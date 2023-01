5 věcí, které většina Čechů splachuje do záchodu, přestože se to nesmí

Víte, co nepatří do záchodu? Některé věci splachujeme a víme, že bychom neměli. Jiné naopak považujeme za zcela neškodné a házíme nebo lijeme je do záchodu automaticky. Jak je to ale doopravdy? Co se v žádném případě nesmí vyhazovat do záchodu?

Zdroje: living.iprima.cz, www.prozeny.cz

Co nepatří do záchodu

Víte, že nevíte? Vodohospodáři upozorňují, že se do odpadu, kanalizace, a tak i do čističky odpadních vod dostávají často produkty, které tam nemají co dělat?

Přečtěte si, které moderní produkty i stálice v nevhodnosti odpadků patří k těm nejzáludnějším nebo se podívejte na krátké video.

Oleje a tuky, ale i potraviny do záchodu nepatří

I když by se mohlo zdát, že do takového záchodu můžete bez problémů vyhodit potraviny nebo tekutiny, ani to není pravda. Potraviny, a to i polévky a podobné, bývají plné tuků. Tyto vychladnou, vysráží se a nabalí na sebe nejen jiné tuky, ale také další nečistoty. Navíc nejede jen o jídlo. Do odpadu často lijeme veškerý přepálený tuk. Právě proti tomu začal stát bojovat už před několika lety, kdy se začaly objevovat speciální kontejnery na potravinářské oleje. Najděte je a použijte!

Léky ani kosmetiku neházejte do záchodu

Do záchodu nepatří ani léčiva, chemikálie nebo kosmetika. Zbytečně těmito produkty zhoršíte kvalitu odpadních vod.

Léky, odlakovače, zbytky chemikálií či kosmetiky do záchodu nepatří. Zdroj: shutterstock

Nesplachujte výrobky z plastů a bavlny

Novinkami, které jsem ještě před několika desítkami let nemuseli řešit jsou dámské hygienické potřeby jako vložky či tampony, které jsou poměrně malé a k jejich spláchnutí je tak jen kousíček. To stejné platí i pro jiné plastové a bavlněné výrobky, také tyto hygienické potřeby se ve vodně nerozloží a v odpadu se hromadí. Do záchodu rozhodně nepatří ani drobnosti jako jsou náplasti nebo dokonce kondomy, ale i maličkosti jako jsou kontaktní čočky.

To stejné platí také o vatičkách, odličovacích tamponech nebo dokonce vlhčených ubrouscích. Poslední zmíněné jsou z netkané textilie a s papírem nemají nic společného. Také vlhčený toaletní papír se rozkládá mnohem hůře než obyčejný, a i jeho velké množství může jednoduše ucpat záchodové potrubí.

Vlhčené ubrousky nejsou toaletní papír a i ten dokáže odpad ucpat. Zdroj: Kabardins photo/Shutterstock.com

Záchod je jen větší odpad, ani tam vlasy nepatří

Také vlasy či zvířecí chlupy mohou v kanalizaci způsobit doslova pohromu, což každý dobře zná z ucpaného odtoku vany či sprchového koutu. Podobně je na tom také například dentální nit.