Jak zlikvidovat vodní kámen ve sprchovém koutě: Bez námahy a za pár korun

Iritují vás neustálé kapičky a nažloutlé nánosy vodního kamene ve sprchovém koutě? Zatočte s nimi! Budete překvapení, jak je to jednoduché.

Jestliže máte doma tvrdší vodu, s vodním kamenem určitě máte své hluboké zkušenosti. A ne zrovna ty dobré. Zaschlé kapky na skle sprchového koutu nebudí zrovna estetický dojem. Ani nažloutlé nánosy v nejrůznějších záhybech nebo na komponentech z nerez oceli.

Citronová šťáva je ideálním pomocníkem na sklo sprchového koutu. Zdroj: profimedia.cz

Průzračné sklo

Mnoho sprchových koutů je opatřeno skleněnou zástěnou a ne vždy se jedná o jednu jedinou stranu, některé jsou sklem obklopeny skoro ze všech stran, a to pak těch zaschlých kapiček je požehnaně. Jak ale zamezit vzniku nánosů kamene? Pár rad bychom tu pro vás měli!

Větrejte! Koupelna je rájem pro plísně, neboť se zde nejčastěji zdržuje vlhkost. Proto je dobré pravidelně větrat, aby plísně neměly šanci.

Stěrka: Po každém sprchování byste měli vzít do ruky stěrku a skla sprchového koutu její pomocí „přelíznout“. Není to zrovna oblíbená činnost, ale ušetříte si nervy. Můžete sáhnout i po utěrce z mikrovlákna, s níž otřete i baterii a další věci, na kterých by kapičky byly vidět.

Alespoň jednou za dva týdny proveďte hlubší čištění. Na skleněné povrchy dobře funguje citronová šťáva, která se nechá na povrchu chvíli působit, následně se opláchne nebo otře vlhkým hadrem a nakonec se sklo otře do sucha.

Kovové části

Sprchový kout může být opatřen kovovým rámem, který se zanáší taktéž jedna báseň. Na něj nejvíc platí vinný ocet. Ten si nejideálněji nalijte do rozprašovače, postříkejte všechen kov, na který narazíte, a nechte působit. Klidně přes noc. Ráno stačí čištěné části opláchnout a doleštit hadrem z mikrovlákna.

Jak na usazený vodní kámen

Vidíte mapy vodního kamene? Honem s nimi pryč! Na inkriminované místo nalijte trochu octa a nechte ho tak 10 minut pracovat. Nano houbičkou pak místa důkladně očistěte. Následně si vezměte na pomoc hadřík z mikrovlákna a přeleštěte.

Neznáte nano houbičku?

Upřímně vám ji doporučujeme, protože je to velký pomocník při očistě zašlé špíny. Nemusí se jednat pouze o sprchový kout, ale pomůže vám se špínou na botě či pokreslené zdi bez použití jakékoliv chemie, jednoduše se pouze navlhčí. Na zcela lesklé nebo tmavé povrchy se nedoporučuje, mohla by je poškrábat.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, zena.aktualne.cz, www.prozeny.cz