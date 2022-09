Nejlepší způsob, jak vyčistit zásuvku u pračky. Jednoduchý, levný, i pro nešiky

Máte domácnost jako ze škatulky, ale některé špatně omyvatelné kouty vašeho domova vás stále trápí? Nejde vám vyčistit zásuvku pračky, kde se usazuje prášek na praní i aviváž? Jak vyčistit zásuvku na prací prostředky? Je to docela snadné.

Vyčistěte v pračce každou skulinu i zásuvku na prášek

Čištění takových částí pračky, jako je zásuvka čili zásobník na prací prostředky, není často žádný problém. Dokud je pračka v dobrém stavu a zánovní, plasty jsou hladké a očištění je možné mírně vlhkým kartáčem. Ze špatně dostupných koutů zásobníku kartáč vydrhne usazený prášek i aviváž, které vytvoří časem slizovitou hmotu. Ta obvykle dobře drží v rozích, ale i na přepážkách, síťkách a jiných drobných částech zásobníku.

I docela čistá zásuvka je časem pokryta vrstvičkou vodního kamene, rez také není neobvyklá. . Zdroj: HENADZI KlLENT/Shutterstock.com

Naučte se vyjmout celý zásobník

Pokud kartáč nestačí nebo se vám prostě zdá, že to stále není ono a na opravdu nepěkná místa nedosáhnete, vyjměte celý zásobník ven. Obyčejně to bývá velmi jednoduché. Fígl může být ve zmáčknutí páčky uvnitř zásobníku či povytažení pod určitým úhlem. Nevíte-li si rady, pak se podívejte do manuálu nebo na internet, kde bude návod přímo pro váš model pračky.

Po vyjmutí je možné zásuvku celou umýt i opláchnout ze všech stran.

Zásuvku pračky dokáže vyčistit i obyčejná kyselina citronová. Zdroj: Varavin88/Shutterstock.com

Kámen a rez v zásuvce na prací prostředky

A co dál? Jak jde čas, může docházet k několika komplikacím. Zaprvé povrch mírně zdrsní a je až porézní. To bývá usazený vodní kámen. Jistě je možné, že plast také už degraduje, a proto je jeho čištění náročnější, ale velmi často se v zásobníku usazuje i nepatrná vrstvička vodního kamene.

Druhým poměrně častým problémem jsou stopy od rzi. Především ve starších domech, na chatách a chalupách se můžete setkat se rzí častěji. Může jít o problém samotného vodovodu, ale také spotřebičů používaných k ohřevu vody a podobně. Problém se rzí, ale i vodním kamenem můžete vyřešit naráz použitím kyseliny citronové.

Kyselinu citronovou rozmíchejte ve vodě a nechejte v ní zásuvku ponořenou. Zdroj: shutterstock.com

Vyjměte zásuvku a ponořte ji do horké vody, ve které jste rozpustili krystalickou kyselinu citronovou. Na každý jeden litr vody budete potřebovat 4 čajové lžičky kyseliny. Zásobník nechejte v roztoku ponořený, dokud nepůjde nečistotu jednoduše očistit kartáčkem. Pak zásuvku opláchněte čistou vodou a zasuňte zpět do pračky.

Pokud chcete, můžete také veškerou vodu s kyselinou vylít přes zásobník do pračky a nechat projít dlouhým programem. Kyselina citronová pomůže také očistě uvnitř pračky, pod bubnem a v odtoku, kde se také usazuje nejen vodní kámen, ale i další nečistoty.