Nejrychleji rostoucí bylinky, které si snadno vypěstujete doma na parapetu

Máte chuť i teď v zimě na čerstvé a voňavé bylinky? Nemusíte čekat na jaro, až jich budete mít plnou zahradu, ani se spoléhat na nabídku supermarketů. Pěstujte je v pohodlí domova za oknem a mějte je vždy po ruce. Provoní vaši kuchyň a zároveň ji dodají středomořský nádech! Vsaďte hlavně na ty, co rychle rostou a nepotřebují žádnou zvláštní péči.

Mít doma čerstvé voňavé bylinky je prostě k nezaplacení. Dochutíte s nimi nejen polévky, saláty, pomazánky či těstoviny, ale dodají skvělý říz i pochoutkám z masa. Proměňte svůj okenní parapet v mini bylinkovou zahrádku. Není to nic složitého a postačí vám k tomu květináč či truhlík, dostatek světla, zálivka a teplo. Prostě jak se říká, komu se nelení, tomu se zelení.

Odpovídající nádoba

Bylinkám se nejlépe daří v klasických hliněných květináčích, protože mnohem lépe dýchají. Vsaďte spíše na větší rozměr, ať mají rostlinky dostatek místa a vás čeká bohatší a častější sklizeň. Využít můžete i staré hliněné kuchyňské nádoby jako mísy nebo staré hliněné hrnce.

Bylinkám se nejlépe daří v klasických hliněných květináčích, protože mnohem lépe dýchají. Zdroj: shutterstock.com

Vhodný substrát

Speciální zeminu pro bylinky můžete pořídit v každém květinářství i supermarketu. Nechcete utrácet za substrát? Nemusíte! Jednoduše si připravte vlastní. Smíchejte jeden díl zeminy ve stejném poměru se zeminou z kompostu a se stejnou dávkou písku.

Dopřejte bylinkám správné místo a pravidelnou zálivku

Vyberte bylinkám dobré místo, kde se jim bude dařit. Nejlepší volbou je okenní parapet, kde je teplo a stálý dostatek denního světla. Nakonec vám ke zdárnému růstu postačí už jen konvička s odstátou vodou na zalévání.

Bazalka

Bazalku můžete pěstovat celoročně doma za oknem a nejlepší je buď jižní strana, nebo jiho-východní či jiho-západní, kam slunce dopadá alespoň šest hodin denně. Semínka vysejte přímo do půdy, která by měla mít okolo dvaceti stupňů a zároveň by měla být dostatečně vlhká. Vyklíčí vám tak do dvou týdnů a za další dva týdny se můžete radovat z prvních lístků. Pěstovat můžete různé druhy, třeba i citronovou nebo červenou bazalku. Lístky odštipujte a sklízejte je odspodu rostliny. Nové budou postupně dorůstat.

Máta

Máta je absolutně nenáročná bylina, která roste neskutečně rychle. Miluje sluníčko a teplo, lehčí výživnou půdu a hodně vody. Během pár měsíců se z malinké rostlinky při dobré péči stane hustý porost, z něhož můžete pravidelně odřezávat. Protože se velice rychle rozrůstá, dopřejte jí dostatečně široký květináč.

Koriandr

Tato bylinka s typickou vůní se v našich podmínkách hodí především pro pěstování za oknem. Je totiž velice náchylná na chladné teploty. Koriandr ocení dostatek slunce a dobře propustnou hlinitopísčitou půdu, která je bohatá na živiny. Semínka by vám měla vyklíčit během dvou až tří týdnů a lístky můžete sbírat zcela jistě do měsíce od výsevu. A protože má rostlina ráda vlhko, nezapomínejte na pravidelnou zálivku.

Oregano

Oregano je jako mnohé bylinky nenáročnou rostlinou, která si nepotrpí na velké množství živin v půdě. Stačí mu mírně výživná půda bez přihnojování. Myslete však na to, že potřebuje slunné a teplé místo. A jak se zálivkou? Obecně platí, že méně je více. Oregano je sice potřeba zalévat pravidelně, ale v žádném případě nepotřebuje stát ve vlhké půdě. Vždy počkejte, až substrát dostatečně vyschne.

Oregano je jako mnohé bylinky nenáročnou rostlinou, která si nepotrpí na velké množství živin v půdě. Zdroj: shutterstock.com

Petrželka

Kadeřavá i klasická naťová petržel se hodí do mnoha pokrmů a jistě oceníte, když ji budete mít i přes zimu vždy čerstvou po ruce. I petržel potřebuje dostatek světla, ale nemusí mít přímé slunce. Zalévejte ji pravidelně, aby zemina úplně nevyschla, ale nebyla přemokřená. Petržel by se měla sklízet výhradně stříháním, a to velmi opatrně. Jinak byste ji mohli nechtěně zbavit všech lístků, což by mohlo vést k její záhubě.

Zdroje: www.floranazahrade.cz, www.denik.cz, www.asenior.cz