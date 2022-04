K jakému prádlu nikdy nepřidávat aviváž. Většina lidí to vůbec netuší

Milujete prádlo vymáchané v aviváži, které je jemné, hebké a voňavé? Není divu, je to příjemné a osvěžující. Některým materiálům však aviváž vůbec nesvědčí, takže je dobré vědět, kdy aviváž nevyužívat.

Aviváž se stala v průběhu několika let velmi oblíbenou přísadou do praní a v dnešní době ji považujeme za zcela běžnou záležitost. Nemusíte však dávat aviváž do každé naplněné pračky bez uvážení, někdy byste tím mohli uškodit některým kouskům oblečení, což by byla škoda.

Proč je aviváž tak populární

Moderní pračky během procesu praní pohybují jednotlivým textilem tak, že se mačká a různě překládá. Když aviváž nepoužijete, je prádlo po uschnutí tvrdé a není příjemné na dotyk. Stejně tak je potíž u tkanin s vysokým obsahem umělých vláken, v nichž při nošení vzniká elektrostatický náboj. Látka se lepí na pokožku a přitahuje špínu. Aviváž tuto nepříjemnost snadno odstraní.

Funkční oblečení bývá často opatřeno membránou, která od materiálu odpuzuje vodu. Použitím aviváže strukturu vlákna narušíte a zlikvidujete funkčnost materiálu, kterou již nejde obnovit. Zdroj: shutterstock.com

Většina prádla ošetřená aviváží je mnohem měkčí, pohodlnější, méně se mačká a také se snadněji žehlí. Voňavá tekutina dokonce tvoří na jednotlivých vláknech slabou ochrannou vrstvu, takže se do nich nečistoty nezažírají a mnohem lépe jdou vyprat. A samozřejmě nelze opomenout příjemnou vůni, kterou aviváž prádlu dodává. Je tedy jasné, že používání aviváže má mnoho příjemných výhod.

Důvody, proč aviváž nepoužívat

Aviváž však není vhodná pro všechny druhy praného oblečení. Zejména to platí pro savé materiály, které dobře absorbují vodu a vlhkost. Chemické složky aviváže mohou ovlivnit funkčnost vláken nebo danou věc zničit. Proto aviváž u takových druhů oblečení nikdy nepoužívejte. Dalším argumentem je i ochrana životního prostředí, protože aviváže obsahují celou řadu chemikálií, které zamořují odpadní vody. Můžete je nahradit dostupnými přírodními prostředky, a navíc i ušetříte.

Kterým materiálům aviváž neprospívá

Mikrovlákno

Veškeré oděvy i věci z mikrovlákna perte naprosto odlišně a aviváži se opravdu vyhněte. Látky jsou tvořeny z tenounkých vlákének, která jsou minimálně desetkrát tenčí než lidský vlas a aviváží se rychleji poškozují. Týká se to různých hadříků, utěrek a lehčích materiálů.

Sportovní a funkční oblečení

Patříte mezi sportovní nadšence? Tak to máte jistě ve skříni spoustu sportovního speciálního oblečení, které saje pot, odvádí vlhkost, rychle schne a je prodyšné. Někdy jsou z takových materiálů i boty. Pro výrobu těchto oděvů se používají převážně umělé materiály jako polyester, polyamid nebo polypropylen. Funkční oblečení bývá často opatřeno membránou, která od materiálu odpuzuje vodu. Použitím aviváže strukturu vlákna narušíte a zlikvidujete funkčnost materiálu, kterou již nejde obnovit. Nedoporučuje se používat aviváž také při praní nepromokavých oděvů nebo těch, které obsahují polyester, nylon a elastan.

Ani při praní ručníků a osušek není vhodné použití aviváže. Zdroj: shutterstock.com

Ručníky

Ani při praní ručníků a osušek není vhodné použití aviváže. Jednotlivá vlákna se obalí a materiály už nebudou tolik savé. Když na ně přestanete používat aviváž, budou sice hrubší, ale půjde se ručníkem perfektně osušit. Aviváž můžete klidně v tomto případě nahradit octem, který prádlo ponechá měkké a zbaví ho nežádoucích zápachů.

Svědí vás pokožka nebo máte vyrážky?

Někteří jedinci mají velmi citlivou pokožku a samozřejmě se to týká hlavně dětí. Vzhledem k chemickému složení aviváže mohou některé látky na někoho působit dráždivě. Většinou se to týká alergenů a parfemovaných přídavků, které sice prádlo příjemně provoní, ale na pokožce vyvolají alergickou reakci. V takových případech na aviváž zapomeňte úplně.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.idnes.cz, www.womanonly.cz