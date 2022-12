Jak brousit nože: Profesionál radí postup krok za krokem

Máte doma tupé nože, kterými už nic moc neuříznete? Pak potřebují pořádně nabrousit. My vám poradíme, jak na to! Ostrý nůž by měl bez namáhání rozříznout list papíru. Dokážou to i ty vaše?

Dobře nabroušený nůž může být zásadní i pro vaši bezpečnost. Tupý nůž totiž dokáže velmi snadno sklouznout po povrchu potraviny, za což by vám prsty nepoděkovaly. S ostrým nožem nakrájíte také vše rovnoměrně a nebudete se muset bát špatně uvařeného jídla. Proto jsme si pro vás připravili několik tipů, jak nože dokonale nabrousit!

Broušení na brusném kameni

Podívejte se na video, ze kterého zjistíte vše o broušení a o tom, jak se správně starat o nože:

V dnešní době se prodávají jak přírodní, tak i syntetické brusné kameny. Pro začátečníky může být vhodnější volba syntetického kamene, jelikož má rovnoměrnější povrch. Z jedné strany je hrubší, což slouží pro základní broušení a obnovení ostří, druhá strana je naopak jemnější pro pouhé dobroušení.

Zajistěte, aby se vám brusný kámen při broušení nijak nepohyboval. Zdroj: Shutterstock

Před samotným broušením namočte brusný kámen do vody. Poté udržujte nůž ve správném sklonu mezi 15-20 stupni. Celou čepelí táhněte stejným počtem tahů z obou stran. Při každém tahu nezapomeňte na správný sklon. Nakonec nůž dolaďte na jemnější straně kamene.

Ocílka pro zkušenější

Na broušení nožů slouží především brusný kámen. Ocílka pouze pomáhá udržovat dobře nabroušené ostří. I při broušení pomocí ocílky je zásadní, abyste udrželi sklon, a sice v úhlu 15 stupňů. Ocílku držte svisle s hrotem pevně opřeným o linku. Přiložte čepel ostřím u rukojeti a špičku nasměrujte lehce vzhůru. S mírným tlakem táhněte celou čepelí až dolů, kde skončíte u špičky. Takto proveďte 4-5 tahů z každé strany.

Snadné broušení brouskem

Jestliže máte doma elektrický nebo ruční brousek, pak pro vás bude broušení nožů velmi jednoduché. V případě ručního brousku vložíte nůž mezi oba brusné kameny a s lehkým tlakem celou čepel protáhněte. Párkrát postup opakujte, než bude nůž zcela nabroušený. Jestliže máte elektrický brousek, pak stačí pomalu a plynule ostří nože drážkami protáhnout.

Broušení nože může být velmi snadné, když máte brousek v kuchyni. Zdroj: Shutterstock

Jak nabrousit nože bez brousku

Pokud nutně potřebujete nabrousit nůž, a přitom doma nemáte nic z předešlých tipů, pak můžete vyzkoušet některou z následujících variant. Nůž lze nabrousit i o dno keramického hrnku. Přejíždějte nožem naplocho do té doby, dokud nebude ostrý. Podobně poslouží i dno hrnce. V této situaci dodržujte úhel 20 stupňů.

Máte k dispozici kamenné či betonové schodiště? Pak můžete nůž nabrousit pomocí hrany schodu. Držte nůž ve vodorovné poloze ke schodu a párkrát po něm přejeďte. Nabroušený nůž doostřete ocílkou a očistěte ve vodě.

