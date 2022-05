Seznam bylinek, které můžete snadno pěstovat doma jen v PET lahvi s vodou

Chcete mít celý rok po ruce čerstvé bylinky? Vrhněte se na pěstování ve vodě. Jde o naprosto jednoduchou záležitost, a navíc bude vaše kuchyně permanentně nádherně provoněná.

Bylinky dodají pokrmům nejen správný šmrnc a vůni, ale díky svým léčebným účinkům příznivě působí i na naše zdraví. Že nepatříte zrovna k talentovaným pěstitelům? V tom případě pro vás máme skvělý tip, protože některým bylinkám stačí k životu obyčejná voda. Nemusíte je ani zalévat, ani se starat o jejich půdu. Ušetříte si nejen cestu do obchodu, ale i obsah peněženky.

Postačí vám voda, PET lahev a odřezky z bylinek

Nevhodnější je používat pramenitou vodu bohatou na minerály, která efektivně podpoří růst. Vyhněte se vodě chlorované, mohla by rostlinám poškodit tkáně. V případě, že použijete kohoutovou vodu, nechte ji přes noc odstát nebo ji převařte. Velice vhodná je i dešťová voda.

Jako nádobu můžete použít plastovou láhev, ale i džbán nebo sklenici. Pro lepší vývoj kořenů je dobré průsvitné stěny převázat například papírem nebo tmavou lepenkou, aby byly chráněny před světlem. Tma pomůže také zabránit růstu vodních řas jak v nádobě, tak i na kořenech.

Výluh z kůry vrby můžete využít jako účinné hnojivo, které přilijete do nádoby k bylince. Zdroj: shutterstock.com

Nádoby s úzkým hrdlem jsou pro vodní pěstování bylinek mnohem lepší, protože udržují rostlinku vzpřímenou. Hrdlo však nesmí být nikdy uzavřeno, aby docházelo k volnému proudění vzduchu a rostliny mohly dýchat.

Pojďte „sázet“ do vody

Připravte si zvolené odřezky bylinek 15 až 20 cm dlouhé a nejprve odstraňte ze spodních částí listy, mohly by ve vodě začít zahnívat. Vložte byůinky do sklenic s vodou a do doby, něž se objeví první kořínky, vodu jednou týdně vyměňujte. Bude to trvat tak dva až pět týdnů, potom už vodu měnit nemusíte. A pak už jen uštipujte čerstvě vyrostlé špičky.

Tip na rychlejší zakořenění

Chcete bylince urychlit růst kořenů? Pomůže vám kousek kůry z vrby, kterou stačí na noc namočit do vlažné vody. Výluh pak můžete využít jako účinné hnojivo, které přilijete do nádoby k bylince. Uvidíte, že za několik dní se kořenový systém objeví a bude houstnout.

Bylinky vhodné k pěstování ve vodě

Máta peprná

Jde o bylinku, která se ve vodě pěstuje nejsnáze a také nejčastěji. Mátu můžete využít především k výrobě čajů, osvěžujících drinků, smoothies nebo aromatických omáček. Skvěle dochutí i saláty a sladké dezerty. Zklidňuje nejen střeva, ale i mysl. A navíc? Ochrání vás před pavouky a odpudí myši.

Oregano

Dobromysl obecná je silně aromatická bylinka s výbornými antibakteriálními, antivirovými, antimykotickými a antioxidačními vlastnostmi. Při jejím používání buďte opatrní, protože silná chuť dobromysli může snadno přebít chuť ostatních potravin. Častěji se oregano používá ve vařených pokrmech, ale je vhodné i do studených salátů. Nejčastěji ho známe jako koření na pizzu.

Rozmarýn

Ve vodě je možné pěstovat i rozmarýn. Jakmile bude mít vyvinutý bohatý kořenový systém, výhonky mu porostou velmi rychle. Jeho silný stonek potřebuje víc času a velice dobře mu dělá dostatek slunce. Toto specificky vonící koření je možné použít opět jako přísadu do mnoha jídel. Skvěle dochutí pečivo, maso, zeleninu i polévky. Rozmarýn je i bylina mnoha pozitivních účinků na lidské tělo. Obsahuje totiž velké množství silic, flavonoidů, tříslovin a různých kyselin, a proto se často využívá nejen v léčitelství, ale i v kosmetice a aromaterapii.

Meduňka lékařská

Z rozrostlé meduňky odeberte malé řízky na jaře nebo na podzim a umístěte je do vody na světlém místě. Meduňka má typickou vůni, která odpuzuje komáry a hmyz. Proslulý lékař a přírodovědec Paracelsus ji nazýval elixírem života, protože patří mezi bylinky s mimořádným uklidňujícím účinkem. Působí nejen na nervovou soustavu a psychiku, ale léčí všechny orgány těla, postižené vlivem stresu chorobnými změnami.

Šalvěj

Šalvěj ve vodě vám bude vděčná, když ji umístíte na dobře větrané, slunné místo, protože bývá velmi náchylná k plísním, ideální je proto například parapet. Využít ji můžete k výrobě chutného zdravého čaje, ale hodí se například i na různé pomazánky nebo jídla. Bylinka vám může pomoci s uvolněním napětí a také podstatně zlepšuje paměť.

Máta se ve vodě pěstuje nejsnáze a také nejčastěji. Zdroj: Shutterstock

Bazalka

Blahodárná bazalka je koření, které má kromě zdravotních přínosů i jedinečnou aromatickou vůni a chuť. Použít ji můžete do mnoha pokrmů, především těch zeleninových. Ve vodě roste neskutečně rychle a s jejím vysazením do vody byste měli začít už teď v květnu. Bazalka je velmi přínosná díky svým antioxidačním, antibiotickým, antimykotickým a antivirovým vlastnostem.

Tymián

Právě této bylince věnujte trošku více pozornosti. Má velmi často tendence rychle vysychat, proto obsah vody ve sklenici pravidelně kontrolujte, aby jí tymián měl stále dostatek. Ideálním časem, kdy dát tuto rostlinu do vody, je květen nebo začátek léta. Tymián je jednou z bylin s nejsilnějšími antiseptickými účinky. Často se používá při nemocech horních cest dýchacích, perfektně působí proti kašli a ulevuje průduškám při astmatu.

