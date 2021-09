Jak často měnit ložní prádlo? Pravda je podle expertů hotová „noční můra“

Myslíte si, že o výměně a praní ložního prádla víte všechno důležité od maminky? Také vás doma učili, že pyžamo se má měnit každý týden a povlečení co měsíc? Možná byste měli změnit zaběhnuté praktiky v péči o ložnici a ložní prádlo. Začněte prát častěji! Vědci podrobili ložní prádlo i naše zvyky zkoumání a závěr označili za „noční můru“.

Noční můra zvaná ložní prádlo

Zdá se vám to přehnané? Posuďte sami. V posteli spíme, potíme se, oddáváme se milostným radovánkám. Někteří z nás v posteli i snídají, odpočívají se zvířecími mazlíčky, a navíc ne všichni měníme povlečení stejně často. Podle studie s tisícem dotázaných, kterou si nechala vypracovat firma Mattress Advisor v květnu tohoto roku, výměna lůžkovin v USA mírně přesahuje zmíněný jeden měsíc. Nicméně někteří respondenti překvapili i mnohem delšími časovými úseky nebo tím, kolik z nich si lehá na postel i v botách.

Je snídaně v posteli romantická, nebo nechutná? Zdroj: Anel Alijagic / Shutterstock

Výsledky studie o ložním prádle vás přesvědčí

A co si o tom myslí odborníci? S poznatky moderní vědy přišla i nová doporučení. Pokud byste se zabývali litry potu či množstvím odumřelých kožních buněk, které se stávají potravou neviditelných roztočů, jistě byste rychle souhlasili s tím, že je potřeba na hygienu ložního prádla "přitlačit". Jestliže ještě přidáme pár detailních snímků roztočů ve vaší posteli, určitě nebude potřeba dlouho přemýšlet a rádi budete souhlasit s novými pravidly péče o lůžkoviny. Za noc totiž vypotíme skoro dva litry potu a postel je běžně domovem sto tisíc až deseti milionů roztočů. Ať už jste alergici nebo ne, tohle vážně nechcete!

Roztočům se v lůžkovinách výborně daří. Zdroj: Gilles San Martin z Namuru / Wikipedia.org

Ložní prádlo perte častěji

A jak je to tedy správně? Ideální dobou výměny ložního prádla je týden až dva. Pokud s vámi tráví v posteli čas i zvířátko, pak byste měli prát opravdu často. Rozhodně alespoň jednou týdně. Zdá se vám to moc? V dnešní době máme všichni pračku a určitě i dvě nebo více sad povlečení. Perete tričko, ponožky a spodní prádlo? Pak určitě vyperte i lůžkoviny. Každou noc v nich strávíte zhruba osm hodin. To není málo. Povlečení perte na 60 stupňů a pokud možno žehlete. Vysokou teplotou zlikvidujete maximum bakterií i roztočů.

I stlaní postele má vliv na lůžkoviny

Víte, co ještě byste měli změnit? I stlaní postele, jak jsme zvyklí, není nejlepší způsob. Postel by měla napřed vyvětrat, než ji znovu upravíte do pěkného stavu. Odborníci sice doporučují nechat postel větrat i několik hodin, ale pokud máte rádi uklizeno, ustelte až po snídani nebo po dvaceti minutách.

Postel nechejte rozestlanou alespoň dvacet minut. Zdroj: Boophuket / Shutterstock.com

Zdroje: https://www.express.co.uk, https://www.idnes.cz