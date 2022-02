Čínský horoskop: Začal rok Tygra. Co jste za znamení a co přinese právě vám?

Začal rok Tygra, radujte se! Anebo bude lepší zvolnit a relaxovat? Co nás čeká podle čínského horoskopu a jaké jste vlastně zvíře? Čínský horoskop má 12 znamení a každé reprezentuje rok narození! Víte, které znamení je to vaše? Nahlédněte do roku 2022 jako Číňané.

Zdroje: www.lp-life.cz, www.the-sun.com

Znáte zvěrokruh čínského horoskopu?

Postupnost zvířat v čínském horoskopu není náhodná a váže se k ní zajímavý příběh o závodu 12 zvířat. Ta ovšem nedorazila do cíle díky své rychlosti, ale díky lstem, síle, ale také slabostem. Tygr je v čínském horoskopu třetí. Před ním se umístila krysa a buvol. Naopak po tygrovi doběhl do cíle zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a jako poslední prase. Každé zvíře horoskopu je také jing nebo jang.

Jaký bude rok 2022 podle čínského horoskopu?

Nový rok začíná novoluním a odstartoval jarní čili novoroční slavnosti v Číně, které trvají šestnáct dní a končí lampionovým festivalem. Víte, co vás čeká v roce 2022 podle Číňanů a jejich horoskopu?

Čínský zvěrokruh. Zdroj: Profimedia

Krysy budou mít pré i v roce 2022

Narození v letech 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Skoro to vypadá, že rok Tygra je jako dělaný právě pro Krysy. Rok 2022 by mohl být skvělou příležitostí k dosažení vytyčených cílů. Práci není třeba obětovat život, ale když se do toho pustíte, tak letos by to mělo jít jako po másle. Pokud hledáte nová romantická dobrodružství, pak letošní rok přeje spíš ženám – Krysám.

Dekorace z oslav roku Krysy. Zdroj: Profimedia

Buvolův horoskop naznačuje stabilitu

Narození v letech 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Nový rok, nová energie! Zacházejte s ní opatrně a bude se vám dařit po všech stránkách. Rok Tygra nebude přelomový, ale pílí a vytrvalostí se vám povede v práci a snad i v milostném životě. Opatrujte svoje zdraví. Začátek roku věnujte také sobě. Nepřepalte start!

Tygři se v roce 2022 odvážou

Narození v letech 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 a letos.

Váš rok právě začal a mohou se dít velké věci! Dobře si rozmyslete, čemu se chcete věnovat, brzy budete muset přehodnotit své cíle. Nebojte se toho, hvězdy vám přejí, a to nejen v lásce, ale i ve hře. Jen vědět, do čeho investovat. Na peníze byste si totiž měli dát pozor.

Oslavy Čínského novérho roku jsou vždy v barvách červené a zlaté. Zdroj: Profimedia

Zajíce čeká v roce 2022 velké rozhodnutí

Narození v letech 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 a 2023.

Nenechejte se rozhodit první polovinou roku, ani velkým rozhodnutím, které může vše změnit. Pokud zamíříte správným směrem, zbytek roku už si užijete bez problémů a zbytečného hašteření. Pak přijde čas na lásku i na úspěchy v zaměstnání.

Drakům horoskop věští malé, ale jisté krůčky

Narození v letech 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Rok 2022 je ve znamení Tygra, ale jako stvořený pro vás. Možná se nestane nic převratného, ale máte možnost utužit to dobré ve svém životě a posunout se zas o kousek dál. Nespěchejte, vybírejte z toho, co se vám naskytne, obezřetně. Hledáte-li lásku, letos byste mohli najít tu pravou!

Rok Draka nás čeká v roce 2024. Zdroj: Profimedia

Hadům přejí hvězdy pohodu

Narození v letech 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Rok Tygra by měl být pro vás stabilní a snad i odpočinkový. Budete mít dost sil a práce půjde od ruky, není potřeba spěchat a zbytečně tlačit na pilu. Soustřeďte se na rodinu a nejužší vztahy. Ukažte, co ve vás je, a využijte příležitosti pro vlastní růst. Pak by vás měla čekat i zasloužená pohoda.

Kůň je v čínském horoskopu na dobré cestě

Narození v letech 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 a 2026.

Pečujte o rodinu, ale nepolevujte v píli a investujte energii i do toho, co vás baví a naplňuje v práci. Můžete se osamostatnit a hravě docítit první mety uskutečnění vašich představ. Blízcí vás podrží, ale neodsuňte je na druhou kolej, i když to může být těžké. Máte nakročeno dobrým směrem.

Dekorace z oslav roku Koně. Zdroj: Profimedia

Koza rokem 2022 proskáče až na vrchol

Narození v letech 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Jste Koza a žádné překážky nejsou dost vysoké. Než se ale vyškrábete nahoru, ujistěte se, že se věnujete dostatečně své rodině. Ta vás podpoří, i když zbytek světa nebude rozumět tomu, o co se snažíte. Vaše kariéra by mohla letos nabrat nový směr vzhůru. Jen najít ten správný balanc mezi prací a blízkými!

Opicím čínský horoskop věští cesty

Narození v letech 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 a 2016.

Rok Tygra vás může nemile překvapit velkými změnami. Přijměte je statečně a věnujte se milovaným. Naplánujte poznávání nových krajů. Užijte si klidu, naučte se nestresovat a opatrujte zdraví. Možná vás čeká i nová láska nebo konečně pochopíte, jak skvělý je váš dosavadní partner.

Nový rok je také svátkem jara. Zdroj: Profimedia

Kohouti si v roce 2022 užijí výzev

Narození v letech 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Toužíte po změně? Rok Tygra může být výzvou, ale radši nedělejte ukvapená rozhodnutí. Pomalu, ale jistě si jděte za svým. Neopomínejte rodinu, práci dělejte, jak nejlépe dovedete, ale není nutné věnovat jí veškerý čas. Žijte! Raději se nepouštějte do velkých věcí, rok Tygra není zcela na vaší straně.

Psi by měli prožít 2022 v klidu a pohodě

Narození v letech 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Psi pozor! Rok Tygra vám sice může připravit i řadu příjemných překvapení, uznání i spokojenosti, ale na druhou stranu vám mohou hrozit problémy s penězi. Užijte si toho, co máte, a smiřte se s tím, že letošní rok bude fajn, ale nebudou se dít zázraky.

Rok Psa byl 2018. Zdroj: Profimedia

Prase čekají lepší zítřky už v roce 2022

Narození v letech 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Nový rok vám podle čínského horoskopu přinese spoustu úspěchů, ale dejte si pozor, jak se to odrazí na rodině a blízkých. Uznání v práci vám vyslouží lepší postavení a možná povýšení. S tím ruku v ruce přibude i peněz! Ale i doma budete muset trochu zabrat. Závist okolí a málo času na blízké, vám budou dělat vrásky na čele, ale vše překonáte.