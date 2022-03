Jak často byste měli luxovat a vytírat podlahu: Kdy je to nutné a kdy zbytečné

Patříte mezi ty, kteří uklízejí v každé volné chvíli nebo vám troška smetí či šmouh na podlaze nevadí? Vždy platí, že nic se nemá přehánět, ale ani zanedbávat. Jak často byste tedy měli luxovat a uklízet? Hlavní je, aby vám bylo dobře a žili jste v čistém prostředí.

Úklid není moc zábavná záležitost a většinou uklízíme z nutnosti. Když ho však zkusíte brát jako jisté odreagování od každodenních povinností a starostí, můžete si i fajn vyčistit hlavu. Nejvíce péče si zaslouží podlaha. Jak to s ní tedy je? Stačí se o ni postarat jednou týdně nebo snad častěji? Názory jsou různé, ale mějte na paměti, že vždy záleží na tom, o jaký prostor se jedná a jak je využíván.

Tvrzení fanoušků častého čištění podlah

Čistota je nutná pro zdraví

S malými dětmi se musí uklízet nejlépe obden

Když se uklízí často, nemají škodlivé bakterie šanci

Častou péčí je chráněna podlaha před poškozením

Majitelé zvířecích mazlíčků chrání ostatní před zvýšeným množství vylínalých chlupů

Co tvrdí benevolentnější odpůrci častého úklidu

S přehnanou sterilní čistotou se snižuje imunita organismu.

Malé děti by měly imunitu posilovat, není nutné stírat a dezinfikovat podlahu obden.

Nevadí, když se doma sem tam chodí v botách.

Časté luxování a mytí podlahy by zbytečně zničilo její povrchovou vrstvu.

Vědci tvrdí, že děti jsou zdravější, když žijí ve společné domácnosti i zvířata.

Kde je tedy pravda?

Vždy platí pravidlo zlaté střední cesty. Buďte praktičtí a volte periodu úklidu podlahy podle všech okolností a se zdravým rozumem. Každý z nás žije v jiných podmínkách, a tak je znečištění každé domácnosti odlišné. Uklízejte, když je to opravdu zapotřebí, a tak často, aby vám ve vlastním bydlení bylo opravdu dobře a příjemně.

Prostory, které přímo navazují ven

Je zřejmé, že podlahu místností, které navazují přímo na venkovní prostor je nutné uklízet častěji než ostatní. Jedná se o zádveří, verandy a předsíně, do nichž většinou člověk vstupuje ještě v botách a nanese do nich mnohem větší množství smetí a bláta společně s bakteriemi. Velice užitečnou funkci zde plní rohožka, která zbaví vaši obuv největšího nánosu nečistot. Čas od času ji také pro udržení čistoty vyklepejte. Rohožka vám udělá skvělou službu třeba i u obýváku, pokud v něm máte francouzské okno vedoucí na terasu či do zahrady.

Vnitřní prostory bytu

Kuchyň je taková malá „dílna“, kde je vetší pravděpodobnost znečištění, a proto je potřeba její podlahu čistit častěji. Během vaření spadne na zem kde co, a tak je fajn mít po ruce lux či koště a jednou týdně i vytřít. Častější péči věnujte i toaletě a koupelně. Jde o vlhčí místnosti, kde se vyskytuje docela dost bacilů.

Jiná situace je v dětských pokojích. Zde se potřeba úklidu odvíjí od toho, jestli je obývají menší děti, které si hrají na zemi. V tomto případě je dobré jednou za týden vyluxovat i vytřít. Pokoj starších dětí, které už třeba v týdnu studují mimo domov, tak častou péči nevyžadují a postačí místnost vytřít i jednou za měsíc. A co zřídkakdy používané pokoje pro hosty? Záleží na tom, v jaké frekvenci jsou obývané.

V případě, že s vámi bydlí i nějaký ten domácí mazlíček, intenzita úklidu se odvíjí od toho, jak moc pouští chlupy. Někdy je potřeba vysát každý den, ale jestli jste majitelem zvířete, které nelíná, klidně vezměte lux a mop do ruky jednou za týden.

Povolejte na pomoc robotický vysavač

Využijte dnes již dostupné techniky a mezi jednotlivými úklidy pusťte automatického robota, který vám jednotlivé prostory zbaví prachu a nečistot i bez vašeho přičinění. V současné době jsou v nabídce mnoha obchodů i roboty na vytírání podlahy. Díky těmto strojkům si ušetříte čas a můžete udělat generální úklid podlah celého bytu v delších intervalech.

Zdroje: www.thespruce.com, www.rescuemytimecleingservice.com, www.today.com