Test: Znáte potraviny, které nesmí do mikrovlnky? Kolik uděláte chyb?

Víte, co do mikrovlnky nepatří a proč? Udělejte si rychlý test a vyberte odpověď, která se vám zdá správná. Mikrovlnku má většina z nás, ale ne všichni víme, která jídla bychom do ní dávat neměli. Otestujte svoje znalosti a uvidíte hned, jak jste na tom vy!

Mikrovlnka je skvělý pomocník, kterému nerozumíme

Znáte potraviny, které byste raději neměli zkoušet připravit v mikrovlnce? I když je mikrovlnná trouba rozhodně šikovným moderním spotřebičem, který je především skvělým prostředkem k ohřevu potravin, v mikrovlnce lze také mnohá jídla připravit.

Bohužel to však není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. S potravinami je nutné nakládat jinak, než jsme zvyklí a některé bychom raději vůbec neměli v mikrovlnce zahřívat. Vyznáte se v nich? Víte, co do mikrovlny nepatří?

Mikrovlnná trouba je skvělý pomocník, ale nehodí se k ohřevu všech jídel. Zdroj: Profimedia

Test: Znáte potraviny, které nesmí do mikrovlnky?

Přečtěte si otázky, zvolte jednu odpověď a dole zkontrolujte, zda byla správná. Můžeme začít?

1. Co byste raději neměli v mikrovlnce připravovat?

a) vejce natvrdo ve skořápce

b) vaječné muffiny se zeleninou

c ) sázená vejce

Do mikrovlnky nepatří kovy, to víme dobře všichni! Ale jak je to s potravinami? Zdroj: Shutterstock

2. V mikrovlnce byste neměli ohřívat:

a) sladké brambory

b) cukety

c) pálivé papričky

3. Nevhodné je ohřívání těchto surovin:

a) omyté, ale jinak nezpracované hrozny, rajčata, lilky

b) naporcovanou brokolici

c) brambory ve slupce

Ne všecha jídla je vhodné v mikrovlnce ohřívat. Zdroj: Profimedia

4. Které druhy zeleniny mohou být po ohřevu nebezpečné:

a) kapie, kukuřice, brokolice

b) celer, řepa, špenát

c) fazole, fenykl, česnek

5. Které pokrmy byste neměli znova ohřívat v mikrovlnce?

a) houbová jídla

b) sladkokyselé zelí

c) těstoviny bez omáčky

V mikrovlnce běžně potraviny ohříváme, rozmrazujeme i vaříme. Zdroj: shutterstock.com

Odpovědi: Znáte potraviny, které nesmí do mikrovlnky?

1. a)

V mikrovlnné troubě můžete připravit i vejce, ale rozhodně rozklepnuté. Teoreticky lze vejce ve skořápce uvařit, pokud do místa, kde je bublinka, uděláte malou dírku, například jehlou. I přesto se však považuje vaření vejce ve skořápce za nebezpečné kvůli nahromadění horkých par. Vejce může explodovat i po vytažení z mikrovlnky.

2. c)

Pálivé papričky se stanou kvůli ohřevu v mikrovlnce téměř nebezpečným materiálem. Díky uvolňujícímu se kapsaicinu, díky kterému papričky pálí, horkosti šťáv a vznikajícími párami a tlakem v ohřívané zelenině, může dojít i k velmi nepříjemnému popálení. Dejte si velký pozor, co, a hlavně jak ohříváte. U papriček nejde jen o šťávy, ale i o výpary, které můžete jednoduše vdechnout!

3. a)

Veškeré nenakrájené a neloupané ovoce, ale i zeleniny mohou díky tlaku par a horkým šťávám uvnitř ohřívaného plodu explodovat. Platí to pro veškeré ovoce v celku, které obsahuje hodně šťáv. Pokud je chcete dát z nějakého důvodu do mikrovlky, vždy je dobře propíchejte vidličkou.

4. b)

Tyto druhy zeleniny jsou velmi dusíkaté, ale ohříváním v mikrovlnné troubě může dojít na přeměnu těchto látek na karcinogenní nitrosaminy.

5. a)

Podobný problém jako u celeru, řepy a špenátu můžete očekávat také u hub. Bílkoviny v houbách se ohříváním také mohou „zkazit“ a způsobit zažívací problémy. Nicméně jde obecně o opětovné zahřívání hub, ne o problém vznikající jen díky ohřevu v mikrovlnce.