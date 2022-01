Jak dlouho smíte používat kuchyňskou utěrku, než se namnoží nebezpečné bakterie

Látkové bavlněné utěrky jsou tím nejlepším, co můžete v kuchyni používat. Na rozdíl od těch papírových jsou ekologické. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak dlouho můžete utěrku používat? Možná budete překvapeni.

Utěrky patří k nepostradatelným pomocníkům během vaření, ale i při úklidu. Čím častěji je používáte, tím rychleji jsou mokré a špinavé. Slouží k utírání nádobí, otírání prkének či kuchyňské linky, někdy nahrazují i chňapky - jsou prostě neustále v permanenci. Odborníci zjistili, že na denně používaných kuchyňských utěrkách je až dvěstěkrát více bakterií než na záchodovém prkénku. Tyto nebezpečné bakterie se pak přenášejí na nádobí, vaše ruce, jídelní stůl, ale také na ovoce či zeleninu. Bakterie zbožňují teplo, vlhko a zbytky potravin, takže se jim v utěrkách náramně daří.

Špinavé utěrky nenchávejte ležet na kuchyňské lince. Zdroj: Shutterstock

Denně nebo obden

Pro dodržení hygieny platí jedno pravidlo - utěrky měňte ideálně každý den, pokud to není možné, tak každé dva dny. Pokud však přijdou do styku se syrovým masem, vyměnit byste je měli okamžitě. Jenže co pak se špinavými a mokrými utěrkami dál? Perte je často a snažte se nevytvářet v domácnosti hromady utěrek, které čekají na další špinavé kousky, ve snaze abyste co nejvíce vytížili pračku.

Jako naše babičky

Špinavé utěrky před praním namočte do teplé vody, předejdete tak trvalým skvrnám. Pomůže vám i žlučové mýdlo, dokonalý likvidátor většiny skvrn. Krátce jím nečistoty potřete a promněte. Je nutné utěrky před praním vyvářet? Pokud máte bílé utěrky a toužíte po sněhobílém výsledku, inspirujte se radami našich babiček a utěrky hodinu vyvářejte v hrnci s vodou. Pak teprve je vhoďte do pračky na klasický prací cyklus, a to na 60 °C. Připravte si i vlastní prací prostředek, který zvýší účinnost praní. Smíchejte hrnek prášku na praní, 2 lžíce jedlé sody a lžíci oleje. Nemusíte se obávat, že prádlo bude mastné, právě teplota nad 60 °C zajistí, že olej zbaví utěrky všech nečistot. Prací směs smíchejte s 5 litry horké vody, prádlo do tohoto roztoku namočte a počkejte, dokud tekutina nevychladne. Pak utěrky normálně vyperte v pračce. Suché utěrky na závěr rozhodně přežehlete, jen tak budete mít absolutní jistotu, že zničíte všechny bakterie.

Nežádoucí bakterie zničíte žehlením. Zdroj: Shutterstock



