Medová dieta: Nejoblíbenější v Británii. Každý den jezte lžící medu

Medová dieta je revoluční metodou v hubnutí. Díky lžíci medu před spaním si možná už na Velikonoce obléknete své staré džíny.

Do Velikonoc zbývá už jen pár dní. Chcete do té doby zhubnout? Britští dietologové tvrdí, že za 3 týdny obléknete o číslo menší konfekci. A ovlivní to pravidelná konzumace medu. Dieta spočívá v tom, že si večer před spaním a čištěním zubů dáte jednu polévkovou lžíci medu. Nastartuje to údajně váš metabolismus natolik, že tělo začne spalovat tuky. A navíc! Nebudete mít chuť na sladké!

Promlsejte se medem ke štíhlé postavě

Med vám nejen pomůže k postavě snů, ale díky velkému množství živin a vitamínů značně posílí imunitu vašeho těla. Pomáhá při nachlazení, detoxikaci organismu, skvěle podpoří funkci jater, žlučníku a tlustého střeva. Jeho účinky jsou také prospěšné při špatném trávení, v případě vysokého cholesterolu nebo vysokého krevního tlaku.

Dieta spočívá v tom, že si večer před spaním a čištěním zubů dáte jednu polévkovou lžíci medu. Zdroj: profimedia.cz

Medová dieta je z Británie

Tento druh diety již před lety doporučoval britský farmaceut a odborník na výživu Mike McInnes, který se tématu věnoval tak obšírně, že o tom vydal celou knihu. Dobrá zpráva je, že nemusíte luštit kalorie a utrácet velké peníze za nesmyslné a drahé diety. Mějte vždy na paměti, že jíst se má střídmě a s medovou dietou můžete zhubnou až 1,3 kg za týden. Mike McInnes tvrdí, že zásadním viníkem obezity je konzumace nadměrného množství sacharidů, a to především bílého řepného cukru a bílé pšeničné mouky. Na této chorobě se značně podílejí i průmyslově zpracované potraviny.

Nevěřte všem „light“

Bohužel nemalé množství sacharidů bývá často i v nízkotučných potravinách. Podle Mikea Mclnnese med detoxikuje tělo, nastartuje metabolismus, nezvyšuje hladinu glukózy v krvi. Dokáže vás chránit před neodolatelnou chutí na sladké, následkem zásadního snížení potřeby příjmu sacharidů.

Med nad cukrem vyhrává

Protože med podporuje správné trávení, je fajn si dát po každém jídle kávovou lžičku této dobroty. Vaše tělo začne mnohem rychleji spalovat přijaté kalorie, které by jinak ukládalo. Lžičkou medu můžete také nahradit cukr v kávě či čaji. Platí to i při přípravě omáček, palačinek nebo různých jiných dezertů. Med oproti rafinovaným cukrům obsahuje řadu látek, které zaručeně zaženou chutě na sladké.

Ranní rituál s medem a skořicí

Nastartujte po ránu svůj metabolismus sklenkou teplé vody, ve které rozmícháte lžičku kvalitního medu a špetku mleté skořice a citronovou šťávou. Nápoj pijte nalačno minimálně půl hodiny před snídaní, díky medové šťávě s kyselinou citronovou se detoxikuje váš organismus. Klidně tento elixír můžete popíjet během celého dne. Med podporuje správné trávení a skořice jej dokáže ještě více podpořit.

Lžička medu po jídle

Protože med podporuje správnou funkci trávení, dejte si po každém jídle kávovou lžičku kvalitního medu. Můžete to brát nejen jako dietní trik, ale také jako sladkou tečku na závěr, tak si ji řádně vychutnejte!

Sladké usínání

Příjemný rituál vás čeká i těsně před tím, než se odeberete do postele. Vždy si dejte 1 polévkovou lžíci medu. Tělo bude opět rychleji spalovat tuky, a to díky zrychlenému metabolismu.

Čerstvý domácí tvaroh nebo ricotta s medem je skvělá večeře. Zdroj: profimedia.cz

Týdenní medová dieta

Ráno: 1 sklenice teplé vody s medem a skořicí alespoň půl hodiny před snídaní.

Snídaně: Netučný jogurt nebo tvaroh, 1 lžička medu a 1 kus čerstvého ovoce.

Svačina: Šťáva z 1 grepu smíchaná se lžičkou medu.

Oběd: Vařená zelenina a nemastné kuřecí maso, které si oslaďte lžičkou medu.

Svačina: Připravte si vařená nebo čerstvá jablka se skořicí a 1 lžičkou medu.

Večeře: Nízkotučný kefír, tvaroh nebo ricotta s 1 lžičkou medu.

Zdroje: www.zeny.stage.iprima.cz, www.siluetadoleta.cz, www.sjidelnicek.cz