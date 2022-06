Jak z jedlé sody vyrobit tablety do záchodu? Je to snadné a téměř zadarmo

Podpořte přírodu a buďte maximálně ekologičtí! Vsaďte na domácí tablety do WC, které si můžete snadno vyrobit doma z ingrediencí, které jsou za pár kaček. Nebude chybět jedlá soda, ani kyselina citrónová.

Zářivě čistá a voňavá toaleta je vizitkou každé domácnosti. Používáte čisticí tablety do záchodu? V tom případě pro vás máme bezva tip! Vyrobte si domácí „eko“ tablety. Nejenže ušetříte nějakou tu korunu, ale navíc budete ohleduplní k přírodě.

Tablety máte hotové v mžiku

Napadlo vás, že bude s domácí výrobou moc práce? Tak to jste na velkém omylu! Samotnou hmotu máte vyrobenou za 5 minut a čas, který věnujete tvarování, je už jenom na vás. Domácí tablety vám v uzavřené sklenici vydrží s přehledem i několik měsíců.

Smíchejte 200 g jedlé sody, 90 g kyseliny citronové a postupně přidávejte vodu pomocí rozprašovače do té doby, dokud vám nevznikne lepivá hmota. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda, kyselina citronová a voda

K výrobě čisticích šumivých tablet do WC vám budou stačit jen tři suroviny, které máte pravděpodobně doma. Jestliže si recept budete chtít vylepšit, můžete si ještě připravit svůj oblíbený vonný olej.

Postup

Smíchejte 200 g jedlé sody, 90 g kyseliny citronové a postupně přidávejte vodu pomocí rozprašovače do té doby, dokud vám nevznikne lepivá hmota. S vodou buďte opatrní, kdyby byla směs moc řídká, hmota by vám mohla vyšumět. Pro podporu účinku jedlé sody s kyselinou citronovou je možné ještě přidat pár kapek octa.

Začíná kreativní fáze

V tento moment začíná zábavná fáze. Tvar i velikost tablet je jenom na vás, záleží na vaší fantazii. K výrobě můžete použít buď formičky na cukroví, anebo si tablety můžete vytvarovat ručně. Ve výsledku mohou být dekorací vaší toalety, když si je například hezky naaranžujete do nějaké zajímavé průhledné dózy. Směs natlačte do vybraných formiček, nebo do tvořítek na led, nejlépe silikonových. Ze zbytku můžete udělat kostičky, válečky nebo drobné krychličky, prostě vše, co vás napadne. Takto připravené tablety nechte minimálně 3 hodiny tuhnout, nejlépe až do následujícího dne.

V případě, že by vás nudily bílé tablety, můžete přisypat trošku potravinářského barviva v požadovaném odstínu. Zdroj: shutterstock.com

Jak s tabletami pracovat

Domácí tablety se používají velice jednoduchým způsobem. Ve chvíli, kdy je vhodíte do vody, začne kyselina citronová reagovat se sodou a pěnit. V ten moment nemá šanci ani špína, ani bakterie, které jsou v místech, kam se běžně nedostanete a je na ně krátká i záchodová štětka.

Chcete dosáhnout ještě lepšího efektu? Nejprve nalijte do záchodové mísy ocet a poté vhoďte tabletu. Jakmile vyšumí, měli byste látky v míse nechat minimálně 10 minut působit. Tento doma vyrobený prostředek můžete čas od času vložit i do splachovací nádržky.

