptat, tím dosáhnete většího kontrastu, je tak proto lepší používat bílá vajíčka. Při troše šikovnosti a fantazie si můžete hrát s odlišnými odstíny. Touto technikou můžete dekorovat i vajíčka, která jsou obarvená běžnými barvami z obchodu. Samozřejmě se to týká i přírodních barev jako je například žlutá kurkuma, červená řepa, zlatavé seno či zelená tráva. A na závěr nezapomeňte přetřít odekorovaná vajíčka špekem či sádlem, budou mít krásný lesk. Stačí zvolený nástroj namočit do zelné šťávy a následně jím vykreslit nebo spíš vyleptat náležitý ornament nebo obrázek. Zdroj: shutterstock.cz Zkuste zelnou šťávu i s voskem Na studené obarvené vajíčko naneste pomocí špendlíkové hlavičky v tužce zahřátý rozpuštěný vosk. Když ho máte celé odekorované ponořte ho do šťávy z kyselého zelí, který odstraní barvu z nezakrytých ploch. Barva tak zůstane jen pod naneseným voskem. Čím ještě můžete leptat? Ke zdobení vajíček touto metodou, můžete také použít klasický kuchyňský ocet či vodu z kyselých okurek, které vám prokážou podobnou službu. Dávno zapomenutým způsobem je zdobení vajec pomocí kyseliny mravenčí. Obarvená vajíčka se kdysi vkládala do mraveniště, kde se o výslednou dekoraci postarali mravenci. Čtěte také: Zdobení vajíček máslem a kávou. Zní to bláznivě, ale výsledek je fantastický! Čtěte také: Jak nabarvit vajíčka: Znáte techniku zvanou vesmírná mlhovina? Je to nádhera! Zdroje: www.novinky.cz, www.kudyznudy.cz, www.idnes.cz